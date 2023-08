L’oroscopo del weekend del 5 e 6 agosto mette in risalto il probabile andamento del prossimo fine settimana. Le analisi astrologiche messe in evidenza dall'Oroscopo del fine settimana, basate sulle influenze delle stelle, saranno rapportate ai dodici segni dello zodiaco.

In questo contesto è disponibile anche una classifica dei segni più fortunati, così potrete sapere cosa vi aspetta in questi due giorni.

Vediamo insieme cosa riservano le stelle, analizzando l’oroscopo del weekend dal 5 al 6 agosto con l'astrologia protagonista assoluta.

L'oroscopo e la posizione in classifica dei primi sei segni

Ariete: il weekend vi porterà una ventata di energia e di entusiasmo. Sarete pronti ad affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione, e non vi lascerete intimorire da nulla. In amore, sarete ardenti e appassionati, e saprete come sedurre il vostro partner. In famiglia, sarete protettivi e generosi, e saprete come farvi rispettare. Nell’amicizia, sarete creativi e ambiziosi, e vi farete notare per il vostro carisma e la vostra leadership. A voi Ariete spetta il terzo posto della classifica.

Toro: il weekend vi promette un paio di giornate tranquille e rilassate. Vi sentirete in armonia con voi stessi e con gli altri, e saprete apprezzare le piccole cose della vita.

In amore, vi mostrerete affettuosi e sensuali, e riceverete le attenzioni che desiderate. Nell'ambito della famiglia, vi dedicherete ai vostri cari con calma e pazienza, e creerete un clima di serenità. Nei confronti dell’amicizia, sarete fedeli e leali, e dimostrerete il vostro affetto ai vostri amici. Siete al quarto posto della classifica.

Gemelli: il weekend in arrivo vi offrirà un periodo divertente e creativo. Sarete molto socievoli e comunicativi, e vi piacerà fare nuove conoscenze o intrattenere le vostre amicizie. In amore, sarete curiosi e giocosi, e saprete come rendere la vostra relazione interessante e stimolante. Nella famiglia d'origine, sarete allegri e simpatici, e porterete il buonumore tra i vostri cari.

Nei rapporti di amicizia, sarete brillanti e originali, e saprete come sorprendere i vostri amici. Siete al secondo posto della classifica.

Cancro: i due giorni del fine settimana vi invitano a essere più ottimisti e positivi. Avete la tendenza a vedere il bicchiere mezzo vuoto e a preoccuparvi troppo per il futuro. Ma dovete imparare a godervi il presente e a fidarvi delle vostre capacità. In amore, non fatevi influenzare dalle opinioni altrui o dalle voci di corridoio, e ascoltate solo il vostro partner. Nel vostro nucleo famigliare non fatevi sopraffare dalle emozioni negative o dai sensi di colpa, e cercate di essere più sereni. Nell’amicizia in generale non isolatevi o non chiudetevi in voi stessi, ma apritevi agli altri.

Siete stati messi al quinto posto della classifica.

Leone: il weekend che sta per arrivare vi regalerà due giornate divertenti e stimolanti. Sarete al centro dell’attenzione e vi divertirete a fare nuove conoscenze o a intrattenere le vostre amicizie. In amore, sarete generosi e passionali, e farete sentire il vostro partner speciale. Nella famiglia, sarete orgogliosi e fieri, e dimostrerete il vostro valore ai vostri familiari. Nell’amicizia, sarete divertenti e carismatici, e vi farete amare da tutti. Siete al quarto posto della classifica.

Vergine: il weekend in questo caso vi consiglia di essere più flessibili e aperti al cambiamento. Non vi piace uscire dalla vostra routine o dal vostro guscio protettivo, ma a volte è necessario adattarsi alle novità e alle sfide che la vita vi propone.

Non siate troppo rigidi o perfezionisti, e accettate le critiche costruttive. In amore, non fatevi condizionare dalle vostre insicurezze o dai vostri dubbi, e seguite il vostro cuore. Nella vostra famiglia non siate troppo esigenti o critici, e cercate di essere più comprensivi. Nei riguardi dell’amicizia non siate troppo riservati o timidi, e cercate di essere più socievoli. A voi spetta il sesto posto della classifica.

La posizione in classifica e l'oroscopo per i segni della seconda sestina zodiacale

Bilancia: il weekend vi augura un sabato e una domenica piacevoli e armoniosi. Sarete in sintonia con le persone che vi circondano, e saprete gestire le eventuali divergenze con diplomazia e gentilezza.

In amore, sarete romantici e affascinanti, e conquisterete il cuore di chi vi piace. Nella famiglia, sarete collaborativi ed equilibrati, e contribuirete al benessere del vostro nucleo. Nel rapporto di amicizia, sarete eleganti e raffinati, e saprete come fare bella figura. Siete al quarto posto della classifica.

Scorpione: il weekend vi metterà in guardia da possibili tensioni e conflitti con le persone che vi circondano. Sarete più irritabili e suscettibili del solito, e potreste reagire in modo eccessivo a situazioni che non meritano tanta importanza. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni negative. In amore, evitate di essere troppo gelosi o possessivi, e date spazio al vostro partner.

Nei confronti dell'ambiente famigliare evitate di essere troppo autoritari ma rispettate le opinioni altrui. Nell’amicizia, evitate di essere troppo vendicativi o rancorosi, e perdonate i torti subiti. Siete al sesto posto della classifica.

Sagittario: il weekend vi premierà con due splendide giornate, favolose e fortunate. Sarete ottimisti e positivi, e vedrete il lato bello di ogni cosa. In amore, sarete avventurosi e romantici, e farete vivere al vostro partner delle emozioni indimenticabili. Nelle situazioni legate alla famiglia, sarete generosi e aperti, e condividerete i vostri sogni e progetti con ogni singolo famigliare. Nel campo delle amicizie, sarete simpatici e divertenti, e vi farete apprezzare per il vostro umorismo e la vostra saggezza.

Siete meritatamente al primo posto della classifica.

Capricorno: il weekend vi regalerà un sabato e una domenica entrambi di successo e pieni di soddisfazioni. Sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi con impegno e perseveranza, e vi guadagnerete la stima e l’ammirazione di tutti. In amore, sarete fedeli e leali, e dimostrerete al vostro partner quanto tenete a lui o a lei. Nella famiglia, sarete responsabili e maturi, e saprete come gestire le situazioni difficili. Nell’amicizia, sarete affidabili e saggi, e darete dei preziosi consigli ai vostri amici. Siete al terzo posto della classifica.

Acquario: il weekend vi invita a essere più tolleranti e comprensivi con gli altri. Sarete molto indipendenti e originali, ma in qualche caso potreste sembrare troppo distaccati o eccentrici agli occhi di chi avrete di fronte.

Cercate di essere più empatici e di mettervi nei panni delle persone con cui andrete a interagire. In amore, non fatevi prendere dalla noia o dalla routine ma cercate di ravvivare la relazione con delle sorprese o delle iniziative romantiche. Nella famiglia non fatevi condizionare dai giudizi altrui o dalle aspettative imposte: seguite la vostra strada. Nei confronti delle amicizie, non isolatevi o non fate tutto da soli, ma collaborate e siate sorridenti con tutti. Siete al quinto posto della classifica.

Pesci: il weekend vi donerà una giornata buona e una meno buona. Sabato sarete in contatto con la vostra parte più profonda e intuitiva, e saprete ascoltare i segnali che vi arrivano dall’universo.

In amore, sarete dolci e sensibili, e stabilirete una connessione profonda con il vostro partner. Nella famiglia, sarete affettuosi e comprensivi, e saprete come sostenere i vostri familiari nei momenti difficili. Per le amicizie, domenica giornata poco ideale: siate gentili e altruisti, sforzatevi di capire come aiutare qualche vostro/a amico/a in caso di bisogno. Siete al quarto posto della classifica.

La classifica del weekend: il riepilogo

Ecco il riepilogo completo e in ordine di posizione dal primo posto all'ultimo per quanto concerne le giornate del weekend del 5 e 6 agosto 2023: