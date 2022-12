Ultime giornate della settimana e del mese di dicembre. Arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo del 21 dicembre 2022 per tutti e dodici i segni zodiacali con annesse le novità e i cambiamenti sia in amore che nel lavoro, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore le prossime giornate potrebbero mettere in discussione un rapporto. Le stelle in questo momento portano a compiere maggiori passi falsi. Nel lavoro non si esclude che a breve arrivi una conferma.

Toro: per i sentimenti con il Sole favorevole buone novità per voi. Nel lavoro i contatti sono favoriti e adesso c'è maggiore serenità.

Gemelli: a livello sentimentale qualcuno potrebbe essere contro di voi in questa giornata, siate più sereni nei rapporti. Nel lavoro periodo impegnativo per i progetti in vista del futuro.

Cancro: in amore dovete rivedere ora un rapporto visto che state sentendo maggiore stanchezza. A livello lavorativo l'impegno non manca ma qualcosa potrebbe non andare.

Leone: a livello sentimentale in questi ultimi giorni i progetti di coppia non mancheranno, organizzate qualcosa di importante fin da ora. Nel lavoro le stelle sono della vostra parte e aiutano nonostante le difficoltà.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che sarà importante visto che a breve anche la Luna sarà favorevole.

Nel lavoro, se vi propongono di portare avanti dei progetti meglio prima pensarci bene.

Bilancia: a livello sentimentale piccole incomprensioni in questa fase, ci sono delle tensioni da dover affrontare. Le coppie in crisi dovranno rivedere qualcosa. Nel lavoro giornata al momento non fruttuosa.

Scorpione: a livello amoroso il Sole torna favorevole insieme a diversi pianeti, non fermatevi proprio adesso.

A livello lavorativo avrete la possibilità di ottenere maggiori vantaggi.

Sagittario: in amore in queste giornate ci sarà la possibilità di rivedervi con una persona e grazie alla Luna nel segno sensazioni positive. Nel lavoro potrete investire fin da ora nelle prossime attività.

Capricorno: per i sentimenti il Sole entra nel segno e ci sarà la possibilità di vivere emozioni speciali.

Il single del segno dovranno guardarsi. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, risposte favorevoli.

Acquario: a livello sentimentale questa non sarà una giornata ideale, la Luna comunque tornerà favorevole. Nel lavoro torna la voglia di fare, ci sarà la possibilità di risolvere eventuali problemi.

Pesci: in amore da oggi tutte le cose andranno meglio, vivrete anche le nuove relazioni in maniera più serena. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare ma al momento qualche ritardo non manca.