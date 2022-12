Secondo l'oroscopo di lunedì 26 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Saturno transitare nell'orbita dell'Acquario, mentre il Sole risiederà nel domicilio dell'Ariete. Plutone, il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno nel segno del Capricorno, nel frattempo il Nodo Nord insieme a Urano sosteranno in Toro. Nettuno, infine, protrarrà il moto in Pesci, così come Marte continuerà l'anello di sosta nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno benevolo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: affabili.

Grazie al probabile mood conciliante che metteranno in campo in questa giornata di fine anno, i nati Acquario avranno buone chance di appianare vecchi attriti nel nucleo familiare che si trascinavano da parecchio tempo.

2° posto Gemelli: soluzioni. Semaforo acceso sul verde per i nati Gemelli che, nel corso del 26 dicembre, avranno a che fare con delle attività di natura pratica, in quanto per il segno Mobile giungere a delle innovative soluzioni parrà esser facile come bere un bicchiere d'acqua.

3° posto Capricorno: dritti al sodo. Argomentazioni intrise di dietrologie e secondi fini sembreranno non fare affatto al caso del terzo segno Cardinale nelle ventiquattro ore in questione, coi nati Capricorno che andranno dritti al punto di ogni questione senza battere ciglio.

I mezzani

4° posto Toro: nessun rimpianto. Consci che qualcosa nei loro rapporti interpersonali è andato storto ultimamente, i nati Toro potrebbero riporre questo insegnamento relazionale nella loro cantina cerebrale e proseguire imperterriti per il sentiero tracciato senza alcun rimpianto.

5° posto Scorpione: sostegno amicale.

Il supporto degli amici fidati, durante questo giorno d'inizio inverno, avrà buone chance di risultare particolarmente importante per il segno Fisso, il quale riuscirà a sfogarsi riguardo agli ultimi accadimenti e, al contempo, a lasciarsi andare a qualche risata di gusto.

6° posto Vergine: focus sui figli. La prole potrebbe reclamare l'attenzione di seconda e terza decade di casa Vergine, coi nati del segno che dovrebbero farsi trovare pronti a trascorrere del tempo coi loro figli, momenti che si riveleranno preziosi a prescindere dalle attività in programma alle quali rinunceranno.

7° posto Bilancia: a tutto gas. Nonostante il parterre astrale parrà frenare considerevolmente i risultati che i nati del segno potranno ottenere al lavoro, il segno d'Aria sembrerà non curarsene più di tanto, continuando a premere sul pedale dell'acceleratore in maniera ostinata.

8° posto Cancro: attività domestiche. Il terzo decano dei nati Cancro, nel corso di questo lunedì dicembrino, potrebbe doversi gioco forza dedicare ad alcune attività domestiche che, sebbene inizialmente gli pesino un po', una volta terminate lo riempiranno di soddisfazione.

9° posto Leone: pensierosi. Il quadrato Urano-Saturno rinvigorito dal satellite femminile opposto aizzerà, con ogni probabilità, i malmostosi pensieri nelle menti dei felini, abbassando il tono umorale e instillando nelle loro elucubrazioni un pizzico di pessimismo.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: dispettosi. Il proverbio che parrà calzare a pennello per descrivere il lunedì di casa Pesci sarà "Occhio per occhio, dente per dente", in quanto il dodicesimo segno zodiacale potrebbe legarsi al dito ogni presunto torto subito, con l'intento di restituire prontamente pan per focaccia alla controparte.

11° posto Sagittario: bocca cucita. Le eventuali accuse mosse dal partner nei riguardi degli arcieri, anziché essere rispedite al mittente, dovrebbero spingere i nati del segno a riconsiderare il loro modo di agire nel ménage amoroso, specialmente per coloro che hanno una predominanza di valori di Terra nel tema natale.

12° posto Ariete: battuta d'arresto. Giornata inaugurale della settimana che profumerà probabilmente di fase di ricognizione in casa Ariete, in quanto i nati del segno saranno spinti dal parterre planetario a fermarsi un attimo e fare il punto della loro situazione esistenziale prima di proseguire oltre.