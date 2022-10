L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 novembre si presenta in modo curioso. Diverse problematiche terranno banco e tra i vari segni c'è chi godrà della giusta dose di energia per affrontare ogni ostacolo. Qualcuno dovrà rimboccarsi le maniche per cercare di cambiare la propria situazione, come nel caso del Gemelli. Qualcun altro avrà dei conti da saldare e qualcun altro ancora dovrà perfezionarsi. Vediamo nello specifico le previsioni astrologiche di questa settimana fino al prossimo 13 novembre.

Oroscopo della settimana 7 - 13 novembre

Ariete: problemi in atto, ma non lasciate che le questioni di lavoro e denaro si riversino in famiglia e in amore.

Prendetevi cura di voi stessi e tenevi a riparo dal freddo. In via generale non è un periodo fertile, per cui non dovrete prendere niente sottogamba. Con il partner potrebbero emergere dei contrasti, discorso diverso le coppie che stanno insieme da pochi anni.

Toro: chi studia o deve sostenere un colloquio di lavoro, risulterà favorito in queste giornate. Avrete molta energia, a quanto pare il freddo vi renderà concentratissimi. Potreste ripensare oppure rivedere un vecchio amore, a quanto pare c'è un conto in sospeso. Fate chiarezza dentro di voi, altrimenti i rimpianti cresceranno a vista d'occhio. Controlli generali.

Gemelli: settimana decisiva, l'Oroscopo apre le porte a nuove opportunità di carriera e sentimentali.

Chi è solo dovrà uscire e farsi notare. Accettate degli appuntamenti, oppure fatevi avanti con quella persona che tanto vi intriga. Chi è in coppia da anni potrà sviluppare un nuovo progetto. Si stanno aprendo dei nuovi percorsi, andate avanti così.

Cancro: settimana che odora di amore e successo. I più giovani non dovranno distrarsi dagli studi e dalla carriera mentre, i più maturi, dovranno dedicare più tempo al proprio partner.

Avete più di un ammiratore, per cui se il vostro cuore è libero, uscite per un appuntamento. La passione sarà vertiginosa, così come il fascino. Bollette da pagare, conti da rivedere e contratti da firmare.

L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 novembre

Leone: ritardi, arretrati da saldare, investimenti rimandati. Aspettatevi di tutto in questa settimana, ma non andate nel panico perché saprete venire a capo di qualsivoglia problema.

Sarete sopraffatti. Fatevi dare una mano perché non potete continuare ad accollarvi ogni responsabilità. L'amore di coppia avrà i suoi giorni no. Opportunità imprevedibili entro il weekend.

Vergine: la distrazione potrebbe rivelarsi deleteria e rallentare ogni cosa. Vi attende una settimana pesante e piena di faccende. Forse avete cambiato lavoro oppure dovrete sostenere una dura prova. Chi è impegnato in una relazione da molti anni, dovrebbe cercare di riaccendere la fiamma con delle novità. Smettetela di mettere da parte i vostri interessi per far felice qualcun altro! Scaramucce in famiglia, non brontolate.

Bilancia: sarete scattanti e brillanti, anche perché c'è una sorta di scadenza da rispettare.

In amore sembrano esserci stati dei problemi, forse un po' di gelosia o distanza. Chi è solo, potrebbe ripensare a un vecchio amore e addirittura ricercarlo ma non fatelo. Guardate al futuro: finché c'è vita c'è speranza. Chi ha dei figli minori o dei genitori avanti con gli anni, potrebbe avere a che fare con qualcosa che li riguarda.

Scorpione: ultimamente la vostra salute sembra fare le bizze ma sarete in ripresa in questa settimana. Il freddo aiuta a concentrarsi sul lavoro. Prendetevi cura di voi stessi facendo regolare esercizio fisico e mangiando cibi nutrienti. Delle belle passeggiate all'aperto non potranno che giovare all'umore e alla mente. Qualcuno vi penserà e potrebbe anche mettersi in contatto con voi.

Previsioni astrologiche della settimana

Sagittario: ultimamente sembra esserci una grossa preoccupazione a perseguitarvi. Forse non vi sentite soddisfatti di quanto avete seminato oppure avete un problema con un vicino dispettoso. Le stelle invitano a fare chiarezza interiore. I giudizi altrui sembrano costituire un blocco, per cui imparate a lasciarvi andare. Occhio ai tradimenti e alla gelosia, specie se siete sposati o sentimentalmente impegnati perché ogni relazione merita rispetto.

Capricorno: settimana di fuoco e fiamme. Qualcuno potrebbe avercela con voi o semplicemente provare a mettervi il bastone tra le ruote. Cambiate aria. Circondatevi di persone positive e piene di energie, del resto ne avete le tasche piene di coloro che sanno solo autocommiserarsi e lamentarsi.

Acquario: occhi puntati alla situazione finanziaria che risulta traballante. In settimana sarete chiamati a chiudere un contratto o saldare un grosso pagamento. Non dovrete cedere alla disperazione perché i soldi vanno e vengono. Con tutte queste problematiche, non avrete voglia di pensare all'amore.

Pesci: dovrete perfezionare alcuni aspetti personali perché state gestendo male la situazione professionale e familiare. In settimana vi capiterà di avere la testa tra le nuvole e di abbuffarvi in modo eccessivo, attenzione. Uscite dalla vostra zona di comfort e ponetevi delle nuove sfide. Sentite un gran bisogno di cambiare aria. Incontri favoriti per i single più intraprendenti.