Secondo le previsioni dell'oroscopo del 3 dicembre, gli Acquario stanno per fare delle scoperte. I nati sotto il segno della Vergine, invece, sono molto indecisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete molto indecisi su una decisone da prendere. Nel caso in cui doveste reputarlo opportuno, lasciatevi consigliare da una persona cara di cui vi fidate.

11° Pesci: l'Oroscopo del 3 dicembre invita i nati sotto questo segno a non prendere molto in considerazione le critiche. Spesso esse vengono fatte solo per ferire e non per spronare a migliorare.

10° Acquario: se avete delle situazioni in sospeso cercate di risolverle nel giro di pochi giorni. Tutti i nodi verranno al pettine poco alla volta, non abbiate paura.

9° Toro: a volte ritornano. In amore è opportuno guardare avanti, cosa che potrebbe risultare un po' impossibile se i ricordi del vostro passato continuano a tornare per tormentarvi. Cercate di essere forti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: ci sono giorni in cui non vi va di fare assolutamente nulla e altri, invece, dove siete determinati e pronti a gettarvi a capofitto nelle nuove esperienze. Cercate di comportarvi in maniera equilibrata.

7° Sagittario: giornata piena di sorprese e di scoperte per voi.

L'oroscopo del 3 dicembre deve servirvi da monito per essere sempre ottimisti e per non fermarsi mai alle apparenze.

6° Bilancia: siete un po' titubanti. Solitamente preferite esporvi nel momento in cui siete sicuri di ciò a cui andate in contro. Talvolta, però, nella vita è opportuno osare per vedere fin dove si può arrivare.

5° Capricorno: non sempre quello che desideriamo è ciò che è giusto per voi. Cercate di andare a fondo e scavare nella vostra anima per capire quali siano le cose di cui realmente avete bisogno.

Oroscopo segni fortunati del 3 dicembre

4° in classifica Gemelli: chi è alla ricerca del primo impiego o, semplicemente, ha desiderio di cimentarsi in un nuovo progetto, dovrebbe approfittare di questo momento molto favorevole.

3° Scorpione: buon momento per cimentarsi in nuovi progetti. Dal punto di vista sentimentale dovete essere predisposti ed aprirvi alle nuove conoscenze. Nel lavoro, invece, occhi aperti sul futuro.

2° Cancro: in amore è importante saper dosare bene la dolcezza con la risolutezza, altrimenti gli altri potrebbero prendere il sopravvento e approfittare di voi. In ambito professionale, invece, dovete essere un po' più organizzati.

1° Leone: siete molto determinati e risoluti. L'oroscopo del 3 dicembre vede i nati sotto questo segno in grande forma. Non soffermatevi troppo alle apparenze e andate oltre.