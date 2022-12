Secondo l'oroscopo del 30 dicembre 2022, i nati sotto il segno del Leone dovrebbero far prevalere il cuore. i Pesci, invece, sono un po' sfiduciati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 30 dicembre vi invitano ad avere maggiore consapevolezza delle vostre potenzialità. Non permettete a nessuno di ostacolarvi.

11° Bilancia: buon momento per allargare i vostri orizzonti. Le delusioni del passato potrebbero inibirvi un po', non lasciatevi condizionare dalle vostre esperienze e guardate avanti con maggiore ottimismo.

10° Vergine: giornata insolita per quanto riguarda le faccende di cuore. Se siete indecisi su una decisione, forse è il caso che smettiate di cercare la risposta all'esterno. Fate un'analisi interiore e troverete tutte le risposte.

9° Scorpione: giornata un po' cupa. Oggi siete in preda ai pensieri e alle riflessioni. Cercate di non fare in modo che la giornata si oscuri per questioni di poco conto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: ci vuole coraggio per andare avanti. Ricordate che solo chi osa può prendersi delle soddisfazioni. In amore, invece, è tempo di far prevalere il cuore.

7° Toro: siate calmi e cauti nel prendere decisioni importanti. Per molti di voi sta per cominciare un momento decisivo, fatto di tante soddisfazioni, ma anche tanto impegno e sacrifici.

6° Ariete: nel caso in cui doveste commettere qualche errore, cercate di non essere troppo severi con voi stessi. In amore è tempo di osare e di non aspettare che siano gli altri a fare la prima mossa.

5° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 30 dicembre vi invitano ad essere un po' più partecipativi nelle cose che interessano le persone a voi care.

Il vostro atteggiamento lascivo potrebbe essere scambiato per noncuranza.

Oroscopo segni fortunati del 30 dicembre

4° in classifica Cancro: dopo tanto impegno, finalmente, un po' di sano e meritato relax. Nella vita è importante anche prendersi cura di se stessi, sia dal punto di vista fisico sia mentale.

3° Sagittario: giornata piena di cambiamenti quella di oggi.

Avete bisogno di fare un po' di ordine, non solo nella vostra vita, ma anche nella vostra testa. Questo è il momento giusto per tirare delle somme.

2° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 30 dicembre vedono i nati sotto questo segno in tumulto. Ci sono molte cose a cui pensare e non riuscirete affatto a stare fermi. Cercate di essere pazienti.

1° Acquario: prima posizione per i nati sotto questo segno che, con il passare del tempo, stanno conquistando sempre di più la fiducia in se stessi e quella delle persone care. Continuate così.