Lunedì 5 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna, il Nodo Nord e Urano risiedere nell'orbita del Toro, mentre il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno nel segno del Sagittario. Marte, invece, protrarrà il moto in Gemelli, così come Nettuno assieme a Giove resteranno stabili in Pesci. Saturno, infine, proseguirà il transito in Acquario, come Plutone continuerà la sosta in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Sagittario, meno entusiasmante per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: concentrati. Gran parte delle attenzioni di casa Toro, nel corso di questo giorno dicembrino, saranno presumibilmente focalizzate nel momento presente e ciò farà sì che il segno Fisso non soltanto allenti le tensioni relazionali ma riesca anche a trovare un pizzico d'armonia supplementare.

2° posto Sagittario: amore top. La terza decade degli arcieri, durante il 5 dicembre, avrà ottime chance di trascorrere una giornata all'insegna delle piacevolezze amorose, passando dalle romanticherie in onda sino al tardo pomeriggio, alle capriole in camera da letto serali.

3° posto Capricorno: attendisti. Lunedì dove i nati Capricorno parranno essere dotati di un mix di pazienza e lungimiranza, specialmente nel settore professionale, ambito dove si dimostreranno capaci di attendere sulla riva finché non passerà la nave delle opportunità.

I mezzani

4° posto Vergine: poliedrici. La settimana per i nati Vergine potrebbe aprire i battenti con una giornata particolarmente intensa in termini di attività da portare a compimento, dove il segno di Terra si dimostrerà poliedrico e avvezzo a mettersi in discussione qualora dovesse essere necessario.

5° posto Leone: periodo transitorio. La giornata in questione, ma anche quella di martedì, dove il Luminare notturno in quadratura illuminerà il Nodo Lunare nell'asse Toro-Scorpione rappresenterà, c'è da scommetterci, un periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo per i felini. In questi due giorni, difatti, sarà bene che il Leone valuti con dovizia ciò che è oramai obsoleto per la sua evoluzione e, finalmente, decida di accantonarlo.

6° posto Ariete: senza fronzoli. I nati Ariete potrebbero catapultarsi in queste ventiquattro ore con la voglia di eliminare qualsiasi dietrologia e/o eventuali sfumature caratteriali in balia dell'indecisione, affrontando questo lunedì di petto, come si confà al primo segno di Fuoco.

7° posto Pesci: focus sulla fiducia. Scombussolati dal colpo di coda dello Stellium in Sagittario, i nati Pesci avranno buone possibilità di mettere in dubbio la valenza di alcune amicizie datate, focalizzandosi su quanto le stesse siano ancora meritevoli di fiducia da parte loro.

8° posto Cancro: alleanze al vaglio. Le prime due decadi di casa Cancro, durante questa giornata dicembrina, potrebbero notare come in ambito lavorativo ci sia bisogno di stringere qualche accordo di collaborazione in più, così da far maturare l'allure del brand e ottimizzare gli introiti. Peccato, però, che alcune alleanze vagliate dai nativi sembreranno, a primo acchito, più proficue di quanto lo siano realmente.

9° posto Gemelli: attriti reiterati. Nella giornata inaugurale della settimana, i nati sotto il segno dei Gemelli parranno serbare ancora dei vecchi rancori verso delle persone con le quali hanno spesso a che fare, come la cassiera del supermercato o il capo condominio. Seppellire l'ascia di guerra questo lunedì non sarà presumibilmente semplice per i nativi, ciò non toglie che iniziare a meditare un reale perdono sarebbe una saggia idea.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: spaesati. Complice un cambio di sede professionale o una verità inaspettata che arriva dal partner, i nati Acquario potrebbero avvertire un destabilizzante senso di spaesamento nella giornata in questione, preferendo prendersi del tempo per riflettere piuttosto che spiattellare sentenze poco ponderate.

11° posto Scorpione: ritardi. Sia che si tratti di una risposta sentimentale che tarda ad arrivare che un rimborso spese bloccato da beghe burocratiche, i nati Scorpione dovranno fare i conti, con buone probabilità, con ritardi o inceppamenti di sorta che mineranno il loro tono umorale.

12° posto Bilancia: ricaricare le pile. Le frequenze planetarie in onda questo lunedì spingeranno, c'è da scommetterci, il segno Cardinale a trascorrere quanto più tempo possibile nella loro comfort zone, in quanto avvertiranno la viscerale necessità di ricaricare le pile prima di affrontare nuovamente il mondo circostante.