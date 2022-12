Nella prima settimana del 2023, l'Oroscopo prevede il pianeta Venere lasciare il segno del Capricorno in favore del segno dell'Acquario, che potrà spingere sull'acceleratore in amore, mentre Leone dovrà stare più attento al proprio atteggiamento. Sarà una settimana di grande forza per i nativi Ariete, mentre Giove porterà buone notizie ai nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della prossima settimana dal 2 all'8 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la prima settimana dell'anno inizierà con una buona notizia per voi: il pianeta Venere si sposterà in sestile dal segno dell'Acquario.

In ambito amoroso dunque potrete godere di un rapporto migliore con il partner, che lentamente guarirà da tutte le ferite. In ambito professionale avrete Giove da qualche giorno in congiunzione. Mercurio sarà ancora negativo, ciò nonostante potrete avvalervi di una risorsa in più per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale non particolarmente convincente all'inizio di questo nuovo anno. A partire da martedì, Venere non sarà più nelle vostre corde, e l'intesa tra voi e il partner andrà lentamente a calare. Cuori solitari o meno, avrete bisogno di trovare una motivazione che vi spinga ad amare incondizionatamente. In ambito lavorativo continuerete a fare bene il vostro lavoro grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna e Venere metteranno in risalto la vostra sensualità secondo l'oroscopo della prossima settimana. Cuori solitari o meno, a partire da martedì goderete di un'intesa a rialzo, che migliorerà giorno dopo giorno. Settore professionale che si rivelerà pressoché stabile. Vi libererete di alcuni pensieri, e lavorerete con maggior serenità.

Voto - 9️⃣

Cancro: finalmente il pianeta Venere smetterà di remarvi contro secondo l'oroscopo. Certo, la vostra relazione non tornerà ad essere affiatata dall'oggi all'indomani, ciò nonostante darete una seconda possibilità alla vostra fiamma. Questo sarà molto importante per recuperare terreno. Nel lavoro invece dovrete prestare attenzione a ciò che fate, perché con questo cielo sfavorevole che vedrà Giove e Mercurio contro, non sempre sarà facile raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta dell'amore Venere transiterà alle vostre spalle a partire dalla giornata di martedì. Cuori solitari oppure no, dovrete prestare maggiore attenzione al vostro atteggiamento, che potrebbe rivelarsi incompatibile con i bisogni del partner. Un po’ di fortuna arriverà nel weekend, ma in ogni caso, state attenti nel prossimo periodo. Nel lavoro v'impegnerete tanto per trovare nuovi stimoli e interessi. Questo cielo vi sostiene al momento, dunque non smettete di provare. Voto - 6️⃣

Vergine: il nuovo anno si aprirà con il pianeta Venere che non sarà più in trigono per voi. Secondo l'oroscopo però, potrete ancora godere di una buona storia d'amore. Attenzione nella parte centrale della settimana, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda il lavoro potrete ancora contare sul sostegno di Mercurio, in trigono dal segno del Capricorno. Con il giusto impegno e giuste idee, saprete mettere insieme risultati davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che si accende nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si sposterà nel segno dell'Acquario, e riuscirete a essere più comunicativi e sentimentali nei confronti del partner. Sul fronte professionale invece il pianeta Giove potrebbe rivelarsi un ostacolo per voi. Mercurio inoltre porterà ulteriori difficoltà. Affidatevi a Marte per affrontare con maggior determinazione le vostre giornate. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo della prossima settimana che vedrà il pianeta Venere spostarsi in quadratura dal segno dell'Acquario.

Il vostro atteggiamento nei confronti del partner potrebbe cambiare in peggio. Cercate di prestare maggiore attenzione ai suoi interessi, e non pensare esclusivamente ai vostri. Per quanto riguarda il lavoro sarete spesso ben organizzati. In questo periodo dovrete focalizzarvi maggiormente su alcuni progetti in particolare. Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Giove porterà buone notizie a voi nativi del segno. Soprattutto sul fronte professionale sarete più attivi, pronti a prendere i vostri progetti con maggior serietà e impegno. In amore la settimana inizierà a rilento a causa della Luna in opposizione. Per fortuna però, il pianeta Venere sarà in sestile, e vi aiuterà a vivere un rapporto migliore.

Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta dell'amore Venere lascerà il vostro segno zodiacale all'inizio di questo 2023 secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci saranno comunque buone emozioni, che si perpetueranno nel tempo se siete riusciti a costruire un rapporto sereno. Sul fronte lavorativo dovrete fare attenzione a Giove in quadratura, che potrebbe rendere più complicati del solito alcune mansioni. Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni, ma non dovrete essere frettolosi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che di colpo sarà al centro dei vostri pensieri ora che Venere si sposterà in congiunzione al vostro cielo. Single oppure no, darete più peso alle storie sentimentali, e troverete sempre del tempo o un motivo in più per godere al meglio della vostra vita amorosa.

In ambito lavorativo le stelle vi guideranno, e sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi con impegno e serietà. Voto - 9️⃣

Pesci: immaginazione e creatività vi permetteranno di gestire con maggior maestria le vostre mansioni professionali. Mercurio porterà buone idee, e con il giusto impegno, saprete metterle in pratica. Per quanto riguarda i sentimenti non mancheranno buone emozioni tra voi e la vostra anima gemella, ma anche voi cuori solitari sarete propensi ad espandere la vostra rete di conoscenze e trovare una persona interessante con cui condividere emozioni e sentimenti. Voto - 8️⃣