I transiti planetari rivelanti del 2023 per il segno zodiacale del Capricorno saranno la retrogradazione di Nettuno in Pesci in onda dal 1° luglio al 6 dicembre, lo sbarco di Giove in Toro il 16 maggio e il Nodo Lunare nell'asse Ariete-Bilancia a partire dal 18 luglio.

Di seguito troverete l'oroscopo del 2023 riguardante lavoro e amore per il segno zodiacale del Capricorno.

Amore

Le questioni sentimentali dei nati Capricorno nel prossimo anno godranno, con buona probabilità, dei benevoli transiti di Giove e Urano dall'amico Toro. Il Grande Benefico sarà una manna dal cielo, dal 16 maggio a fine anno, soprattutto per il segno Cardinale che vive una relazione amorosa stabile, in quanto permetterà allo stesso non soltanto di entrare maggiormente in simbiosi con la dolce metà ma anche di iniziare a programmare dei nuovi progetti di coppia.

Le effemeridi, nel periodo in questione, parranno donare ai nativi svariate possibilità espansionistiche toccando soprattutto la sfera domestica, come una coppia di fidanzati che vive ognuno a casa propria che decide di iniziare una convivenza. Oppure, in caso di legame storico, la coppia potrebbe scegliere di spostarsi in una casa più grande, magari con la prospettiva di mettere in cantiere un erede.

Il transito di Urano, specialmente la sua fase diretta dal 24 gennaio al 29 agosto, andrà invece a premiare i single del segno che avranno ottime chance di fare delle nuove e intriganti conoscenze che avranno tutte le carte in regola per trasformarsi in vere e proprie storie d'amore.

Lavoro

Se le questioni professionali di casa Capricorno nel 2023 fossero un film sarebbero senz'altro "Matrix", pellicola d'azione fantascientifica del 1999 vincitrice di quattro premi Oscar, e nello specifico la scena in cui Morpheus chiede a Neo di scegliere la pillola rossa o blu.

L'attore Keanu Reeves interpreta il protagonista Thomas Anderson, il quale è un cittadino modello di giorno mentre di notte è un abilissimo hacker che si fa chiamare Neo. Messo sotto osservazione a causa dei suoi illeciti dagli agenti Smith, Neo incontra Trinity, una collega hacker che lo invita a conoscere il suo capo, ovvero Morpheus.

Quest'ultimo svelerà al protagonista della pellicola che la vita che ha vissuto sino a quel momento è illusoria.

La scena sulla quale ci soffermeremo per analizzare le vicende lavorative del segno Cardinale sarà, come anticipato, quella in cui Morpheus invita Neo a scegliere se ingerire la pillola rossa o quella blu. La prima pasticca rappresenta la vera conoscenza, cioè permette di vedere il mondo per com'è realmente, mentre ingerendo la seconda pasticca si rimane nello spazio dimensionale conosciuto sino a quel momento o, per meglio dire, nella finta tranquillità.

Dal 16 maggio al 17 luglio, i nati Capricorno non potranno fare altrimenti che continuare a perseguire gli stessi propositi lavorativi di sempre (pillola blu) e, di conseguenza, difficilmente si accorgeranno della vastità di opportunità che li attende dietro l'angolo.

Dal 18 luglio a fine anno, e soprattutto nelle prime tre settimane di agosto, saranno invece chiamati a poter decidere se stravolgere in meglio la loro prospettiva professionale (pillola rossa), grazie a Giove in Toro, alla capatina di Mercurio in Vergine e principalmente al cambio d'asse del Nodo Nord che toccherà il segno dell'Ariete e della Bilancia. Giorni fortunati: 8 e 17 agosto, 12 novembre.