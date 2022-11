L'oroscopo di martedì 29 novembre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche si concentrano sugli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale sei segni zodiacali.

In particolare Cancro, Bilancia e Pesci saranno molto positivi, mentre Toro, Scorpione e Acquario saranno travolti dall'ansia. Ariete, Leone e Capricorno avranno sempre un asso nella manica e infine Gemelli, Vergine e Sagittario proveranno mille emozioni.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo e della classifica del 29 novembre.

Previsioni astrologiche del giorno 29 novembre: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): questa giornata vi sorprenderà. Il vostro buon umore verrà alimentato da eventi imprevisti e positivi. Finalmente, avrete modo di interagire con nuove persone. Cercherete di essere gentili, però, per nessuno motivo, altererete il vostro carattere. Sarà proprio la spontaneità ad attirare l'attenzione di una persona molto speciale.

Capricorno (2° posto): saprete tirarvi fuori da ogni guaio. Avrete un'ottima capacità di risolvere i problemi. Saprete mantenere il sangue freddo anche nelle situazioni più difficili. Questo vi aiuterà molto sul posto di lavoro. In alcune circostanze, infatti, sarete costretti a giocare d'astuzia.

Il contributo dato non passerà inosservato agli occhi del capo.

Pesci (3° posto): la generosità delle stelle sarà innegabili. Fin dalle prime ore della giornata, vi renderete conto di essere animati da una grande energia. Cercherete di sfruttarla al meglio, in modo da dare il massimo sul posto di lavoro. Vi dedicherete anche al partner e agli amici.

Stare in compagnia, infatti, vi farà sentire molto più sereni e determinati.

Leone (4° posto): i rapporti con la famiglia miglioreranno sensibilmente. Troverete il modo per archiviare i vecchi contrasti e far tornare il sereno. Questo, però, non significherà abbandonare le vostre convinzioni. Al contrario, continuerete a percorrere la strada scelta in precedenza.

I consigli del partner rappresenteranno una vera boccata d'aria fresca.

Oroscopo di martedì 29 novembre: i segni al centro della classifica

Gemelli (5° posto): il vostro animo non vi tradirà. Verrete travolti da emozioni diversissime tra loro. Vivrete la giornata in modo intenso, senza avere alcun rimpianto. Vi concentrerete sul presente, tendendo a dare valore ai piccoli accadimenti. Il futuro non vi spaventerà perché avrete ancora tanto da scoprire. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a dare una seconda possibilità a una persona cara.

Bilancia (6° posto): la relazione con il partner sarà davvero coinvolgente. Vi renderete conto di essere riusciti a creare un feeling incredibile.

Ovviamente, non avrete alcuna intenzione di fermarvi qui. L'obiettivo sarà quello di costruire qualcosa di ancora più solido. Gli amici saranno dalla vostra parte, ma determinate persone non potranno fare a meno di provare una certa invidia.

Ariete (7° posto): non vi farete trovare impreparati. Avrete una strategia per ogni ostacolo. Farete un'ottima figura sul posto di lavoro e, anche a livello sociale, la vostra reputazione acquisirà punti. Purtroppo, il partner potrebbe non essere molto incline a perdonarvi. Ultimamente, infatti, non gli avete riservato molte attenzioni: sarà il caso di recuperare.

Acquario (8° posto): avrete molti impegni da portare a termine. Le mansioni lavorative saranno così numerose da mettervi in difficoltà.

La paura di non riuscire a completare tutto vi spingerà a modificare il vostro ritmo di azione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non esagerare. Sarà fondamentale non trascurare il livello di concentrazione necessario.

Previsioni zodiacali e classifica del 29 novembre: i segni meno fortunati

Vergine (9° posto): avrete la sensazione di non poter salvare il rapporto di coppia. Infatti, rispetto al partner, inizierete a desiderare una vita diversa. Le previsioni astrologiche vi consigliano di analizzare bene i vostri sentimenti: potreste scoprire qualcosa di importante. Inoltre, la famiglia preferirà essere coinvolta nei vostri problemi.

Scorpione (10° posto): non amerete essere presi in giro.

Purtroppo, avrete la sensazione di essere finiti al centro di un inganno sentimentale. Prenderete le distanze in modo brusco, senza dare modo all'altra persona di controbattere. Per liberarvi dallo stress, sarà importante stabilire una nuova routine quotidiana. Gli hobby avranno un peso determinante.

Toro (11° posto): lo stress inizierà a influire pesantemente sul vostro umore. Non riuscirete a liberarvene perché saprete di dover rendere conto a troppe persone. Il forte senso di responsabilità vi spingerà a trascurare i vostri bisogni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a mettere al primo posto il benessere interiore. Un'uscita con gli amici potrebbe aiutare.

Sagittario (12° posto): sarete sopraffatti dalle emozioni.

Di solito, amate questo aspetto del vostro carattere, però, la giornata di domani sarà piuttosto complicata. Vorrete mantenere il controllo a tutti i costi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non intromettervi in situazioni che vi fanno sentire a disagio. Frequentare il partner e gli amici sarà la cosa migliore.