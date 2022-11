Nella settimana dal 5 all’11 dicembre 2022, l’Oroscopo presenterà giornate fortunate dal punto di vista emozionale per il segno del Cancro grazie alla presenza della Luna nei suoi gradi, mentre il pianeta Mercurio sarà presente nella costellazione del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo dal 5 all'11 dicembre per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L’oroscopo della settimana: emozioni per Cancro

1° Cancro: le emozioni e la passione saranno pronte per potervi abbracciare per gran parte della settimana. Ora gli stimoli si faranno sempre più intensi, soprattutto sul piano amoroso.

Il partner vi fare delle grandi sorprese, che culmineranno in un regalo che non si potrà misurare. Gli affari faranno il loro corso con delle eccezioni che vi permetteranno di investire i vostri guadagni in qualcosa di più sostanzioso per il vostro futuro. Secondo l’oroscopo ci sarà molto spazio per il relax, soprattutto nelle serate del fine settimana.

2° Capricorno: avrete una bella prospettiva di guadagno, utilissima per poter avviare un investimento prima che arriviate alla metà della settimana. Secondo l’oroscopo gli affari d’oro di questa settimana potrebbero essere vitali per trascorrere un mese sereno e senza troppi impegni. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione, anche alla luce di alcuni cambiamenti positivi da non sottovalutare.

La complicità di coppia potrebbe sbocciare in una bella esperienza nel fine settimana, magari durante una gita fuori porta.

3° Gemelli: la settimana si prospetta ottima sul piano sentimentale, specialmente se la fiducia nei confronti del partner nelle ultime settimane starà riscontrando una bella salita. Secondo l’oroscopo ora tutto sarà illuminato dalla luce della vostra creatività e della voglia di mettervi in gioco, soprattutto sul lavoro.

Con la squadra sarete sempre e comunque disponibili, pronti a confrontarvi e a stimolare le idee di tutti. Vivere le compagnie di una vita vi permetterà di fare anche qualche tuffo nel passato, ma con la spensieratezza che serve per non scendere nei meandri della nostalgia.

4° Leone: essere tra i favoriti dall’oroscopo nella settimana sul piano professionale potrebbe tradursi in una esperienza da cui trarrete il massimo profitto pecuniario.

Con i colleghi svilupperete una forte collaborazione, probabilmente la migliore del mese di dicembre e addirittura dell’arco temporale delle festività natalizie. La Luna nel vostro segno vi permetterà di vivere con fantasia questo fine settimana in compagnia del partner e delle persone che amate.

Bilancia produttivo

5° Bilancia: nel complesso la settimana si presenterà produttiva sul lavoro, stabile nelle relazioni interpersonali e con una bella intesa amorosa che con tutta probabilità potrebbe fare un passo in avanti dopo tanto tempo di immobilità. Secondo l’oroscopo i colleghi saranno al centro della vostra attenzione, soprattutto se si considera la forte collaborazione che sarà presente nel corso della settimana.

I divertimenti nel fine settimana non mancheranno, mentre in famiglia le cose potrebbero ritrovare l’equilibrio perduto nelle ultime settimane.

6° Sagittario: la comunicazione per il vostro segno sarà tutto per questa settimana. Secondo l’oroscopo infatti avrete un inizio settimana molto perspicace e incline al dialogo, sia sul lavoro che in famiglia, mentre man mano che si arriverà al weekend potreste sentire i primi segnali del clima festivo, nonostante ci sia un umore abbastanza basso. La fortuna girerà essenzialmente dalla parte del lavoro e della salute, regalandovi qualche momento di attività fisica e relax che vi darà la giusta carica energetica.

7° Scorpione: avrete un bel po’ da fare nel corso della settimana, secondo l’oroscopo.

Fra affari da concludere e qualche cavillo da risolvere quanto prima, sarete indaffarati con le faccende personali. Avrete una vivacità crescente che raggiungerà il suo culmine nel mezzo della settimana, mentre l’entusiasmo potrebbe drasticamente calare nel corso del fine settimana. In amore però l’intesa potrebbe rimanere abbastanza stabile, nonostante non ci siano dei risvolti sentimentali per cui valga davvero la pena rimanere all’erta. Avrete delle serate decisamente serene.

8° Toro: avrete delle vicissitudini che vi terranno molto occupati, per cui i divertimenti in questo momento dovreste lasciarli letteralmente da parte. Avrete delle belle sfide a cui andare incontro, ma con il coraggio che avete nulla sarà impossibile, secondo l’oroscopo.

La creatività non vi mancherà, ma applicarla nelle questioni professionali in questo momento non sarà l’ideale. In amore la sintonia sarà presente ma non aumenterà in modo sensibile, mentre in famiglia le cose miglioreranno a vista d’occhio, così come nelle amicizie. Il fine settimana sarà dedicato prevalentemente al relax.

Rialzo lento per Vergine

9° Vergine: evitate di muovervi in alcune giornate della prima parte della settimana, perché si potrebbero presentare situazioni non del tutto consone alle vostre scelte legate alla dimensione professionale. La seconda parte della settimana invece si assisterà ad un lento rialzo di tutto ciò che fa parte della sfera della quotidianità, a cominciare da una situazione lavorativa più serena e distesa per passare ad una tensione in calo sul piano familiare.

Non sempre con il partner avrete la sicurezza di sentirlo vicino, anzi, potreste avere qualche dubbio in merito.

10° Pesci: avrete un periodo settimanale non esattamente tranquillo e con tutta probabilità anche abbastanza faticoso. Avrete degli impegni inderogabili da concludere e vicende che non sempre scorreranno lisce come l’olio. Ci sarà più lavoro e dunque più stress del previsto, mentre la stanchezza comincerà a farsi sentire sempre di più. Tuttavia risolvere qualche cavillo burocratico e avrete anche qualche momento di svago significativo. Secondo l’oroscopo l’amore potrebbe trovare un terreno abbastanza gelido, in questo momento, soprattutto nel fine settimana, quando vorreste stare molto per conto vostro.

11° Ariete: la settimana secondo l’oroscopo potrebbe essere molto altalenante sotto il profilo emozionale, probabilmente subentrerà molta ansia e stress dal momento che qualche progetto potrebbe non andare a buon fine sul piano professionale. I guadagni potrebbero essere anche inferiori alle aspettative. Con le amicizie però potreste avviare un lungo periodo di comprensione che si convertirà in un rialzo dell’umore nel fine settimana. Nel weekend potreste anche fare qualche bella conoscenza, nonostante non ne sarete molto ‘in vena’.

12° Acquario: avrete poche chance di fare qualche progetto, perché ora la fortuna potrebbe esservi avversa. Fare in modo che la vostra routine proceda bene sarà l’unico modo per tenere a bada qualche situazione complicata come una spesa molto gravosa.

Secondo l’oroscopo in amore potrebbero esserci delle separazioni che però segneranno l’inizio di qualcosa di nuovo e di positivo, soprattutto nel fine settimana. Avrete l’appoggio incondizionato delle amicizie più strette.