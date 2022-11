Sabato 3 e domenica 4 dicembre sul piano astrologico la Luna sosterà nel domicilio dell'Ariete, mentre Urano assieme al Nodo Nord stazioneranno sui gradi del Toro. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Giove assieme a Nettuno proseguiranno l'orbita in Pesci. Il Sole, Venere e Mercurio, infine, stazioneranno nel segno del Sagittario.

L'Oroscopo del weekend si preannuncia favorevole per Toro e Sagittario, meno roseo per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: maggiori responsabilità. Fine settimana dove i riflettori saranno presumibilmente puntati sull'operato professionale dei nati Toro nel corso dell'ultimo periodo, col segno Fisso che parrà essere in lizza per una promozione o perlomeno per un incarico di maggiore responsabilità.

2° posto Sagittario: giocherelloni. Eccezion fatta per l'ombrosa tarda serata domenicale, nel weekend gli arcieri potrebbero dare sfoggio della loro indole giocherellone, troppo spesso sopita nelle ultime settimane, grazie alla quale riusciranno a far mutare l'umore in meglio anche delle persone più incupite.

3° posto Leone: risposte. I nati del segno, durante queste due giornate autunnali, avranno ottime chance di ricevere una risposta sentimentale che attendevano da un po', responso che potrebbe avere un felice epilogo.

I mezzani

4° posto Ariete: determinati. Ciò che potrebbe mancare in termini di risultati in questo weekend, i nati Ariete lo compenseranno mettendo in campo un'invidiabile tenacia, per merito della quale saranno ben visti sia dai colleghi che dai subalterni.

5° posto Capricorno: riservati. La predominanza di frequenze planetarie nell'elemento fuoco (sommata al flirt tra il pianeta dei venti e il Grande Benefico) potrebbe acuire la voglia di riservatezza dei nati Capricorno in questo fine settimana autunnale.

6° posto Pesci: accontentarsi. Anziché ambire a traguardi utopistici e svenarsi, in termini di fatiche mentali e fisiche, per raggiungerli, i nati Pesci avranno buone chance di fare pace col momento presente e iniziare a coltivare l'arte del sapersi accontentare.

7° posto Vergine: compromessi. Se il ménage amoroso di casa Vergine fosse un tiro alla fune, il segno dovrebbe mollare la presa e far vincere la dolce metà dimostrandosi, al contempo, disposto a cedere a qualche compromesso.

8° posto Acquario: focus sul corpo. Complice la voglia di recuperare il terreno perduto in ambito professionale, i nati Acquario potrebbero aumentare volutamente i giri del motore: qualora però ciò dovesse accadere nel weekend, metterebbe a serio rischio il loro benessere psico-fisico.

9° posto Cancro: abbuffate. Il neo di queste 48 ore dicembrine sarà l'inclinazione dei nati Cancro ad accantonare qualsiasi buon proposito legato al regime alimentare e, di conseguenza, scegliere di cibarsi di alimenti non troppo salutari.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: svogliati. Il secondo segno d'aria, il 3 e 4 dicembre, potrebbe ritagliarsi un po' di spazio esclusivamente per sé stesso, lasciando fuori dall'uscio di casa ansietà e preoccupazioni, così da favorire la poca volontà di rimboccarsi le maniche che lo assalirà.

11° posto Gemelli: scontrosi. Lo Stellium in opposizione aizzato dal Luminare femminile farà presumibilmente sì che i nati Gemelli assumano, in queste due giornate, un atteggiamento poco conciliante che strizzerà l'occhio alla scontrosità, specialmente nella cerchia amicale.

12° posto Scorpione: tentazioni. Se il weekend dello Scorpione fosse un proverbio sarebbe senz'altro "L'occasione fa l'uomo ladro", in quanto i nativi potrebbero ritrovarsi ad avere l'opportunità di sfruttare una situazione a proprio vantaggio, facendolo però in maniera poco rispettabile. Forse sarebbe molto meglio se lasciassero perdere tale occasione.