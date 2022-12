Nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 gennaio 2023 sul piano astrale la Luna si sposterà dai gradi del Toro (dove risiedono Urano e il Nodo Nord) al segno del Cancro, mentre Venere si sposterà dal Capricorno (dove transitano il Sole, Mercurio e Plutone) al domicilio dell'Acquario (dove sosta Saturno). Lilith, inoltre, viaggerà dal segno del Cancro al Leone, mentre Nettuno protrarrà il moto in Pesci. Giove, infine, continuerà il transito in Ariete, così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Capricorno, meno benevolo per Leone e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: speranzosi. Fino a giovedì, i nati Capricorno potrebbero rendersi conto che, grazie ad alcuni freschi spiragli professionali, le loro speranze verso il prossimo futuro risulteranno ben più vivide rispetto al mese di novembre 2022. Dalla tarda mattinata di venerdì in poi, invece, il segno Cardinale parrà risentire di un drastico tono umorale che lo renderà più nervoso del solito.

2° posto Acquario: approcci differenti. Lunedì e martedì saranno, probabilmente, due giornate in cui il segno Fisso dovrà mettere in campo determinazione e pazienza nell'ambiente domestico, in quanto sarà facile che il rapporto col partner o con la prole tenda a diventare poco scorrevole.

Da mercoledì a sabato, invece, grazie allo sbarco della stella a otto punte sui loro gradi, i nati Acquario sembreranno comprendere come modificare il loro approccio comportamentale in famiglia, indirizzandolo verso un atteggiamento più conciliante, non potrà che rivelarsi una mossa azzeccata per favorire il quieto vivere casalingo.

Domenica, inoltre, l'entrata di Lilith in opposizione trina al Grande Benefico potrebbe illuminare a giorno ciò che non va nelle coppie durature.

3° posto Toro: partenza smart. La settimana di casa Toro inizierà, con buona probabilità, con una spiccata propensione nativa a ottimizzare le entrate monetarie, cercando dei modi proficui per incrementare la spesa dei clienti.

Nelle giornate centrali, però, il segno Fisso potrebbe rendersi conto che per far crescere le finanze servirà non soltanto stilare un dovizioso business plan, ma anche attendere che il parterre planetario giri a favore, con l'uscita di Saturno in quadratura che a marzo rappresenterà una zavorra astrale in meno da non sottovalutare.

I mezzani

4° posto Vergine: focus amicale. Le giornate iniziali e finali della settimana in questione vedranno probabilmente i nati Vergine, specialmente coloro che hanno trascorso le feste prettamente in famiglia, volersi concedere delle ore di svago assieme alle amiche di sempre. Toni meno mondani e più pratici, invece, nei giorni centrali quando l'ambiente domestico reclamerà a gran voce l'attenzione del segno Mobile.

5° posto Scorpione: Epifania top. Sette giorni che parranno rivelarsi in crescendo per i nati Scorpione, dove a una claudicante partenza lavorativa in onda lunedì e martedì, seguiranno tre giornate intrise di impegni di natura pratica che forniranno al segno Fisso diverse soddisfazioni morali. Il clou, però, arriverà all'Epifania, quando i nativi che hanno dei piccoli eredi riusciranno ad organizzare una festa della Befana indimenticabile.

6° posto Pesci: tra due fuochi. Mercoledì, giovedì e la mattinata di venerdì avranno buone chance di rivelarsi giornate di difficile gestione per il dodicesimo segno zodiacale, il quale si ritroverà nel bel mezzo di una diatriba dialettica tra due affetti cari.

Nonostante non sarà direttamente interessato, sarà invitato dalle persone in questione a prendere una posizione e ciò, com'è facile intuire, andrà inevitabilmente a scontentare qualcuno. Sabato, invece, le prime due decadi ritroveranno presumibilmente la passionalità perduta in camera da letto.

7° posto Bilancia: finanze sottotono. Complice qualche perdita economica in più ai giochi di rito, i nati Bilancia potrebbero rendersi conto questa settimana, ancor più nelle giornate centrali, di essersi fatti prendere un po' la mano in tal senso. Nel weekend, difatti, decideranno di dare sfoggio di un mood spiccatamente più sparagnino qualora se ne presentasse l'occasione.

8° posto Gemelli: omissioni.

Se il 2 e 3 gennaio l'atmosfera festiva colorerà ancora l'umore di casa Gemelli, da mercoledì in poi il clima nel ménage sentimentale nativo potrebbe diventare decisamente meno armonioso. I nativi, infatti, saranno propensi a non esternare eventuali malcontenti in coppia e ciò, però, creerà una sorta di pentola a pressione cerebrale che sembrerà esplodere da un momento all'altro. Il consiglio delle stelle a riguardo sarà, in primis giovedì e venerdì, di provare a dire al partner ciò che non va con garbo e tanta calma.

9° posto Ariete: costrizioni. Andare a pranzo dalla suocera, fare da babysitter ai figli dei vicini o presenziare a una riunione di condominio saranno, probabilmente, alcune costrizioni con le quali dovranno fare i conti i nati Ariete questa settimana, periodo iniziale dell'anno che parrà cominciare con qualche piccola scocciatura.

Ultime posizioni

10° posto Leone: pausa di riflessione. Le unioni sentimentali di casa Leone, soprattutto quelle traballanti, potrebbero subire una doverosa revisione in questi sette giorni, lente d'ingrandimento che andrà a scovare ogni piccola ruggine inespressa o malcelata. Da lunedì a sabato, attriti vecchi e nuovi parranno balzare in primo piano spingendo i felini, ove necessario, a optare per richiedere una pausa di riflessione alla dolce metà. Domenica, grazie al contrasto Lilith-Saturno, il segno di Fuoco comprenderà se la scelta di distaccarsi dal partner è stata azzeccata o meno.

11° posto Cancro: attività sportiva. Complice il trambusto astrale che sta prendendo di mira i nativi da diverse settimane, gli stessi potrebbero decidere di sfogare le loro ansietà e preoccupazioni dedicandosi anima e corpo ad attività che li fanno sentire meglio con loro stessi, come lo sport.

Il rischio, però, sarà di calcare troppo la mano in tal senso, prodigandosi in estenuanti sessioni di palestra o di attività ginnica, con la spiacevole conseguenza di far subentrare lo stress anziché l'agognato ristoro psico-fisico, quindi meglio bandire ogni esagerazione a tal proposito.

12° posto Sagittario: risultati flop. I progetti lavorativi degli arcieri, specialmente da mercoledì in poi, avranno buone chance di subire una drastica battuta d'arresto, stop prevedibile ma che spazientirà e innervosirà non poco i nati del segno. Questi ultimi, però, farebbero meglio a farsene una ragione, prendendo la palla al balzo per decelerare e indirizzare gran parte delle loro energie nelle persone che gli vogliono davvero bene.