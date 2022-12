L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 dicembre vedrà l'arrivo dei pianeti Venere e Mercurio nel segno del Capricorno, che potrà vantare una marcia in più sia in amore che al lavoro, mentre Toro mostrerà una certa sensibilità nei confronti del partner. Pesci si mostrerà più espansivo in amore, mentre Cancro dovrà fare attenzione a piccoli inconvenienti in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 5 all'11 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: la vostra vita quotidiana sarà scossa da alcuni cambiamenti astrali per voi nativi del segno.

Sul fronte professionale Mercurio sarà da subito in quadratura dal segno del Capricorno, e alcuni progetti potrebbero assumere una piega inaspettata. Per quanto riguarda i sentimenti queste saranno le ultime giornate di Venere favorevole. Nel weekend la Luna e il pianeta dell'amore potrebbero mettervi in difficoltà. Provate a vivere il vostro rapporto in modo diverso. Voto - 7️⃣

Toro: periodo in miglioramento per voi secondo l'oroscopo della prossima settimana. Soprattutto sul fronte professionale arriverà il pianeta Mercurio a sostenervi. Con la giusta strategia, potreste mettere a segno risultati migliori. Anche sul fronte sentimentale le cose miglioreranno per voi. A partire da sabato, Venere sarà favorevole dal segno del Capricorno, e vi permetterà di mettere in mostra una maggior sensibilità nei confronti della persona che amate.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi darà presto qualche soddisfazione in più. Dovrete portare ancora un po’ di pazienza, perché da sabato Venere vi concederà un po’ di respiro. Lentamente, riuscirete a riprendere in mano la situazione. Approfittate inoltre delle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in congiunzione.

In ambito lavorativo potrete gestire i vostri progetti in modo migliore, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che si complicherà non poco per voi. Già a partire da martedì Mercurio in opposizione potrebbe creare confusione nella vostra tabella di marcia in ambito professionale. Sul fronte amoroso le prossime saranno le ultime giornate di Venere favorevole.

Cercate di consolidare il vostro rapporto, ma tenete a mente che basterà poco per far vacillare la vostra relazione. Voto - 6️⃣

Leone: sarà una settimana di cambiamenti per voi nativi del segno che, per quanto importanti siano, non cambieranno radicalmente la vostra vita quotidiana. In amore non comincerete bene a causa della Luna in quadratura. Avrete bisogno di sfruttare queste ultime giornate di Venere favorevole per consolidare il vostro rapporto. Sul fronte lavorativo, anche se Mercurio non sarà più favorevole, sarete comunque sciolti e a vostro agio. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo in miglioramento per voi secondo l'oroscopo. La Luna vi permetterà di vivere con maggior buon senso la vostra relazione di coppia e Venere, in trigono a partire dal weekend, porterà maggior intesa con la persona che amate.

Sul fronte lavorativo le energie non saranno molte a causa di Marte in quadratura, ma con Mercurio favorevole avrete qualche buona idea da sfruttare. Voto - 7️⃣

Bilancia: bisognerà correre ai ripari sul fronte amoroso durante questa settimana. Venere si sposterà nel segno del Capricorno, e tra voi e il partner potrebbero nascere delle tensioni. Se siete single ci saranno delle situazioni che vanno analizzate a fondo. dovrete tenere a bada il vostro spirito critico, perché anche voi potrete sbagliare, soprattutto considerato che Mercurio sarà in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali favorevoli durante la prossima settimana. Le prime giornate forse potrebbero non rivelarsi un granché, ciò nonostante, sappiate che potrete contare su una buona intesa di coppia, che migliorerà non poco dal prossimo weekend, quando Venere sarà in sestile.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti inizieranno a prendere forma e, con Mercurio favorevole, avrete le idee più chiare. Voto - 8️⃣

Sagittario: settimana forse un po’ meno intrigante sul fronte amoroso, ciò nonostante i rapporti con la persona che amate saranno comunque più che soddisfacenti. Single oppure no, impegnatevi a vivere al meglio il rapporto con la vostra fiamma, anche se non potrete più contare sul sostegno di Venere. Nel lavoro dovrete dire addio anche a Mercurio. I vostri progetti potrebbero rivelarsi un po’ più complicati. Se però avete fatto tesoro dei consigli e buoni risultati ottenuti, dovreste riuscire a cavarvela. Voto - 8️⃣

Capricorno: la vostra vita quotidiana finalmente prenderà la giusta piega secondo l'oroscopo della prossima settimana.

L'arrivo di Venere e Mercurio vi farà bene su ogni fronte, in particolare in amore, dove potrete vivere un rapporto affiatato, grazie anche a un maggior buon senso. Attenzione comunque nel weekend, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Nel lavoro continuerete a prendere i vostri progetti con cautela, ciò nonostante avrete maggiori probabilità di successo. Voto - 8️⃣

Acquario: settimana un po’ altalenante sul fronte amoroso per voi, forse per via di così tanti cambiamenti nel vostro cielo. Con calma e la giusta dose di amore, sarà possibile vivere un buon rapporto con la persona che amate. Se siete single non avere segreti è sinonimo di fiducia, ma con certe persone forse meglio tenerne qualcuno per voi.

Nel lavoro non dovrete imparare da nessuno per gestire bene i vostri progetti, ciò nonostante non peccate di presunzione. Voto - 7️⃣

Pesci: saranno le ultime giornate di Venere sfavorevole per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, il pianeta dell'amore tornerà a sostenervi a partire dal prossimo weekend. Cuori solitari o meno, vi mostrerete più espansivi nei confronti della persona che amate, recuperando di fatto intesa. In ambito lavorativo sarete più razionali grazie a Mercurio in sestile, e con Giove in congiunzione potrete contare su un pizzico di fortuna in più. Voto - 7️⃣