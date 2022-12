L'oroscopo dal 2 all'8 gennaio 2023 prevede un bellissimo panorama per i segni di Terra, grazie alla combinazione Sole, Venere e Mercurio, presenti nella costellazione del Capricorno. Ora si faranno largo le ambizioni che finalmente si realizzeranno. Giove sarà nella costellazione dell'Ariete.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale: Giove in Ariete

1° Ariete: la presenza del pianeta Giove nella vostra costellazione prevede un periodo di occasioni professionali e progettuali davvero splendidi e che potrebbero farvi fare un salto di qualità nella vostra carriera.

Anche i guadagni avranno la stessa sorte, conferendovi anche più capacità decisionale. Agire adesso potrebbe darvi quella marcia in più che vi darà delle soddisfazioni uniche nel presente e vi farà preparare il terreno per le questioni future. Avvertirete un po' di stanchezza nel weekend ma che sicuramente sarà tolta di torno grazie al divertimento con le amicizie.

2° Toro: sarete i protagonisti del vostro destino, e questa settimana riuscirete a trovare nella vostra carriera altri successi che si andranno ad aggiungere a quelli che state già collezionando. Avrete una capacità di comunicazione che con i colleghi potrebbe dare vita a tantissimi progetti, mentre con gli affetti si svilupperà una intesa eccezionale che potrebbe anche sfociare con una bella esperienza da vivere tutti insieme.

Avrete altri obiettivi che con il trascorrere delle giornate potrebbero concretizzarsi sempre di più.

3° Leone: sarete in ottima forma e sempre sulla cresta dell'onda. Secondo l'oroscopo ci saranno delle novità sul lavoro che potrebbero essere davvero all'altezza delle vostre aspettative. Le problematiche che vi hanno tenuti a lungo sotto scacco potrebbero finalmente trovare una soluzione efficace.

In amore potrebbero esserci dei risvolti positivi grazie al dialogo e a una apertura totale delle vostre esperienze. Potreste anche andare incontro a un passo avanti nella vostra relazione.

4° Capricorno: sarete al centro dell'attenzione con le amicizie e un punto di riferimento per la famiglia. Avrete un rinnovamento delle energie e di una forte sensazione di fare tanto e con poco sforzo.

Secondo l'oroscopo avrete delle novità molto significative sul piano sentimentale, soprattutto se sarà il romanticismo puro a scendere in campo. Nella seconda parte della settimana potreste fare un bilancio del vostro operato e sentirvi al contempo molto soddisfatti.

Umore in rialzo per il Cancro

5° Vergine: sarete tra i segni che godranno maggiormente degli influssi positivi di Venere, quindi anche di un certo ottimismo nei confronti della vostra relazione ma soprattutto nei confronti della persona amata. Potreste aprirvi di più con il partner e fare anche qualcosa che possa in qualche modo essere benefico per la vostra storia. Con il lavoro e gli affari state davvero facendo dei salti in avanti che potranno portare a un incremento dei guadagni molto presto.

Secondo l'oroscopo il weekend si presenterà ricco di divertimento e svago.

6° Cancro: sicuramente qualcosa andrà meglio, ad esempio il vostro umore. Non avrete più quella pesantezza che ha caratterizzato la settimana precedente, dunque potrete dedicarvi a mente lucida ai vostri impegni. Questa attività nel mezzo della settimana potrebbe dare qualche frutto considerevole. Però le energie dovranno essere recuperate in fretta per poter ripartire nel fine settimana con delle esperienze interessanti tutte da sperimentare. Fare un po' di shopping vi aiuterà a distrarvi.

7° Sagittario: sarà davvero una bella settimana nonostante qualche piccolo ostacolo sul lavoro. Difatti non sarà difficile trovare dei disaccordi con la vostra squadra di lavoro, al contrario in solitaria potreste fare moltissimo per le vostre finanze.

Sarete comunque carichi di energia e di quello spirito che vi permetterà di fare dei passi in avanti: sicuramente molto lenti, ma comunque dei passi in avanti.

8° Pesci: ci saranno delle ricompense per il lavoro delle settimane precedenti, ma al tempo stesso pensare di avere ancora molto da fare vi metterà in uno stato di ansia. Gli impegni vi aiuteranno a non pensare e ad andare avanti con i vostri progetti, ma dovrete fare molta attenzione allo stress che potrebbe subentrare successivamente. Farete una rassegna di ciò che sarà veramente importante in questo momento nella vostra vita, anche a costo di recidere qualche legame negativo.

Bilancia in calo con l'amore

9° Bilancia: non avrete una situazione amorosa del tutto rosea, ma ora pensare maggiormente a voi stessi potrebbe essere un modo per poter riprendere in mano la vostra vita ed evitare di pensare all'amore.

Ciò che vi farò bene in questo momento sarà sviluppare gli affari e rendere le vostre esperienze i vostri cavalli di battaglia per superare le difficoltà che al momento stanno bloccando alcuni progetti in cantiere. Nel fine settimana le amicizie sapranno come fare la differenza.

10° Gemelli: sarete alle prese con tante questioni da risolvere e anche con del nervosismo da smaltire. Ora riprendere e attività quotidiane potrebbe favorire un certo stress. Prendervi cura di voi stessi di conseguenza potrebbe essere quasi una impresa, ma con un po' di tempo nel fine settimana potreste fare molto per il vostro fisico. Purtroppo sul lavoro ci saranno poche possibilità per agire subito, bisognerà attendere un periodo migliore.

Nel frattempo godetevi quei momenti di serenità con la famiglia.

11° Scorpione: pensare a voi stessi ora potrebbe essere la mossa più giusta che voi possiate prendere come inizio anno. Secondo l'oroscopo avrete modo di recuperare la vostra serenità solo stando per un po' da soli, lontani da situazioni che possono aggiungersi a quelle che già state attraversando sul posto di lavoro. Finalmente nel fine settimana potrebbero esserci delle piccole occasioni di dialogo all'interno del contesto familiare per risolvere eventuali diatribe.

12° Acquario: avrete delle sfide toste da affrontare, ma non per questo penserete di demordere di fronte a queste difficoltà. Avrete da fare qualche sacrificio che però sarà altamente ricompensato con delle soddisfazioni sul lavoro molto redditizie.

Con le questioni di cuore al momento non ci saranno novità, nemmeno se siete in coppia. Anzi, se siete all'interno di una relazione al momento potrebbe esserci parecchia indifferenza sul piano sentimentale.