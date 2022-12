Inizia un nuovo anno per tutti i 12 segni zodiacali. Il 2023 porterà tantissimi cambiamenti sia in amore che nel lavoro a tutti i segni zodiacali. Di seguito leggiamo l'oroscopo dell'1 gennaio 2023 con le novità che arriveranno dall'Ariete fino ai Pesci.

Le previsioni astrologiche di Capodanno

Ariete: in amore negli ultimi giorni, a causa di Venere in opposizione, ci sono state delle difficoltà, meglio parlare con attenzione. Nel lavoro vi sembra di fare molto e di ottenere poco, il mese comunque sarà di recupero.

Toro: per i sentimenti attenzione a Venere dissonante, ci sarà comunque l'occasione per voltare pagina.

Nel lavoro entro la fine del mese sarà possibile concludere un nuovo accordo.

Gemelli: a livello sentimentale, grazie a Venere in transito, l'anno inizia in maniera interessante, nella vita di coppia sarà possibile finalmente risolvere dei problemi di lunga data. Nel lavoro non mancheranno le soddisfazioni.

Cancro: in amore, a causa di diversi pianeti in opposizione, ci saranno dei contrasti in questa giornata, dovete lasciare da parte uno stato di tensione. A livello lavorativo valutate con attenzione tutte le nuove proposte.

Leone: in amore il mese partirà con alcune discussioni da affrontare, è meglio tenersi lontano da eventuali incomprensioni. Nel lavoro parte l'anno in modo interessante, ma dovete cercare di recuperare e ottenere conferme.

Vergine: in amore Marte dissonante invita a non prendere tutto di petto, visto che vi sentite piuttosto nervosi. Nel lavoro le complicazioni non mancheranno, ma alla fine risulterete vincenti.

Bilancia: a livello amoroso, se in genere ci sono delle polemiche, ora non mancheranno anche dei dubbi e le prossime giornate potranno portare tensioni.

Nel lavoro vi è grande agitazione, per questo motivo è meglio stare attenti.

Scorpione: a livello sentimentale, se ci sono stati dei contrasti, bisogna affrontarli con calma. Nel lavoro non ci sono grandi problemi adesso, ma è un periodo che vi porta a fare diverse cose.

Sagittario: in amore Venere inizia un buon transito e delle emozioni potranno arrivare.

Nel lavoro c'è voglia di recuperare un contratto o un accordo.

Capricorno: per i sentimenti il mese vedrà Mercurio e Sole nel segno, per questo motivo c'è più voglia di amare. Nel lavoro un cambiamento ora potrà essere faticoso, per questo motivo ora è meglio rilassarsi di più.

Acquario: a livello amoroso, con Venere nel segno, si apre una fase di maggiore forza, le relazioni che nasceranno ora saranno importanti. Nel lavoro, con la Luna in opposizione, qualche piccola preoccupazione non manca.

Pesci: in amore parlate chiaro, visto che Venere sarà nel segno. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare qualcosa, intanto nel complesso c'è un miglioramento rispetto all'ultimo periodo.