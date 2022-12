Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 2 dicembre 2022. Inizia una nuova giornata, curiosi di conoscere il vostro voto delle stelle? Si prospetta una giornata all’insegna dell’ottimismo, oppure del pessimismo? Quali segni zodiacali sono sotto la protezione delle stelle? Quali, invece, devono affrontare le intemperie della vita? Scopritelo, leggendo le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di venerdì 2 dicembre e le pagelle, con voto da 0 (giorno sfortunato) a 10 (giorno fortunato).

La giornata di venerdì 2 dicembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Volete fare di più per una causa in cui credete, ma dovete agire nel modo giusto. Non vi soddisferà solo donare denaro o partecipare ad una protesta. Partecipate a qualche leadership in cui potete fare davvero la differenza. Voto: 7

Toro – Non sopportate dover rifiutare le persone quando vi chiedono un favore, ma l'Oroscopo vi avvisa che accettare sempre i loro favori non aiuterà né loro né voi. Il miglior favore che potete fare loro è insistere affinché si assumano la responsabilità dei propri problemi. Voto: 7

Gemelli – Le relazioni andranno bene per il resto di questa settimana, solo se siete disposti ad ascoltare ciò che gli altri stanno cercando di dirvi.

Non è necessario che voi abbiate l’ultima parola in ogni conversazione. Non lasciate che uno scambio amichevole di opinioni diventi una gara per vedere chi ha le idee più forti. Voto: 6,5

Cancro – Più gli altri cercheranno di dissuadervi, più saprete che state facendo la cosa giusta. Il fatto che siano così insistenti nel concentrarsi sui vostri occasionali fallimenti suggerisce che cercano disperatamente di distogliere l’attenzione dai vostri numerosi successi.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 2 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Più aiutate gli altri a sentirsi bene con se stessi, meglio vi sentirete bene con voi stessi. Siete molto bravi a portare il sole nella vita di coloro le cui prospettive sono torbide e grigie. Sfruttate pienamente questo vostro talento.

Voto: 7,5

Vergine – Alcune persone che conoscete diventeranno molto importanti nei prossimi giorni, quindi, siate consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a voi e scoprite rapidamente chi sono quelle persone che potrebbero essere utili nella vostra vita. Voto: 7

Bilancia – Potreste sentirvi tutt’uno con il mono che vi circonda, ma ciò non significa che il mondo vi farà dei favori. L'oroscopo avverte che non andrete lontano, sia personalmente che professionalmente, se continuate a credere che tutti siano molto meglio di voi. Voto: 6,5

Scorpione – In questo periodo potreste essere tentati di agire per motivi egoistici, ma se siete intelligenti vi costringerete a guardare il quadro più ampio. Chiedetevi cosa potete fare per rendere il mondo un posto migliore.

Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di venerdì 2 dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se disperdete la vostra energia in qualsiasi settore della vita, farete molto rumore ma potreste ottenere quasi niente. Secondo l'oroscopo vi sarà utile staccare la spina per un po’. Non attirate l’attenzione su di voi. Voto: 6

Capricorno – C’è la possibilità che voi possiate fare centro in qualche affare o che vinciate soldi extra con qualche scommessa. Se dovesse essere così, sarebbe saggio tenere la notizia per voi. Se amici e familiari scoprono che avete fatto centro, vi chiederanno prestiti a destra e a manca. Voto: 7,5

Acquario – Potrebbe non esserci nulla di speciale in qualcuno che incontrate nelle prossime ore, ma sentirete una specie di legame.

Forse è amore a prima vista, ma più probabilmente i vostri valori personali e professionali sono quasi identici. Almeno questo significa che potete lavorare insieme. Voto: 7

Pesci – Siete tentati di fare promesse ai vostri cari, ma cosa succede se non riuscite a mantenerle? Questa è una di quelle occasioni in cui dovete essere onesti con loro. Non vi ringrazieranno per questo ora, ma lo faranno in seguito. Voto: 6