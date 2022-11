Giovedì 10 novembre troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Marte transitare nell'orbita dei Gemelli. Nel frattempo Sole, Venere e Mercurio risiederanno nel segno dello Scorpione. Urano insieme al Nodo Nord, invece, resteranno stabili nel domicilio del Toro, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario. Giove insieme a Nettuno, infine, proseguiranno l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Scorpione, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: affabili. Il primo segno d'Acqua, nel corso del 10 novembre, avrà buone chance di assumere un mood conciliante nel nucleo famigliare, risultando particolarmente propenso a non dare peso a eventuali provocazioni del partner e/o ai capricci della prole.

2° posto Scorpione: nemici svelati. Le effemeridi del giovedì di casa Scorpione sembreranno suggerire agli stessi di sgranare gli occhi e tendere le orecchie, in quanto sarà probabile che da una discussione apparentemente innocua scoprano chi rema alle loro spalle.

3° posto Gemelli: lavoro top. L'organizzazione nel luogo di lavoro dei nati Gemelli sarà, con ogni probabilità, a livelli da record in questo giorno d'autunno, col segno d'Aria che potrò contare su un team professionale di tutto rispetto e su un'attrezzatura all'avanguardia.

I mezzani

4° posto Pesci: attrazioni. Le prime due decadi di casa Pesci, durante questo giorno novembrino, avranno buone possibilità di provare un'inaspettata attrazione per un amico o un collega che conoscono da tempo.

Coloro che decideranno di approfondire tale attrazione ne ricaveranno soltanto un fugace flirt.

5° posto Leone: sereni. Il regalo del parterre astrale ai felini questo giovedì sarà, c'è da scommetterci, la propensione a trascorrere una giornata leggermente più rilassati e scanzonati rispetto all'ultimo periodo, così da poter attingere almeno un po' all'anfora dell'armonia.

6° posto Ariete: dosare le energie. Col pianeta rosso in terza dimora e perlopiù retrogrado sarà possibile che i nati Ariete, durante questo giovedì, dovranno dosare con dovizia le poche forze a disposizione, in modo da poter adempiere ogni attività in programma e, al contempo, essere presenti in coppia.

7° posto Bilancia: paceri.

Pur di riportare il sereno nel nucleo abitativo, i nati Bilancia questo giovedì potrebbero incarnare le tanto amate vesti dei paceri, provando a far riflettere le parti in questione allo scopo di giungere a una riconciliazione.

8° posto Capricorno: sprechi. Sia che si tratti di gettare via il dentifricio non ancora finito o di far marcire della frutta di stagione, i nati Capricorno avranno buone chance di essere inclini, volenti o nolenti, allo spreco in questa giornata di novembre.

9° posto Toro: sfuggenti. Complici le numerose beghe lavorative dell'ultimo periodo, i nati Toro parranno non riuscire a togliersi dalla mente gli ultimi accadimenti professionale e, come spiacevole conseguenza, le faccende affettive scivoleranno in secondo piano facendoli apparire sfuggenti agli occhi delle persone care.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: imprevisti. Qualche contrattempo di natura pratica avrà, con buona probabilità, il potere di rallentare o fermare alcuni progetti in essere degli arcieri, con quest'ultimi che difficilmente prenderanno con filosofia tali incidenti di percorso.

11° posto Vergine: rancorosi. La seconda decade di casa Vergine, nel corso di giovedì 10 novembre, potrebbe legarsi al dito ogni torto subito o presunto tale, divenendo oltremodo rancorosa nei riguardi delle persone che sospetta gli facciano una segreta guerra.

12° posto Acquario: ciò che non va. I riflettori del parterre astrale sembreranno illuminare a giorno ciò che non va al momento nella vita dei nati Acquario, col segno Fisso che trascorrerà una giornata dovendo fare i conti con un umore ballerino e un pizzico di scoramento.