Anche il 2022 è ormai quasi giunto al termine. L'oroscopo della settimana da lunedì 26 dicembre a domenica 1° gennaio prevede che per l'Ariete è giunto il momento del riscatto. Buone notizie in arrivo anche per il Sagittario.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrali per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l'Oroscopo per l'Ariete prevede delle ottime notizie in arrivo in questo ultimo stralcio di 2022. In particolar modo, per voi sarà tempo di riscatto dopo il periodo deludente che potete finalmente lasciarvi ormai alle spalle.

Il consiglio è quello di azzardare in ogni ambito, visto che la Luna in Mercurio sarà dalla vostra parte.

Toro: per i nati sotto il segno del Toro l'anno si chiuderà con una valanga di lavoro che vi manderà in confusione in determinati momenti. Cercate di mantenere la lucidità di comprendere quello che vi sta accadendo. In ambito sentimentale meglio attendere, l'anno nuovo potrebbe essere più propizio.

Gemelli: per i Gemelli è prevista qualche piccola frustrazione soprattutto ad inizio settimana. Col passare dei giorni riuscirete a recuperare il controllo sulla vostra vita e niente vi fermerà. Avrete la fortuna di dedicarvi a voi stessi a partire già da venerdì e questo vi farà ricaricare le pile per un week-end di fuoco.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ci potrebbe essere qualche piccola difficoltà legata all'ambiente lavorativo, che riuscirete a lasciarvi alle spalle grazie al supporto delle persone a voi più care. In amore riscoprirete la passione grazie a dei giochi di ruolo che allieteranno le serate di festa.

Leone: è tempo di attese.

Meglio non forzare troppo le cose o rischiate di trovarvi senza niente in mano. Lasciate che arrivi il week-end per godere di momenti rilassanti e piacevoli col vostro partner.

Vergine: la Luna in Mercurio potrebbe riservarvi delle piacevoli notizie in arrivo nel corso dell'ultima settimana dell'anno, in particolar modo in ambito lavorativo.

Cercate di cogliere le occasioni al volo, il treno passa una volta sola.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l'oroscopo per la Bilancia annuncia importanti novità in arrivo, soprattutto a partire da mercoledì. Non sempre apprezzerete questi cambiamenti e questo provocherà in voi dei piccoli risentimenti. Nel fine settimana di capodanno circondatevi di persone piacevoli e divertitevi come meglio potete.

Scorpione: sarà meglio non tirare troppo la corda. Riposate quando potete o rischiate di andare in burnout molto presto. Le festività vi stanno mettendo a dura prova e non vedete l'ora che arrivi gennaio. Cercate, però, di dedicare dei piacevoli momenti a voi stessi e alla vostra famiglia soprattutto nella giornata di domenica.

Sagittario: grandi e piacevoli cambiamenti in arrivo. Non vi fermerete un attimo durante questa settimana grazie all'euforia dei cambiamenti in arrivo. Importanti novità arriveranno in ambito sentimentale soprattutto per i single. Preparatevi per un fine anno coi botti.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: puntate sul riposo soprattutto durante il week end. Nei giorni precedenti alcune incomprensioni lavorative col capo e coi colleghi vi metteranno a dura prova.

Acquario: meglio mettere da parte il lavoro, se possibile, per ripartire alla grande all'inizio del nuovo anno. In ambito sentimentale una folle passione vi travolgerà, sia che voi siate single sia che siate già impegnati.

Pesci: non date peso alle malelingue. Qualcuno proverà a boicottarvi ma, grazie alla vostra tenacia, riuscirete ad avere la meglio. Cercate di ritagliarvi dei piccoli momenti per dedicarvi ai vostri hobby e ai vostri amici.