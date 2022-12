L'Oroscopo del 24 dicembre 2022 mette in risalto una giornata speciale, capace di creare occasioni buone per ricostruire, consolidare e rafforzare. L'Astrologia anticipa una splendida Luna che, insieme a Plutone e Nettuno favorirà scenari positivi, tali da permettere a tanti di togliere eventuali spine dolorose dal proprio cuore. Parlando di sentimenti, ricordate, quando si combinano passione, gratitudine e perdono si ottiene qualcosa di meraviglioso, sempre.

Andiamo a scoprire ogni dettaglio iniziando a dare voce all'oroscopo per la giornata di sabato 24 dicembre, valido per tutti i segni dello zodiaco a partire dall'Ariete fino ai Pesci.

L'oroscopo di sabato 24 dicembre

Ariete: ammirati! Questa vigilia di Natale grazie al vostro atteggiamento tenace, impegnato e combattivo ogni cosa che farete diventerà un modello da seguire anche per coloro che spesso non hanno creduto in voi. Sarete onorati dell'ammirazione che genererete negli altri e di conseguenza prenderete molto sul serio questo nuovo ruolo da protagonisti. Metterete in alcuni casi persino qualche bella persona particolarmente fragile, indifesa, proteggendola da qualsiasi attacco o denigrazione esterna.

Toro: curiosi! In questa giornata prenatalizia potreste ricevere visite di persone che abitano lontano e magari iniziare anche ad esplorare altri orizzonti con maggiore libertà.

Aprite la vostra mente accettando con fiducia anche altri modi di pensare, in questo modo certamente arricchirete la vostra vita. Ottimo poi sarebbe interagire con persone e culture di altri paesi, cercando di cogliere il meglio che ognuno di questi potrà senz'altro offrire.

Gemelli: fortunati! In questo inizio weekend che coincide con la Vigilia di Natale ci sono possibilità che possiate ricevere un colpo di fortuna inatteso: denaro extra?

Chissà... Inoltre, l'energia astrale vi darà il potere di realizzare una grande trasformazione interiore. Analizzatevi sinceramente scrivendo un elenco di tutto ciò che vorreste lasciarvi alle spalle convincendovi di non voler mai più soffrire.

Cancro: attraenti! Partirà bene questo fine settimana con la giornata della Vigilia in ottima forma.

Sarete come una calamita, in grado di attirare nella vostra vita persone molto influenti. Tale situazione vi aiuterà a realizzare ciò che avete in agenda, anche se ci sarà da superare lo scoglio relativo alla vostra solita insicurezza. Ricordate sempre e comunque che le relazioni con gli altri sono come uno specchio: ogni azione restituisce tutto indietro, sia di bene quanto di male.

Leone: sereni! In questa vigilia di Natale è imperativo che conduciate una vita sana e regolare, questo se desiderate stare bene e in serenità con chi avete accanto. Percepirete con chiarezza la relazione che esiste tra il vostro corpo e la mente, imparando a disintossicare i pensieri da qualsiasi scoria negativa.

Le vostre energie aumenteranno man mano che lascerete andare via rancori, illusioni e qualsiasi relazione stressante. Praticare l'arte del perdono potrebbe essere utile, ma non guarisce ferite insanabili...

Vergine: romantici! La giornata della vigilia di Natale certamente regalerà a tanti di voi nativi momenti davvero memorabili. Avrete a portata di cuore tutto ciò che è romanticismo, piacere e creatività passionale: cosa volere di più dalla vita? È giunto il momento di dimostrare i propri buoni talenti e ottenere tutto il riconoscimento che meritate. La sfida del momento sarà quella di imparare ad esprimere tutta la ricchezza che avete dentro, incuranti di chi non sa capirvi o comprendervi.

Previsioni della vigilia di Natale

Bilancia: intrattenitori! Ottima la vigilia di Natale: in molti vorrete onorare e intrattenere parenti, amici, famigliari come segno di apprezzamento per tutto ciò che hanno fatto e continuano sempre a fare per voi. Ci saranno grandi possibilità che la vostra casa diventi un vero e proprio centro di ritrovo conviviale. Con gesti concreti e tanta attenzione ai minimi particolare sicuramente farete sentire i vostri cari riconoscenti della vostra bella persona, quale siete.

Scorpione: favoriti! La Vigilia di Natale indica voi del segno davvero favoriti. Ottime possibilità di riuscire a concludere vecchie discussioni ancora aperte. Avrete anche la possibilità di riprendere il dialogo con persone che non vedete da molto tempo.

Siate consapevoli del grande potere che hanno le vostre parole e usatele al momento giusto, in modo da aiutare e nello stesso tempo non offendere nessuno. A fine giornata potrebbe arrivare una novità davvero piacevole.

Sagittario: pazienti! In questa Vigilia di Natale raccoglierete i frutti di ciò che con tanta pazienza avete seminato, con dedizione, e fatica, e godrete al massimo del vostro benessere. La voglia di esprimere il proprio affetto attraverso regali e regalini sarà grandissima. Vi sentirete stabili, prosperi e solidi come non mai. La vita è bella e per questo va sempre vissuta con fiducia e positività. Con fiducia, fatevi avanti in quella situazione che sapete: chissà?

Capricorno: caparbi!

In questa vigilia di Natale avrete la passione e la volontà di trasformarvi e perseguire nuovi obiettivi. Il vostro magnetismo e la vostra capacità di comandare e dirigere aumenteranno. Usate il vostro potere per lasciare un timbro personale alle cose, trasformandole positivamente. Visita parenti tra metà pomeriggio e mattinata di Natale: preparatevi!

Acquario: coraggiosi! In questa vigilia di Natale, lasciate andare paure, timidezze o tutto ciò che per voi è limitante. Tutte quelle paure immotivate riescono solo a limitare in vostro campo d'azione. Le vostre facoltà di intuizione saranno stimolate, avrete sogni premonitori e intuizioni molto precise. Ricordate che i valori spirituali contano più di quelli materiali.

Sogni nel cassetto da provare a realizzare: vada come vada.

Pesci: protetti! In questa vigilia di Natale vi sentirete in una botte di ferro, circondati da persone che condividono i vostri stessi ideali e che si uniscono a voi per godere delle cose belle della vita. Più collaborate con gli altri e più il destino vi aiuterà a realizzare i vostri sogni. Pensate al futuro iniziando ad accettare anche qualche piccolo cambiamento. Mai avere paura di cambiare la strada vecchia per la nuova: mal che vada farete una inversione a "u".