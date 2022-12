Nell'oroscopo di giovedì 15 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Vergine, nel frattempo il Sole risiederà sui gradi del Sagittario. Venere, Plutone e Mercurio resteranno stabili nel domicilio del Capricorno, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Nettuno assieme a Giove permarranno nel segno dei Pesci. Il Nodo Nord insieme a Urano, in ultimo, proseguiranno il transito in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: instancabili. Grazie a uno stracolmo bottino energetico e ad una pressante voglia di primeggiare, i nati Vergine parranno essere quasi instancabili questo giovedì, soprattutto coloro che operano nel settore manutentivo.

2° posto Toro: ambiziosi. La Luna di Terra trina al terzetto Urano-Mercurio-Venere potrebbe donare al primo segno Fisso, nel corso del 15 dicembre, una ritrovata ambizione che consentirà allo stesso non soltanto di fronteggiare eventuali difficoltà ma anche di attingere nuovamente alla giara dell'entusiasmo.

3° posto Pesci: alleanze. La terza decade di casa Pesci sembrerà, durante questa giornata di metà mese, rendersi conto che per avanzare in maniera spedita sul fronte professionale dovrà stringere delle nuove alleanze e inizierà a prodigarsi in tale ricerca.

I mezzani

4° posto Capricorno: punti in comune. Semaforo acceso sul verde per il ménage amoroso dei nati Capricorno nelle ventiquattro ore in questione, coi nativi che riusciranno a scorgere dei nuovi punti in comune con la dolce metà e ciò aumenterà considerevolmente la simbiosi in coppia.

5° posto Leone: voglia di programmare.

Un po' per lo Stellium nel sesto campo e un po' per gli sguardi torvi tra Marte e il Sole, i nati sotto il segno del Leone questo giovedì avranno buone chance di cominciare a programmare le prossime mosse da attuare per concretizzare in tempi celeri un nuovo progetto.

6° posto Ariete: incoraggiati. Eventuali momenti di scoramento per i nati Ariete nella giornata in questione, più probabili per la seconda decade, potrebbero volatilizzarsi in men che non si dica grazie agli incoraggiamenti che il segno di Fuoco riceverà da una o più persone care.

7° posto Acquario: messe in discussione. Ciò che sino a ieri nel campo pratico pareva essere una certezza in casa Acquario, in questo giorno autunnale verrà presumibilmente messo in discussione, coi nativi che impiegheranno gran parte delle loro energie per trovare la quadra in tal senso.

8° posto Scorpione: in cerca di equilibrio. Malgrado questo giovedì non sarà poi così ostico, i nati Scorpione avvertiranno, c'è da scommetterci, una scomoda sensazione di disequilibrio interiore, a causa della quale saranno chiamati a fermarsi un attimo e riconnettersi con loro stessi.

9° posto Bilancia: deleganti. Il rischio che i nati Bilancia avranno buone possibilità di correre in questa giornata di fine anno sarà di delegare a terzi molte delle mansioni lavorative che invece dovrebbero ultimare e, come spiacevole conseguenza, i capi non gradiranno affatto il loro modus operandi.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: svogliati. Quello che potrebbe venir meno in casa Cancro questo giovedì sarà la propensione a rimboccarsi le maniche, ancor più evidente per il primo decano che, al fine di evitare richiami di sorta, farebbe meglio a prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

11° posto Sagittario: forma fisica flop. Qualche chilo di troppo, delle maniglie dell'amore troppo accentuate o alcune rughe che si faranno strada nel viso avranno ottime chance di rendere meno effervescente il giovedì degli arcieri, i quali inizieranno a prendere le contromisure.

12° posto Gemelli: amore sottotono. Il neo di casa Gemelli, soprattutto del terzo decano, sarà presumibilmente di sfogare le frustrazioni in onda in campo professionale nel ménage sentimentale, dando vita a un'atmosfera tutt'altro che armoniosa in coppia.