L'Oroscopo di domani 29 dicembre è pronto a valutare la giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali di domani 29 dicembre, relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nel cielo del periodo spicca una splendida Luna, deliziosamente in ingresso nel sego dell'Ariete. Ansiosi di mettere in rilievo i segni migliori in assoluto.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 29 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 29 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 29 dicembre mette in risalto l'ingresso della Luna nel vostro segno. Per quanto concerne l'amore, grandi occasioni potrebbero maturare per sviluppare eventuali relazione appena nate o che stanno per iniziare: facile rendere alla portata eventuali desideri amorosi, basterà alzare lo sguardo e aprire il cuore, il resto accadrà naturalmente. In coppia avrete delle belle idee per far felice la persona che vi è accanto e che amate tanto. I bellissimi aspetti delle stelle del periodo vi riempiranno di gioia nel rivedere vecchie amicizie o parenti dopo tanto tempo. Se lo desiderate, potreste riappacificarvi con quella persona che sapete, mai del tutto dimenticata, anzi...

Nel lavoro invece, le stelle in parte miglioreranno la vostra buona comunicativa. Migliorerete la posizione professionale in tempi rapidi.

Toro: ★★★★. Giovedì indicato prevalentemente di normale amministrazione. In amore, in questa giornata riuscirete a realizzare una parte tutto ciò che desiderate. Datevi da fare, senza però trascurare il vostro partner, sempre ben disposto a dare il proprio grande aiuto: rilassatevi e tranquillizzatevi.

La giornata invece sarà particolarmente brillante se siete single: sfruttate questa opportunità per cogliete al volo tutte le occasioni che si dovessero presentare. Avrete nel frangente anche tanta voglia di divertirvi e magari passare momenti spensierati con persone speciali. In serata poi, sarete, come spesso accade, l'anima della festa.

Nel lavoro avvertirete un forte desiderio di nuove esperienze, il che vi permetterà di dimostrare le vostre qualità. Ottimo il fiuto per gli affari a lunga scadenza.

Gemelli: ★★. Questo giovedì tenete sotto controllo il nervosismo! Incomprensioni con i colleghi potrebbero rallentare il normale scorrimento del periodo. Anche in amore ci saranno alcune complicazioni: a volte pensate troppo a voi stessi, dimenticandovi quasi completamente del partner e ciò non è un bene per la coppia. In generale sarà una giornata all'insegna dell'iperattività ma anche di un certo nervosismo: il vostro. Quasi mai riuscirete a tenere un segreto solo voi: la vostra lingua in questi giorni sarà davvero irrefrenabile e potrebbe rovinare la giornata a qualcuno che conta sul vostra discrezione.

Questo giovedì sarà particolarmente ostico anche a causa di alcuni pianeti in aspetto dissonante. Ci sono questioni in sospeso da chiarire, purtroppo si trascineranno ancora a lungo. Nel lavoro, concentrate le vostre attenzioni sulle finanze. Potrebbero presentarsi delle buone occasioni.

Oroscopo di giovedì 29 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. In generale si prevede una buona giornata. In amore, avvertirete il desiderio di una maggiore intimità, una voglia di rintanarsi e coccolarsi con la vostra dolce metà, specie se avete un rapporto di lunga durata. Assecondate questa vostra volontà e non seguite impegni extra che sembrano interessanti ma che, alla fine, risultano inutili finendo solo per stancarvi e basta.

La benefica Luna in Ariete vi incoraggerà questo giovedì a darsi da fare per cambiare parte della vostra vita, oppure quella di certe persone che vi stanno vicino. Una grande carica di ottimismo poi, certo aiuterà a innescare il motore del cambiamento. Nel lavoro sarà una giornata scorrevole, dove tutto procederà senza alcun ostacolo. Riuscirete a portare a termine i vostri impegni con un certo successo.

Leone: ★★★★★. Ottimo periodo in campo sentimentale per molti del segno. In amore, la Luna in Ariete vi farà ritrovare l’armonia con la persona amata. Soprattutto se avete avuto qualche piccola scaramuccia di recente, ritroverete la serenità in serata, dedicandovi solamente a chi avete accanto.

Una bella gioiosità interiore vi farà apprezzare l’affetto dei vostri familiari, regalandovi una giornata tranquilla ma al tempo stesso perfetta. Riuscirete ad organizzarvi in maniera ottimale e a portare a termine tutto quello che vi eravate prefissati. Nel lavoro, avrete la possibilità di migliorare le vostre economie. Fate in modo di rendere meno faticosa la giornata adottando i giusti accorgimenti, magari facendovi aiutare da qualche collega.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 29 dicembre, preannuncia un ottimo periodo. In amore stupirete la persona amata con dimostrazioni di affetto a sorpresa, raccogliendo i risultati benefici del vostro comportamento. La pazienza vi aiuterà a stemperare eventuali momenti di "non comunicazione" con la dolce metà, regalandovi poi un po' serena voglia di relax.

Il vostro carattere affabile vi sarà utile, se non altro per sciogliere ogni tensione in un caldo abbraccio. Con l'aiuto di pianeti positivi sarete indubbiamente alle prese con l'inizio di un nuovo ciclo. Potrebbe essere una giornata molto importante per qualcuno di voi, e forse diventerete ancora più consapevoli dei vostri obiettivi. Vi confronterete con gli altri sull'attuazione di nuovi progetti. Nel lavoro, le stelle segnalano una giornata molto favorevole per le finanze. Avrete sicuramente di che essere soddisfatti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 dicembre.