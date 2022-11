L'Astrologia è pronta a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. Buone o cattive notizie dall'Oroscopo del giorno 18 novembre? Ovviamente ognuno di noi spera in qualcosa di positivo per il proprio segno d'appartenenza. Purtroppo sono sempre troppo pochi i simboli astrali supportati dalle stelle. Meno male che la ruota gira, dice un saggio proverbio: "La fortuna? Oggi a me, domani a te!".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì 18 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti: focus in esclusiva sui segni della seconda sestina, ovvero quelli dalla Bilancia sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del 18 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata giudicata più che ottima dal nostro oroscopo giornaliero. Il periodo si rivelerà portatore di una forma fisica alquanto sfavillante, utile per porre basi concrete capaci di dare soddisfazioni davvero preziose. Forse per qualcuno è arrivato il momento di poter finalmente raccogliere i frutti del proprio impegno. Nel lavoro, metodo e fantasia, precisione e originalità: un connubio eccellente per avere enormi soddisfazioni. I risultati saranno proposte e soluzioni davvero convincenti. In amore invece, un pizzico di gelosia può rendere stuzzicante le faccende amorose. Ovviamente non bisogna esagerare se si vuole che il periodo sia a lieto fine.

Scorpione: ★★★★. In previsione una giornata a grandi linee buona, abbastanza routinaria e tranquilla. Possibili momenti anche da cogliere al volo. Voglia di fare in aumento con alcune situazioni relative al lavoro in proprio o nella professione in miglioramento. Nutrirete forse qualche dubbio in merito a un affare, ma non per questo getterete la spugna.

Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie. In amore datevi da fare: mai dare per scontata la disponibilità del partner, anzi, adoperatevi per aiutarlo a superare alcune incertezze. Segnali di affaticamento incideranno sulla buona efficienza. Non sentitevi in colpa, distendetevi con attività ricreative.

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del 18 novembre predice una giornata abbastanza scontata ma essenzialmente buona. Probabili in alcuni casi (vedi ascendente negativo) piccole interferenze a livello planetario, seppur di facile gestione. Intanto nel lavoro alcuni nodi che da lungo tempo vi tormentano stanno per sciogliersi. Mettete in campo la vostra tenacia e un pizzico di testardaggine. In amore invece le cose procedono bene. Avrete ampie dimostrazioni d’affetto da parte del partner, a patto che si evitino inutili puntualizzazioni. Con il benestare di Venere e Mercurio vi sentirete in forma, pieni di energie. Approfittatene per iscrivervi in palestra o magari a un corso di yoga.

Oroscopo e stelle del 18 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". Inutile girarci intorno, la quinta giornata di questa settimana sarà tutta o quasi all'insegna dei buoni sentimenti, dell'amicizia e soprattutto dell'amore vero. Per qualcuno del segno, in primis se di seconda o terza decade, potrebbero arrivare scelte definitive. In merito al lavoro, sappiate che questo è il momento di farsi notare, magari accettando di assumersi eventuali nuove responsabilità che, per timore di fallire, altri avessero declinato. In amore tutto alla grande: ammesso che le finanze lo consentano, mettete in cantiere una vacanza mordi e fuggi, magari per il prossimo weekend.

Acquario: ★★★. Vi aspetta un venerdì quasi sicuramente improntato al generale sottotono, cari amici dell'Acquario. Perciò l'invito è di non mollare: con un po' di impegno passerà anche questa giornata. Quando non c'è nulla di nuovo, il saper aspettare è una gran qualità. Nel lavoro dovete imparare ad affrontare un problema alla volta: di sicuro otterreste risultati migliori e non vi sentireste così sotto pressione. In amore, specialmente nel privato, potreste incontrare qualche difficoltà a gestire in modo ponderato alcune emozioni. Possibili momenti di forte nervosismo. Invece di energie fisiche ne avete in abbondanza, tutto sta a utilizzarle bene. Evitate di entrare in polemica con chi vi sta intorno.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 18 novembre, presume possa arrivare un periodo sotto le dure spoglie di una generale negatività. Un consiglio: non fatevi coinvolgere in discussioni in cui sapete di non poter competere: sarebbe solo e sempre la controparte ad avere la meglio. Anche se il lavoro in questi giorni non è il primo dei vostri pensieri, dovreste iniziare a programmare eventuali interventi, magari dare qualche sguardo ai conti (che non tornano). In amore invece, bisognerà vincere la timidezza se voleste conquistare quella persona che vi piace: dai, sfoderate pure le vostre magiche arti di seduzione... Dalla vostra parte avete Venere che vi stimola a coccolarvi un po' di più.