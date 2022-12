Per la giornata di lunedì 2 gennaio 2022, l'Oroscopo vedrà protagonista in amore il segno del Vergine, seguito da altri segni di terra. Seguiterà il segno dell'Ariete, che avrà tanta serenità utile per cominciare l'anno 2023 alla grande.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: affari per Toro

1° Vergine: l'amore in questo momento potrebbe essere davvero straordinario, e non perché proseguirà senza alcun intoppo, ma per qualche evento che potrebbe essere determinante per l'evoluzione di coppia.

Farete del vostro meglio per poter incrementare le vostre finanze e stabilire il vostro ruolo nella vostra squadra di lavoro.

2° Toro: gli affari andranno a gonfie vele grazie alla vostra straordinaria capacità di affrontare le sfide. Ora come ora niente e nessuno potrà battervi sulle questioni professionali, per cui fate in modo che ogni pensiero negativo sparisca definitivamente dalla vostra mente.

3° Ariete: comincerete la settimana con una bella atmosfera di serenità e di sincerità all'interno del contesto familiare, ma anche quello che concerne l'ambito professionale. Ci saranno delle ottime occasioni che attendono soltanto di essere colte al volo, secondo l'oroscopo.

4° Capricorno: potreste avere un certo magnetismo che potrà essere determinante per le questioni di affari, e non soltanto a quelle legate all'aspetto sentimentale.

In famiglia potreste fare davvero tanto con la vostra disponibilità, per cui non esitate a mettere a disposizione le vostre energie.

Umore alto per Cancro

5° Cancro: risollevare il vostro umore adesso significherà soprattutto incrementare la vostra produttività sul lavoro. Le questioni di carattere burocratico troveranno le prime risoluzioni nel corso del pomeriggio, mentre avrete delle occasioni di svago in serata niente male.

6° Pesci: non partirete molto spediti sul lavoro, ma sicuramente con il piede giusto. Non ci saranno ostacoli che interesseranno la sfera professionale né alcun fraintendimento che possa in qualche modo mettere in crisi il rapporto di coppia oppure quelle che intercorre in famiglia.

7° Leone: avrete un attimo di tregua prima di fare molto sul piano professionale, secondo l'oroscopo.

Quindi riposare adesso potrebbe essere molto utile per ricaricare le batterie per un possibile impegno che potrebbe presentarsi in serata. Con l'amore potreste avere un periodo piuttosto 'fermo'.

8° Scorpione: riposare adesso potrebbe essere determinante per poter essere risolutivi nel corso del pomeriggio. Certamente con un po' di sforzo potrebbe darvi dei risultati molto soddisfacenti. Con il partner avvertirete una stabilità impeccabile.

Gemelli nervoso

9° Sagittario: partirete con un po' di ritardo con le questioni professionali, precludendo anche qualche piccolo affare che però sarebbe stato utile per rimettervi in carreggiata. Secondo l'oroscopo potreste dare qualche consiglio a voi stessi per poter ripartire con il piede giusto nel pomeriggio.

10° Gemelli: avrete del nervosismo che potrebbe non fare molto bene alle vostre finanze. Con tutta probabilità potreste avere delle difficoltà di gestione sul piano burocratico, ma con un po' di iniziativa potreste fare molto e senza alcun aiuto, secondo l'oroscopo.

11° Acquario: avrete delle sfide molto toste da affrontare, ma la fortuna che avrete a disposizione sarà poca ma comunque efficace. Avrete delle decisioni molto difficili da prendere ma ce la farete senza esitazione.

12° Bilancia: avrete un certo nervosismo dovuto sempre alle questioni amorose che al momento non decollano, e il partner potrebbe essere alquanto distante sul piano sentimentale. Anzi, potreste avvertire una certa freddezza che potrebbe non andarvi molto a genio.