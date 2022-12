Si avvicina un nuovo weekend per i tutti 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi in particolare come andrà la giornata di venerdì 16 dicembre con l'oroscopo e le stelle a livello sentimentale e lavorativo.

L'oroscopo della prima sestina

Ariete: vi sentite in forma in questo periodo. A livello lavorativo non mancano promettenti strategie. A livello sentimentale mettetevi in gioco, se avete un desiderio in particolare.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di venerdì 16 dicembre sarà caratterizzata da una buona energia. Nel lavoro è un periodo promettente cercate di dare il massimo.

Per quel che riguarda l'amore qualcuno potrebbe diventare sempre più importante per voi.

Gemelli: vi sentite stanchi in questa giornata. Nel lavoro possibili momenti di nervosismo, che potrebbero rovinare l'armonia. Per quel che riguarda l'amore sentire il bisogno di maggiori attenzioni.

Cancro: momento di calo: in amore possibili polemiche da saper gestire. Per quel che riguarda il lavoro cercate di organizzare al meglio le questioni che riguardano il lato economico.

Leone: in campo sentimentale qualcuno potrebbe decidere di allontanarsi da voi, cercate di reagire al meglio. Nel lavoro situazione favorevole, progetti in vista.

Vergine: sono belle le opportunità che riguardano il lato lavorativo.

In campo amoroso le stelle sono dalla vostra parte potrete esprimere i vostri sentimenti al meglio.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un buon momento per fare programmi a livello professionale. Per quel che riguarda l'amore vi sentite sotto pressione, in particolare le coppie che di recente hanno avuto delle problematiche.

Scorpione: momento di passionalità per il segno, alcune questioni in sospeso possono essere risolte. Nel lavoro dovrete essere capaci di dimostrare quanto valete.

Sagittario: in questo weekend di dicembre che precede il Natale la luna è dissonante, possibili disagi riguarderanno il lato amoroso ed in particolare le coppie nate da poco tempo.

Nel lavoro sarà meglio gestire le pratiche in corso.

Capricorno: giornata sottotono, ma le stelle sono comunque molto favorevoli per voi in particolare per l'amore. Non mancano delle buone proposte in ambito lavorativo.

Acquario: è un momento di forza in ambito professionale. Per quel che riguarda l'amore, in particolare per i single sarà possibile fare degli incontri interessanti.

Pesci: per quel che riguarda l'amore nella giornata di venerdì 16 dicembre possibili complicazioni. In ambito lavorativo siete in attesa di alcune risposte che tardano ad arrivare.