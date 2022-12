Lunedì 2 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, il Nodo Nord e Urano transitare nel segno del Toro, mentre Saturno sosterà sui gradi dell'Acquario. Marte, invece, protrarrà il moto in Gemelli, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Plutone, Mercurio, Venere e il Sole, intanto, permarranno nel domicilio del Capricorno come Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Ariete, meno roseo per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: ambiziosi. Con la Bianca Signora al giro di boa e il satellite femminile nel loro Elemento, l'ambizione professionale e monetaria di casa Vergine parrà crescere a dismisura nel giorno che aprirà la settimana, soprattutto nei nativi che hanno da poco intrapreso un nuovo sentiero lavorativo.

2° posto Toro: poliedrici. Che si tratti di attività pratiche, domestiche o professionali, i nati Toro non si faranno probabilmente cogliere impreparati in questo lunedì d'inizio 2023, col segno di Terra che parrà essere il protagonista del celebre proverbio "Dove tocca suona", in quanto farà bene ogni cosa nella quale si cimenterà.

3° posto Ariete: tenaci. Ciò che mancherà in termini di opportunità, nel corso del 2 gennaio, i nati Ariete potrebbero bilanciarlo mettendo in campo una determinazione non indifferente che sarà una manna dal cielo per farsi notare dai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Capricorno: occasioni. La Luna trina allo Stellium sui loro gradi sarà, c'è da scommetterci, foriera di ottime occasioni per i nati Capricorno legate all'ambiente domestico, ad esempio troveranno un elettrodomestico a prezzo scontato oppure acquisteranno un cibo ricercato grazie a un'offerta imperdibile.

5° posto Sagittario: sacrifici. Lunedì dove il segno del Sagittario sarà probabilmente propenso a fare qualche sacrificio nel ménage sentimentale pur di riportare il sereno in coppia e tale modus operandi riempirà di gioia la dolce metà.

6° posto Cancro: parsimoniosi. L'unica scappatoia per uscire "indenni" dalla baraonda astrale del periodo sarà, con buona probabilità, serrare i cordoni della borsa e i nati Cancro, questo lunedì, lo capiranno ben presto facendo della parsimonia il loro superpotere.

7° posto Pesci: deleganti. L'abilità regina dei nati Pesci questo lunedì avrà buone chance di essere la semplicità nel quale riusciranno a delegare a terzi le mansioni assegnategli. Per la terza decade, però, tale qualità potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, in quanto qualcuno mangerà la foglia.

8° posto Bilancia: chiarimenti.

Ottime le effemeridi per i nati Bilancia che, specialmente nella cerchia familiare, vorranno seppellire l'ascia di guerra e cimentarsi in un doveroso quanto gratificante chiarimento con una persona alla quale vogliono molto bene.

9° posto Scorpione: guardinghi. Un po' per le ultime batoste relazionali subite e un po' per le difficoltà monetarie che non accennano a placarsi, i nati Scorpione in questo giorno invernale potrebbero avanzare con molta circospezione e cautela.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: pigri. Tra i vizi capitali possibili, i nati Acquario parranno pescare la pallina dell'accidia questo lunedì, in particolar modo i primi due decani che non avranno granché voglia di recarsi nel luogo professionale ma, nella maggior parte dei casi, non potranno esimersi dal farlo.

11° posto Gemelli: procastinatori. Al grido di "Lo faccio domani", i nati Gemelli potrebbero prendere sottogamba gli impegni della giornata in questione, divenendo particolarmente propensi a procrastinare gli stessi senza pensare alle ripercussioni che ne deriveranno.

12° posto Leone: cercasi armonia. L'ultima posizione felina è figlia, nel corso di questo giorno di gennaio, della difficoltà nell'attingere al pozzo dell'armonia per colpa sia delle ostiche configurazioni astrali ma anche della stanchezza psico-fisica che sembra accompagnarli da qualche tempo.