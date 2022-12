L'Oroscopo della giornata di venerdì 2 dicembre prevede un Acquario più responsabile sul posto di lavoro grazie a Mercurio in sestile, mentre il Sole e la Luna porteranno un po’ d'ispirazione in amore ai Gemelli. Ci sarà benessere emotivo per il Sagittario, forte di Venere nel segno, mentre Leone potrebbe buttarsi in nuovi progetti professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 2 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 2 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: venerdì di dicembre piacevole sul fronte sentimentale per i nati del segno.

Non mancherà la corrispondenza con la persona che amate grazie anche a Venere e alla Luna nel segno. Se siete single vi mostrerete disponibili e gentili nei confronti della persona che vi piace, nel tentativo di fare colpo. Nel lavoro il gioco di squadra si rivelerà utile e proficuo, con risultati più che discreti. Voto - 8️⃣

Toro: in ambito lavorativo ci metterete tutto il vostro impegno in quel che fate. Secondo l'oroscopo però, non dovrete farvi dire le regole, perché spesso vorreste agire a modo vostro. In amore godrete di una discreta intesa con il partner, e con il giusto atteggiamento e ottimismo, le prossime giornate saranno ancora meglio. Voto - 8️⃣

Gemelli: il pianeta Venere rimane in cattivo aspetto anche in questa giornata.

Ciò nonostante il Sole e la Luna in buon aspetto vi saranno d'ispirazione, e la vostra vita sentimentale ne gioverà un po’. Per quanto riguarda il lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, ciò nonostante, con Mercurio in opposizione, meglio non uscire troppo dai binari. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale mediocre secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Questo cielo non sarà ampiamente favorevole, soprattutto in amore, considerata la posizione sfavorevole della Luna. Single oppure no, meglio non essere troppo diretti con la persona che amate. Nel lavoro avrete bisogno di dedicarvi a nuovi progetti, ma dovrete farlo nel modo più cauto, ma soprattutto, solo se avrete le idee chiare.

Voto - 7️⃣

Leone: è arrivato il momento di dedicarsi ad altri progetti professionali secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà favorevole per dedicarsi a nuove iniziative, e potrebbero essere lo stimolo di cui avrete bisogno per ottenere maggiori soddisfazioni. Parlare d'amore sarà invece più semplice grazie a stelle come Venere e la Luna, che vi concederanno qualche emozione in più con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Vergine: vivere con sentimento la vostra relazione di coppia quando Venere sarà contro di voi non sarà semplice. Sarà necessario avere pazienza in questo periodo, perché presto potrete dare una svolta al vostro rapporto, e vivere un bel periodo natalizio.

Sul fronte professionale sfruttate questo periodo poco interessante per organizzarvi sui prossimi progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo di venerdì altalenante sul fronte sentimentale per i nati del segno. Cuori solitari o meno, il vostro modo di amare non sempre sarà apprezzato dalla vostra anima gemella, soprattutto per voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro saprete svolgere le vostre mansioni con destrezza e precisione grazie a Mercurio, mentre Marte e Saturno vi daranno quella spinta di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo cielo vi metterà a vostro agio in amore in questa giornata di venerdì. Sarà un bel periodo per dedicare un po’ d'attenzione al partner, ma ricordatevi la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo.

Sul fronte professionale dedicarsi a progetti che sapete svolgere sarà d'aiuto, ma non sempre potrete contare su questo vantaggio. Voto - 7️⃣

Sagittario: non mancherà un certo benessere emotivo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Sul fronte amoroso sarà più semplice per voi godere di bei momenti con la persona che amate, ma anche voi single risulterete molto più simpatici davanti amici e familiari. Nel lavoro è arrivato il momento di rifinire e concludere alcuni progetti, e far sì che questi portino buoni risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali favorevoli per i nati del segno. Crescerà in voi l'ottimismo, e vi sentirete sempre più a vostro agio con la persona che amate, grazie a questo cielo in miglioramento.

Per quanto riguarda il lavoro avrete idee interessanti da sviluppare. Prendendo le giuste decisioni, potrete raggiungere successi interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: mostrerete maggior responsabilità sul posto di lavoro in questa giornata di venerdì, arrivando a gestire i vostri progetti in modo più efficace. Molto bene anche in ambito amoroso, dove saranno favoriti i rapporti con le persone che amate e i buoni sentimenti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di venerdì purtroppo sottotono in amore, anche se presto potrebbero arrivare piccole soddisfazioni. Per il momento dovrete portare pazienza, e mostrare comprensione nei confronti del partner e, se necessario, fare un passo indietro. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più decisivi nei vostri progetti, e mostrare maggior sicurezza in quel che fate. Voto - 6️⃣