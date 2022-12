L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 dicembre 2022. Attenzione e curiosità puntate in questo caso sulla sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Avrete modo di scambiare quattro chiacchiere con una persona che susciterà il vostro interesse.

Approfittatene per riordinare le idee e, se fosse il caso, anche il vostro guardaroba. Fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni, con gli astri pronti ad aiutarvi ad esprimere i vostri veri sentimenti: finalmente vivrete serenamente la vostra vita insieme a chi amate. Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte. Farete un figurone, specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in un particolare ambito.

Scorpione: 'top del giorno'. La classifica vi premia questo lunedì assegnando il primo posto al vostro segno. La situazione economica andrà a gonfie vele. Avrete anche lo spirito d’iniziativa e l’audacia giusti per ricercare nuove forme di guadagno. In campo sentimentale, la Luna amica vi farà vivere al meglio ogni emozione amorosa.

In compagnia di un partner felice potrete contare su una rinnovata capacità di intendersi, completa sul piano fisico e anche su quello mentale. Bene, affrontate la quotidianità con un'insolita grinta che avete e gioite. Nel lavoro sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà nessuna occasione per migliorare.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 5 dicembre mette in conto la possibilità che possa arrivare un periodo poco incline alla positività.

Non disperate però: alcuni eventi vi verranno incontro, accogliendoli valorizzerete le vostre doti personali e non solo. Riuscirete a spianarvi la strada con nuovi inattesi successi, se non adesso almeno entro metà settimana. In amore premunirsi in anticipo quindi vorrà dire non farsi trovare impreparati. Qualcuno potrebbe trovare un po' più difficoltoso esprimere i propri sentimenti: affidatevi al dialogo e alla simpatia.

Nel lavoro, se la posizione lavorativa che state ricoprendo non vi aggrada troppo e il numero dei giorni in cui vi sentite frustrati cresce a dismisura, forse è giunto il momento di cambiare aria.

Oroscopo e stelle del 5 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La vostra natura sensibile talvolta vi porta in acque tempestose, da cui riuscite ad uscire solo grazie a tutta la tenacia di cui disponete. In amore, le stelle vi aiuteranno a trascorrere una buona giornata, caratterizzata dalla socievolezza e dalla gioia di stare insieme a chi amate. Nel lavoro, qualcuno potrebbe fare delle pressioni su di voi e questo potrebbe darvi fastidio, come è giusto che sia.

Tuttavia stanno cercando di spronarvi e non vogliono mettervi fretta, ma hanno la necessità che voi vi impegnate sul serio in quello che avete promesso di fare.

Acquario: ★★★. Giornata di lunedi abbastanza impegnativa, valutata "sottotono", visto il cielo astrale poco raccomandabile. Vi sentirete forse poco lucidi, ma potrete facilmente rimediare aumentando il livello d’attenzione, giusto per evitare d’inciampare in qualche imprevisto. Per i sentimenti, le stelle dicono che la vostra testa è confusa e non sapete esattamente cosa volete: non assillatevi con domande, rilassatevi e fate delle passeggiate ascoltando cosa dice il vostro cuore e non cosa dice la vostra mente. Nel lavoro, affaticati, ma raggianti e puri come siete, terrete duro fino ad arrivare al dunque: non sopportate di lasciare cose in sospeso.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 5 dicembre predice una splendida giornata. In campo sentimentale, un’intesa ottima accompagnerà il vostro ménage di coppia, permettendovi di migliorare l’affiatamento reciproco. Sarà dunque la dolce musa dei poeti (in arte "la Luna") a sorreggervi con maggiore intensità, aiutandovi ad esprimere efficacemente i vostri sentimenti. C'è ancora tanto romanticismo da gustare insieme alla persona del cuore, senz'altro pronta a sostenervi e a regalarvi delle emozioni speciali. Single, voi sorridete e il mondo sorriderà assieme a voi. Nel lavoro adottate un ritmo meno ansiogeno, accettando le vostre responsabilità con serenità e convinzione di potercela fare.