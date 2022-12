Le previsioni dell'oroscopo del 1° gennaio 2023 invitano i nati sotto il segno del Leone ad essere un po' più spericolati. Per i Pesci ci sono delle interessanti novità in arrivo, approfittatene.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: l'Oroscopo del 1° gennaio vi invita ad allargare i vostri orizzonti. Non rimanete bloccati e impelagati solamente nella vostra zona confort. La vita è bella anche se condotta in modo un po' spericolato.

11° Vergine: cercate di essere un po' più presenti con le persone care. Gli impegni, purtroppo, spesso tendono ad allontanare e a distrarre, ma non bisognerebbe mai dimenticare ciò che conta davvero.

10° Bilancia: in ambito professionale ci sono delle faccende in sospeso che sarebbe il caso di rivedere. Risolvete tutte le cose che avete in ballo e non date troppo peso al pensiero altrui.

9° Capricorno: basta accontentarsi, adesso è giunto il momento di essere i protagonisti. Il ruolo da comparsa non vi si addice e forse è durato anche troppo a lungo. Datevi da fare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non siate troppo indecisi, specie in amore. Seguite il vostro cuore e non ve ne pentirete. Occhi aperti sul lavoro, non c'è molta sincerità in giro al giorno d'oggi.

7° Toro: i cambiamenti spesso sono una cosa necessaria se si vuole dare una svolta alla propria esistenza.

Cercate di mettere da parte l'orgoglio e di lottare per raggiungere i vostri traguardi.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 1° gennaio denotano l'inizio di una fase di transizione importante nella vostra vita. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe rimanere piacevolmente sorpreso.

5° Scorpione: novità in arrivo per quanto riguarda la carriera.

Ci sono degli sviluppi che potrebbero rendere il vostro umore davvero ottimo. In amore è tempo di dare una svolta.

Oroscopo segni fortunati del 1° gennaio

4° in classifica Cancro: l'anno appena trascorso vi ha insegnato una cosa importante, ovvero, il valore della famiglia e la quantità di cose che siete in grado di sbrigare anche da soli.

3° Sagittario: in amore ci sono delle ottime opportunità per emergere, la cosa importante è essere sempre se stessi e mostrare sin dal primo momento di che pasta siete fatti.

2° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 1° gennaio 2023 vi invitano a cominciare questo nuovo anno nel migliore dei modi. Ci sono tante cose che avete voglia di fare, quindi, mettetevi subito all'opera.

1° Pesci: ci sono ottimi propositi per cominciare l'anno in grande stile. Cercate di non badare troppo al pensiero altrui e concentratevi solamente sui vostri obiettivi di vita.