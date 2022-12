L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali interessanti la giornata di sabato 3 dicembre 2022. Ansiosi di conoscere in anticipo come andrà il primo giorno di weekend e quali saranno i segni a essere appoggiati dalla buona sorte?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Focus mirato e in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 3 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Preparatevi a godere di una giornata davvero efficiente, positiva per recuperare fortuna e forza oppure per credere di più nelle proprie capacità. Viaggi e incontri in altre città saranno i benvenuti. Senz'altro siamo d'accordo sul fatto che questo sia un periodo ottimo per le soluzioni di lavoro: se ci fossero persone "contro", dovreste stare molto attenti alle solite malelingue. Adesso, visto l'ottimo momento, cercate di ritrovare un po' di sana e meritata tranquillità. Se nel frattempo doveste parlare con una persona, magari per chiarire qualcosa di rimasto in sospeso, è meglio farlo entro e non oltre la giornata di domenica.

Scorpione: ★★★★. In questo periodo è consigliato fare il punto della situazione in amore e sul lavoro. Il periodo è buono per chi può o vuole convalidare una storia iniziata da poco. Nuovi incontri in arrivo questo weekend, con i single super favoriti. Le storie inutili invece non saranno confermate. Al mattino potreste avere un lieve stato di disagio, forse di stanchezza accumulata.

Bisognerebbe iniziare a fare i conti a seconda delle cose da fare: troppi incarichi, tensioni in casa con una situazione amorosa sottoposta a qualche dubbio. In famiglia spesso si discute anche per motivi di soldi. Per chi lavora in proprio, buone novità da metà dicembre.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di sabato 3 dicembre predice un periodo "flop", abbastanza pesante da superare.

Molta dell'attuale insoddisfazione forse è legata al fatto che da qualche tempo state cercando di ritrovare una serenità che sembra sempre più difficile da raggiungere. Potreste in qualche caso essere tentati persino dal ripartire da zero in alcune situazioni delicate. Comunque non è davvero da escludere che entro metà della prossima settimana arrivi una bella notizia, e questo senz'altro vi tirerà su il morale. Da mettere in conto anche la possibilità che in questi giorni potreste sentire "una chiacchiera" non proprio carina sul vostro conto o sul quello della persona amata: calma!

Oroscopo e stelle del 3 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Sabato tutto all'insegna della buona fortuna.

La prima giornata di weekend è prevista davvero molto interessante: sta per arrivare un periodo di forza, unito alla grande da una intraprendenza mai sperata soprattutto in amore. Energia in aumento e fascino che conquista per tantissimi single: datevi un obbiettivo e portatelo a buon fine, ok? Non solo giornata favorevole in ambito sentimentale, ma piano piano questo cielo comincia a dare il successo che meritate anche in ambito lavorativo. Non sottovalutate nuove proposte di collaborazione oppure cambi di mansione. Non è da escludere invece la possibilità che possiate essere un po' presi da questioni che riguardano la casa, i parenti, gli amici o le persone che avete attorno.

Acquario: ★★★.

Un sabato valutato ingenerale con la spunta del sottotono. Questioni di lavoro, rapporti con i colleghi o eventuali blocchi del passato andranno affrontati già da oggi con una certa prudenza. Presto o tardi finalmente riuscirete a risolvere un problema annoso, forse un blocco oppure l'ansia dovuta al fatto di essere in attesa di una risposta importante, magari riguardante lo stato di salute. Per chi è single vi è la possibilità di inciampare in amori poco chiari. Invece alcuni vecchi amori restano ancora da definire. Molte cose sono ancora da fare forse, perciò un po' di agitazione interiore ci può stare. La fine del pomeriggio di certo porterà consiglio.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 3 dicembre, mette in conto la possibilità di un periodo buono, anche se di normale amministrazione.

Ci saranno ancora dei piccoli conflitti in ambito di coppia o in seno alla famiglia da mettere in chiaro. Detto ciò, dovete solo cercare di stare sereni, evitando scontri inutili o senza senso, anche perché in questo periodo le ansie già sono eccessive ed è sconsigliato aggiungerne ancora altre. In generale, usando pazienza e voglia di parlare sarà senz'altro più facile capirsi è più semplice venirsi incontro. Sarà anche possibile ottenere risposte importanti. Recupero nel lavoro dal 15 dicembre. Una buona notizia per chi cerca occupazione: in arrivo belle novità.