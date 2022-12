È pronto l'oroscopo del weekend di Natale 24 e 25 dicembre 2022. È quasi impossibile non fantasticare sul periodo più bello dell’anno, mentre si avvicina la vacanza preferita da tutti. Anche se molti di voi godranno i festeggiamenti, qualunque cosa accada, le vostre previsioni astrologiche del fine settimana di Natale faranno luce su ciò che ogni segno zodiacale può aspettarsi quest’anno.

Il weekend di Natale secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Siete entusiasti di trascorrere del tempo con i vostri cari. Potreste essere pronti a riconnettervi con la vostra famiglia per le festività natalizie.

Ricevere il riconoscimento dai vostri cari è qualcosa per cui chiunque si adopererebbe, specialmente durante le riunioni speciali. Sia che voi state ricevendo elogi per aver fatto a qualcuno un regalo commovente o che brilliate per un recente risultato, non sorprendetevi se i vostri cari saranno straordinariamente orgogliosi di voi.

Toro – Siete in viaggio per le vacanze? Preparatevi al jet-set poiché il Sole, Mercurio e Venere saranno tutti in Capricorno, il che amplificherà positivamente i viaggi di Natale. Sia che voi stiate regalandovi una vacanza o tornando a casa per le vacanze, l’abbondanza di energia del Capricorno vi aiuterà ad affrontare tutto, ma Mercurio è nella sua fase retrograda, quindi, controllate tre volte i vostri piani di viaggio per evitare di commettere errori inutili.

Gemelli – Preparatevi per un Natale intimo, Gemelli! Potreste sentire che questa vacanza è davvero unica nel suo genere poiché il Sole, Mercurio e Venere in Capricorno mettono in risalto la bellezza delle vostre relazioni profonde. Durante il weekend possono aver luogo conversazioni private che vi daranno una visione sincera dei membri della famiglia e delle persone a cui siete più vicini.

Tuttavia, Mercurio sta per diventare retrogrado, quindi, non abbiate paura di usare questo tempo per sistemare alcune questioni importanti e approfondire le vostre relazioni.

Cancro – Non sorprendetevi se le relazioni sono il punto focale durante il weekend di Natale dato che il Sole, Mercurio e Venere saranno in Capricorno.

Mercurio, però, si sta preparando per la fase retrograda, quindi, potreste essere in qualche modo sensibile ai commenti sulla vostra vita amorosa. Potete mettere le cose in chiaro con nonchalance se durante la conversazione emerge qualcosa di leggermente stressante. A parte questo, potreste sentirvi più inclini a condividere ciò che avete realizzato o raggiunto professionalmente poiché Giove in Ariete vi farà vantare del vostro successo.

Previsioni astrologiche per il fine settimana di Natale: da Leone a Scorpione

Leone – Il weekend di Natale si concentra sulla famiglia. È d’obbligo riunirsi con i propri cari per celebrare le consuete tradizioni familiari poiché il Sole, Mercurio e Venere transiteranno nel segno del Capricorno, ma c’è il potenziale per un leggero errore di comunicazione poiché Mercurio sta per diventare retrogrado.

Non farebbe male ricontrollare i piani o ricordare a certi membri smemorati della famiglia cosa devono portare alla riunione speciale. Anche se qualcosa va leggermente storto, ridete e concentratevi su quanto sono divertenti le vostre tradizioni con i vostri cari.

Vergine – La dolcezza delle vacanze vi aspetta, Vergine. Sentirete lo spirito del Natale con il Sole, Mercurio e Venere in Capricorno che fanno emergere il vostro bambino interiore. Svegliarsi la mattina di Natale per fare regali ai vostri cari e guardare gli speciali delle vacanze passate sarà qualcosa di veramente unico e commovente. Anche se Mercurio sta per diventare retrogrado, potreste scoprire che qualsiasi intoppo è più comico che stressante.

Non sorprendetevi se tutti, voi compresi, saranno straordinariamente generosi durante il weekend di Natale grazie all’influenza positiva di Giove in Ariete.

Bilancia – I fantasmi del Natale passato potrebbero perseguitarvi, Bilancia. I ricordi degli anni precedenti verranno in mente mentre ricordate con i vostri cari poiché il Sole, Mercurio e Venere saranno in Capricorno. Potrebbero esserci lievi disaccordi sugli eventi passati dato che Mercurio a breve sarà retrogrado. Cercate di non rimanere bloccati sui dettagli quando voi e i vostri cari condividete i ricordi preferiti. Connettervi con la vostra famiglia, i vostri amici e altro sarà facile poiché Giove sarà in Ariete. Potreste essere abbastanza popolare vicini e lontani, online e offline il giorno di Natale.

Scorpione – Il vostro weekend di Natale sarà unico. Viaggiare per vedere amici e familiari sarà nel vostro programma delle vacanze, date l’influenza del Sole, Mercurio e Venere in Capricorno. L'Oroscopo consiglia di fare molta attenzione nei viaggi poiché Mercurio è nella sua fase pre-ombra. Se un imprevisto blocca il vostro programma, provate a superarlo con un sorriso. Fortunatamente, Giove in Ariete può aiutarvi a sfruttare al meglio la routine e gli impegni natalizi.

L'oroscopo e le previsioni degli astri per il weekend natalizio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Cosa vi ha lasciato Babbo Natale sotto l’albero di Natale? Sembra che voi siate nella bella lista di Babbo Natale quest’anno grazie al Sole, Mercurio e Venere in Capricorno.

La bella energia del Capricorno si trasformerà probabilmente in un’immensa generosità, soprattutto perché anche Giove sarà in Ariete. Tra questi transiti, potreste ricevere regali che vi piacciono tantissimo. Sarete anche altrettanto generosi, poiché trovare il regalo perfetto per i vostri cari è una delle vostre avventure natalizie più attese.

Capricorno – Potreste accidentalmente rubare la scena a Natale, Capricorno! Con il Sole, Mercurio e Venere nel vostro spazio zodiacale, sarete innegabilmente attraenti. I vostri amici, i vostri familiari rimarranno sbalorditi da quanto siete meravigliosi durante le vacanze natalizie. Quindi non sorprendetevi se siete super popolari poiché potreste avere parecchi eventi a cui partecipare con le persone che arricchiscono la vostra vita sociale.

Dato che avrete un programma pieno di cose da fare, potreste dover esaminare tutti i dettagli dei vostri futuri eventi poiché Marte retrogrado in Gemelli potrebbe sconvolgere un po’ la vostra routine.

Acquario – Assicuratevi di essere in giro per il weekend di Natale. Potrebbe essere allettante essere un po’ più introversi del solito con l’influenza inconscia del Sole, Mercurio e Venere nel segno del Capricorno. Potreste non sentire le feste natalizie o non aver voglia di trascorrere le feste in famiglia, il che è valido. A ciascuno il suo a Natale, ma non avete intenzione di trascorrere il Natale in piena solitudine. Allora, seguite i vostri piani natalizi, Giove in Ariete vi aiuterà a uscire dal guscio.

Godetevi la pace durante le vacanze, ma non dimenticate di essere anche socievoli.

Pesci – Non sarebbe Natale se la vostra anima familiare non facesse parte delle vostre tradizioni. Il vostro calendario sociale è pieno di eventi festivi a cui partecipare poiché il Sole, Mercurio e Venere in Capricorno riuniranno la vostra famiglia per il weekend natalizio. Avere la vostra comunità potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno, poiché Marte retrogrado in Gemelli potrebbe causare una piccola interruzione nella vostra vita familiare. Fortunatamente, sarete in grado di appianare eventuali problemi che potrebbero sorgere con la vostra famiglia.