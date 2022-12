L'oroscopo di martedì 20 dicembre 2022 prevede una giornata in rialzo per il segno del Capricorno, mentre per il Cancro subentrerà un periodo di forte nostalgia. Molti segni di acqua però saranno alle prime posizioni, come lo Scorpione e il Pesci. A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Capricorno in testa alla classifica

1° Capricorno: i guadagni vi daranno una intraprendenza del tutto nuova con gli investimenti e con gli acquisti in generale. Fare qualche strappo alla regola con la famiglia adesso sarà molto possibile, anche perché la disponibilità morale della famiglia si presenterà in tutto il suo splendore.

2° Scorpione: questa settimana si aprirà con un ottimismo che vi renderà molto gentili e disponibili, inclini al dialogo con le persone che amate e con la prospettiva di fare dei guadagni molto utili alle vostre spese imminenti. Secondo l'oroscopo, farete anche delle conoscenze niente male.

3° Toro: ogni cosa andrà sicuramente per il meglio sotto il profilo professionale. Al momento i vostri progetti stanno trovando una bellissima conclusione che dovrebbe portarvi anche ad un buonumore invidiabile. Secondo l'oroscopo anche in amore avrete dei risvolti interessanti.

4° Pesci: la fortuna di Giove vi permetterà di andare molto oltre le vostre attuali possibilità, sorvolando anche su qualche piccolo errore precedente.

Secondo l'oroscopo sentirete anche una voglia irrefrenabile di essere disponibili con le persone che amate.

Occasioni per Vergine

5° Bilancia: il supporto delle amicizie più strette sarà una di quelle cose che renderanno la vostra giornata densa di situazioni molto interessanti, che stimoleranno la vostra vivacità, intraprendenza e anche qualche bel progetto personale da mettere in atto per la serata che verrà.

6° Vergine: le occasioni che arriveranno nel corso della giornata di martedì potrebbero equivalere a tante prospettive che avete sempre sognato di poter provare a concretizzare. Secondo l'oroscopo potreste sentire delle emozioni con il partner che credevate sopite con il tempo. Avrete qualche idea originale in serata.

7° Ariete: avrete qualche risoluzione positiva con le questioni a carattere economico, ma a carattere burocratico potrebbero persistere delle situazioni abbastanza difficili e per le questioni anche emozionali.

Secondo l'oroscopo dovrete fare qualcosa per recuperare un po' di forze nella serata.

8° Gemelli: avrete tante persone attorno a voi che vi sosterranno in qualche prova difficile, per cui potrete contare sull'aiuto di molti. Con la famiglia però riscontrerete qualche piccola incomprensione, soprattutto per quei progetti personali che hanno sempre avuto difficoltà nel decollare.

Acquario triste

9° Acquario: tenderete ad avere un filo di tristezza che vi accompagnerà nel corso della giornata, forse a causa di qualche ricordo che con il tempo non fa altro che riaccendere una sensazione mai del tutto passata. Le amicizie vi daranno quella spinta che vi serve per intraprendere qualche piccola avventura che possa giovare al vostro animo, oltre al vostro fisico.

10° Sagittario: fermarvi a riflettere su qualche errore passato potrebbe fare al caso vostro per ridare alla vostra carriera una direzione più tranquilla. Con le amicizie e l'amore ci saranno delle discussioni da intraprendere per poter ritrovare un equilibrio più consono all'atmosfera di questo periodo di Natale.

11° Leone: lo stress potrebbe essere il vostro peggior alleato in questo periodo. Avrete molto da fare e pochissimo tempo a disposizione, sia per il lavoro e i progetti in essere con la vostra squadra, sia per quanto riguarda le festività natalizie in sé.

12° Cancro: le nostalgie in questo periodo di Natale si faranno sempre più persistenti, ma allo stesso tempo potrete godere della compagnia della famiglia che in questo momento vi sarà molto vicina, anche se vivete lontani. Secondo l'oroscopo, avrete la necessità di fare qualche spesa in più per l'ambiente domestico.