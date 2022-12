L'Oroscopo di domani 16 dicembre è pronto a mettere in chiaro i segni positivi e quelli meno fortunati. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 16 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 16 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 16 dicembre in amore invita a non ingaggiare una lotta con la persona amata per dimostrare chi sia più impegnato nella realizzazione di qualcosa.

In questa giornata, cercate di affrontare con intelligenza tutte quelle situazioni che fino ad ora erano rimaste in sospeso, senza urlare contro il partner. La Luna vi invita a sfoltire la vostra vita da persone ormai inutili e controproducenti che vi stanno soltanto succhiando energia. Questo vale soprattutto per i rapporti d'amicizia, perché avrete bisogno di andare ad analizzare bene qualcosa che avete trascurato fino ad ora. Così ciò che un tempo vi spaventava, oggi potrebbe rivelarsi innocuo, provate a riaprire un cassetto chiuso a chiave nel vostro cuore e lasciate entrare i nuovi sentimenti. Sul lavoro ci sono delle questioni in sospeso da tempo, che richiedono una presa di posizione ferma e decisa da parte vostra.

Toro: ★★★★★. Ottima giornata. In amore, la Luna renderà la vita di coppia coinvolgente, consigliandovi di organizzare una serata all'insegna della serenità e della passione. Con le stelle a favore, la vostra relazione sta rinascendo: vi sentirete più belli e più attraenti, pronti a regalarvi una nuova esistenza tranquilla insieme a chi amate.

Questo venerdì sarà proprio come ve la immaginavate e tutto questo vi renderà molto sereni. Non ci saranno delle novità eclatanti ma del resto nemmeno le desiderate in questo momento. In ambito lavorativo, state facendo dei passi in avanti. Mercurio vi sta aiutando a mantenere un rapporto equilibrato e produttivo con i vostri colleghi.

Gemelli: ★★★★★. Periodo sorridente: giocatevi le carte migliori se l'avete! In amore, un bel Sole vi consentirà di trovare un’intesa mentale profonda con la persona che avete accanto, rendendo esplosive le unioni che si verranno a creare o formate da poco tempo. Mentre si rinfiammeranno alcune coppie più solide. Entrerete in contatto con una persona particolarmente gentile, il che vi aiuterà tantissimo a capire qualcosa di importante che riguarda la vostra vita. Una nuova amicizia vi potrebbe scaldare il cuore, turbandovi in maniera profonda. Presto vi regaleranno o vi regalerete dei momenti piacevoli e distesi. Nel lavoro, avrete un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale.

Dinamismo, coraggio e perché no, faccia tosta, se ben usati possono dare ottimi risultati.

Oroscopo di venerdì 16 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo decisamente in miglioramento. La bella configurazione astrale odierna vi avvicinerà alla vostra dolce metà, facendovi ritrovare tenerezze insospettate. La vostra sensualità sarà il vero talento e che userete nel rapporto di coppia. L’ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte però! Nel dare e avere bisogna trovare un equilibrio, anche in amore. Marte vi aiuterà a difendere al meglio le vostre ragioni. Non che non ne siate capaci da soli, anzi, ma in questo momento risultate particolarmente favoriti nel parlare.

E tutto ciò che riguarderà la comunicazione avrà un effetto positivo intorno a voi. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore. Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare l'equilibrio economico.

Leone: ★★. Problemi in arrivo. In amore, cercate di essere più comprensivi nei confronti delle persone che vi chiedono aiuto e supporto. La loro non è scarsa voglia di impegnarsi ma difficoltà oggettiva. Il problema è che voi, abitualmente molto servizievoli, siete innervositi a causa della dissonanza di Marte e farete di tutto per litigare con il partner. Le stelle poco partecipative vi faranno svegliare di malavoglia, così partirete con il piede sbagliato e questo potrebbe compromettere la serata: la pregustavate allegra e spensierata, invece...

Ma siete sempre in tempo però per cambiare umore. Starà a voi decidere come e quando agire. Nel lavoro, la Luna vi renderà particolarmente nervosi e agitati per via di alcune situazioni lavorative che sono sfuggite al vostro controllo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 16 dicembre, per l'amore: vi intenderete molto bene con la persona che avete accanto. La chiave del vostro successo risiederà in un sano realismo, nonché nelle ottime capacità manuali. Non rimarrete a guardare, vi darete da fare. Così le vostre capacità di adattamento e trattativa diplomatica saranno molto apprezzate dalla persona che vi è accanto, e che vi ricambierà con tutto il suo affetto. Le stelle in aspetto favorevole potrebbero portare piacevoli novità nella vostra vita sentimentale, così non potrete sbagliare se seguirete il vostro istinto.

Se una persona non vi convince, forse è il caso di lasciarla perdere e guardare verso nuovi orizzonti più interessanti. Nel lavoro, sarete frizzanti e pieni di entusiasmo. Alta la possibilità di mettere in atto un desiderio che da tempo arde in voi ma che pensavate di non poter realizzare.

