L'oroscopo del weekend che va dal 3 al 4 dicembre prevede un Toro agguerrito in amore grazie alla Luna nel segno, così come gli Ariete, grazie anche alla buona posizione di Venere. Cancro avrà le idee chiare sui propri progetti lavorativi, al contrario Gemelli dovrà fare un po’ di chiarezza, non solo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 3 al 4 dicembre.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana tutto da godere sul fronte sentimentale per i nati del segno.

La giornata di sabato in particolare vedrà la Luna in buon aspetto, e vi piacerà trascorrere del tempo insieme alla vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo Mercurio porterà buone idee, e con Marte in sestile avrete tante energie. Voto - 8️⃣

Toro: tornerete alla ribalta in ambito sentimentale grazie alla Luna in congiunzione. Nella giornata di domenica in particolare, sarete piuttosto agguerriti, single oppure no, e sarà facile per voi godere di splendidi momenti con la persona che amate. Nel lavoro Saturno potrebbe mettervi in difficoltà, di contro potrete fare affidamento a Giove. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in buon aspetto porterà un pizzico di buon umore in voi in questo fine settimana secondo l'oroscopo.

Ciò nonostante, in amore non potrete sperare in una relazione sentimentale favorevole. Approfittate di questo momento per mostrare un po’ di comprensione e fare chiarezza. In ambito lavorativo Marte e Saturno vi renderanno più pratici e immediati, ma con Mercurio opposto forse sarebbe opportuno riflettere un po’ di più sulla situazione.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi permetterà di avere le idee chiare sui vostri progetti secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Saprete mettere in mostra le abilità, ma non dovrete peccare di presunzione. Sul fronte amoroso non sarà il weekend migliore per voi. Attenzione dunque a questo cielo, che potrebbe essere causa di possibili malintesi.

Voto - 6️⃣

Leone: è giunto il tempo di farsi valere sul fronte lavorativo. Le abilità non vi mancheranno, dunque dovrete saperle mettere in mostra. In amore la giornata di sabato si rivelerà intesa per voi e il partner, ma domenica la Luna potrebbe rendere il vostro rapporto non idilliaco. Voto - 7️⃣

Vergine: con stelle di traverso come Marte e Giove, alcuni progetti professionali faticheranno a prendere il volo. Forse alcuni dei vostri metodi potrebbero non essere adatti per i vostri progetti. In amore la vostra storia sentimentale sarà tormentata da Venere in quadratura. Domenica la Luna sarà favorevole, e potrebbe essere il pretesto di cui avrete bisogno per dare una spinta alla vostra storia d'amore.

Voto - 6️⃣

Bilancia: la voglia di collaborare con i colleghi non vi mancherà, grazie anche all'aiuto di Marte e Mercurio, soprattutto se il rapporto con i vostri colleghi funzionerà bene. Per quanto riguarda i sentimenti la giornata di sabato potrebbe non rivelarsi un granché a causa della Luna, ma domenica vi riprenderete sicuramente. Voto - 7️⃣

Scorpione: fine settimana positivo solo a metà per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Se durante la giornata di sabato potrete vivere una serena relazione di coppia, domenica dovrete fare i conti con la Luna in opposizione. Settore professionale nel complesso stabile grazie a Giove. Con un po’ di fortuna, sarete in grado di portare al successo i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete piuttosto ottimisti durante il prossimo fine settimana secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo potrete fare affidamento a Mercurio e Saturno per portare a termine le vostre mansioni, ma attenzione a Giove e Marte negativi. In amore sarà il weekend ideale per concentrarsi di più sulla vostra storia sentimentale grazie alla Luna e Venere favorevoli. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo del fine settimana tra alti e bassi sul fronte amoroso. Nella giornata di sabato la Luna vi darà qualche grattacapo. Fortunatamente domenica avrete modo di recuperare. Nel lavoro Urano favorirà i progetti a lungo termine, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere in sestile dal segno del Sagittario renderà discreto questo weekend in amore.

Nella giornata di domenica però dovrete fare attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe essere causa di qualche incomprensione tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a mostrare tutto il vostro talento, e con stelle come Mercurio e Marte favorevoli non sbaglierete un colpo. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo ancora difficile da gestire secondo l'oroscopo del weekend. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di martedì, ciò nonostante faticherete ancora tanto a trovare la giusta intesa con il partner. Nel lavoro non vi arrenderete alle difficoltà grazie a un forte Giove nel segno, ma non potrete nemmeno essere avventati considerata la posizione negativa di Mercurio e Marte. Voto - 6️⃣