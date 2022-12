Secondo l'oroscopo del 16 dicembre 2022, i Bilancia devono essere un po' più audaci sul lavoro. I Leone, invece, devono stare più attenti alle decisioni da prendere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: meglio non tirare troppo la corda altrimenti potrebbe spezzarsi. Dal punto di vista sentimentale è importante venire incontro anche alle esigenze dell'altra persona.

11° Pesci: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, vi sentite un po' indecisi. Cercate di ragionare un po' di più col cuore e vedrete che non ve ne pentirete.

10° Scorpione: siete un po' troppo confusi e distratti. Cercate di concentrarvi su una cosa per volta, in modo da non commettere degli errori grossolani. In amore ci vuole maggiore attenzione ai dettagli.

9° Sagittario: se siete indecisi su una scelta da fare, l'Oroscopo del 16 dicembre vi invita a seguire il vostro cuore. Cercate di essere lungimiranti e non focalizzatevi solo sul presente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: nella vita tutto può cambiare, in bene e in male. Per tale motivo, vale sempre la pena di cogliere a volo il buono quando capita. Imparate a vedere sempre il lato positivo delle cose.

7° Cancro: giornata di risposte e di conferme per i nati sotto questo segno.

Non siate troppo indecisi e andate sempre dritti laddove vi porta il vostro cuore. In amore è tempo di essere risoluti.

6° Gemelli: le stelle vi dipingono una giornata all'insegna delle scoperte. Ci sono delle scelte da prendere, soprattutto per quanto riguarda il vostro futuro. In ambito professionale dovete essere più reattivi e predisposti ad adattarvi.

5° Vergine: l'oroscopo del 16 dicembre invita i nati sotto questo segno ad essere più istintivi. Spesso riflettete troppo sulle cose e questo non farà altro che spingervi a commettere degli errori.

Oroscopo segni fortunati del 16 dicembre

4° in classifica Ariete: buon momento per quanto riguarda l'amore. I nati sotto questo segno sono pronti a cimentarsi in nuovi progetti e avventure.

Siate un po' più determinati soprattutto nel lavoro.

3° Acquario: giornata di riconferme per voi. In ambito professionale potreste ricevere un riconoscimento che vi farà sicuramente piacere. Oggi ci sono delle novità in arrivo anche in amore, attenti ai ritorni di fiamma.

2° Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 dicembre vi esortano a guardare avanti con ottimismo. Ci sono delle ottime opportunità sul vostro cammino, quindi, non vi arrendete.

1° Bilancia: ottimo momento per dimostrare a tutti il vostro valore. Sia in ambito professionale, sia umano ci sono delle belle gratifiche e soddisfazioni in arrivo. Siate audaci sul lavoro.