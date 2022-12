L'Oroscopo della giornata di mercoledì 21 dicembre 2022 vedrà il pianeta Giove tornare nel segno dell'Ariete, che dimostrerà maggior ottimismo al lavoro, mentre Leone sarà più agguerrito e convinto delle proprie capacità. Per Gemelli potrebbe essere una giornata stressante in amore, mentre Venere esalterà la sensualità dei nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 21 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: vita quotidiana in risalita grazie ad alcuni movimenti astrali favorevoli.

Sul fronte sentimentale la Luna si troverà in Sagittario. Certo, Venere rimarrà in cattivo aspetto, ciò nonostante tra voi e il partner sarà possibile cercare il dialogo e provare a recuperare terreno. Nel lavoro Giove tornerà dalla vostra parte, e potrete gestire in modo più efficace i vostri progetti, dimostrando maggior ottimismo. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che vedrà ulteriori miglioramenti grazie a Giove in sestile dal segno dei Pesci. La fortuna vi assiste, e con Mercurio in trigono i vostri progetti andranno per il verso giusto. In amore la Luna non vi darà più fastidio, e con Venere in buon aspetto, potrete concentrarvi al massimo sulla vostra relazione di coppia, o sulla vostra fiamma e corteggiarla al meglio se siete single.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco entusiasmante e stressante secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. La Luna non sarà in buon aspetto, e non sempre riuscirete a trovare la giusta intesa con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Piccoli miglioramenti invece al lavoro, grazie a Giove in sestile, che vi permetterà di essere più ottimisti.

Voto - 6️⃣

Cancro: periodo sempre più buio per voi a causa di questo cielo. cercare di vedere le cose dal lato positivo non sarà facile quando Giove e Mercurio sono contro di voi. Sappiate però che non può piovere per sempre. Per quanto riguarda i sentimenti Venere non vi lascerà tanto spazio per i sentimenti. Single oppure no, dovrete prima dimostrare maturità e interesse a vivere una relazione responsabile.

Voto - 5️⃣

Leone: con Giove che ritorna in trigono dal segno amico dell'Ariete, dimostrerete un atteggiamento più agguerrito sul fronte professionale. Alcuni progetti potrebbero finalmente prendere il verso giusto, e potrete aspirare a nuovi orizzonti. In amore potrete contare sulla buona posizione della Luna questo mercoledì di dicembre. L'intesa tra voi e il partner si farà molto più interessante. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore la Luna potrebbe causare qualche disagio. Il romanticismo non sempre è la strada giusta per vivere un rapporto affiatato. Nel lavoro invece Giove non sarà più negativo, lasciando spazio a Mercurio benefico.

Alcuni progetti potrebbero finalmente prendere la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata discreta per voi sul fronte amoroso. La Luna in sestile porterà un po’ di buon senso in voi, ma per vivere un rapporto affiatato dovrete ancora pazientare molto. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo Giove si metterà contro di voi. Portare a termine alcuni progetti potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo favorevole sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di mercoledì. Il pianeta Venere esalterà la vostra sensualità, e potrete dare vita a momenti davvero romantici. Voi single sentirete il desiderio di divertirvi e conoscere nuova gente, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro Giove non sarà più dei vostri, ciò nonostante avrete astri come Mercurio in buon aspetto per provare a mettere insieme buoni successi. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottimo cielo per voi in questa prima giornata d'inverno. La Luna si affaccerà al vostro segno zodiacale, e vi aiuterà a rendere più affiatata e piacevole la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro potrete nuovamente contare su Giove in trigono per un po’ di tempo. Portare avanti i vostri progetti sarà un po’ meno faticoso. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Giove che ritornerà nel segno dell'Ariete, alcune mansioni potrebbero rivelarsi più difficili da gestire. Per fortuna avrete Mercurio in congiunzione, ciò nonostante dovrete saper calcolare eventuali imprevisti.

Nessun problema invece per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, la compagnia delle persone che più amate vi permetterà di avviarvi verso le feste natalizie con gioia e serenità. Voto - 8️⃣

Acquario: ci sarà un ottimo equilibrio tra dovere e piacere in questa giornata. In amore ci penserà la Luna in sestile a farvi sentire bene con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, da questo mercoledì potrete contare su Giove, oltre che su Marte, Mercurio e Saturno. Con queste premesse, tornerete a dare solo il meglio di voi per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che andrà a scombussolare la vostra routine secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura potrebbe farvi prendere le distanze dal partner. Se qualcosa tra di voi non va, provate a parlarne. Nel lavoro perderete il sostegno di Giove, ciò nonostante potrete ancora provare a mettere sul piatto progetti di buona qualità. Voto - 7️⃣