Secondo l'oroscopo del 21 dicembre, questo mercoledì sarà una giornata entusiasmante per i single dell’Ariete e piena di emozioni per quelli che appartengono al segno del Toro. Per i nati in Capricorno appena usciti da una storia finita, è arrivato il momento di assaporare al meglio la vita da single.

Approfondiamo ora le previsioni degli astri dedicate alla giornata di mercoledì 21 dicembre per tutti i simboli dello zodiaco.

L'oroscopo dell’amore per i single, giorno 21 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Trascorrerete una giornata all’insegna di nuovi incontri ed entusiasmanti conoscenze.

Se sapete come godervi ciò che le stelle vi riservano, questa sarà una delle giornata più delle dell’anno. A quelli nati nella terza decade che si sentono un po’ tristi l'Oroscopo consiglia di tirare fuori il coraggio e partecipare a tanti eventi. Ci vorrà del tempo per riprendersi, ma questi eventi vi tireranno su il morale.

Toro – Dovete avere fiducia in voi stessi e rendervi conto di quanto siete speciali. Aspettatevi una giornata carica di emozioni. Se appartenete alla terza decade, continuate a sognare a occhi aperti: a volte i sogni possono diventare realtà, quindi, la vostra parola d’ordine è: mai mollare.

Gemelli – Voi donne sognate tutte di avere figli, ma siete un po’ allergiche alle relazioni, quindi dovreste fare chiarezza.

Voi uomini, invece, cercate l’amore ma scappate al pensiero di mettere su famiglia. Se siete della seconda decade, sarete socievoli anche con una persona inaspettata. Liberate la vostra espansività e lasciatevi guidare.

Cancro – Non sapete scegliere tra avventura di una notte e amore eterno? L'oroscopo consiglia di sceglierli entrambi: ci sono molte nuove opportunità in arrivo e una persona affascinante vi farà un’offerta imperdibile.

Quelli della prima decade trascorreranno una serata infrangendo le regole e dedicando tutta la loro attenzione all’amore.

Previsioni astrologiche del 21 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Le stelle vi avevano consigliato di non essere troppo esigenti e soprattutto di non innamorarsi di promesse poco sicure.

Scappate, siete ancora in tempo. Se appartenete alla prima decade, sentirete il desiderio di compagnia. Usate tutto il vostro spirito di iniziativa e la vostra indole piacevole per i nuovi incontri interessanti che sono in programma.

Vergine – Idee confuse e sentimenti poco chiari potrebbero portare all’infelicità, che vi farà rimpiangere della vostra scelta di essere single. Se appartenete alla prima decade, trovare la persona giusta non è mai stato così facile come in questo periodo. Uscite il più possibile e stringete amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Bilancia – Anche se solo pochi giorni fa avete giurato di non cadere mai nella trappola di un corteggiamento senza scrupoli, eccovi di nuovo a soffrire.

Se appartenete alla prima decade, lasciatevi andare e trascorrerete momenti indimenticabili con la persona che vi piace. Sentirete una sensazione che fate fatica a esprimere.

Scorpione – Qualcuno vi ha fatto un’offerta che non potete rifiutare eppure continuate a vacillare. Potete scegliere la libertà, ma poi potreste pentirvene. Coloro che sono nati nella prima decade potranno comunicare a qualcuno i propri sentimenti nascosti.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 21 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Aspettatevi un incontro, anche se questa sembra un’opportunità remota. Se capita lasciatevi tentare da un incontro esotico. Se siete nati nella seconda decade, volete sempre fare le cose a modo vostro ma fate attenzione.

Capricorno – Per quelli che sono usciti da una relazione importante, è arrivato il momento di godersi la vita da single. Via lo stress, le emozioni forti e le palpitazioni del cuore. Grazie alle stelle, riuscirete a trovare il partner dei vostri sogni, quindi, gli sfortunati della terza decade dovranno tenere duro, senza cedere. Una bella sorpresa è in arrivo.

Acquario – Ci potrebbe essere un'avventura che potrebbe portare sorprese. Se appartenete alla terza decade, accettate le vostre responsabilità e non scaricatele su chi vi sta vicino altrimenti la relazione potrebbe finirà prima del dovuto.

Pesci – È da tempo che state trascurando l'amore. La vostra vita è incentrata sul lavoro, lavoro e ancora lavoro.

Forse è arrivato il momento di concentrarvi sull’amore. Se siete nati nella prima decade, cercherete di ignorare l’interesse di una persona molto vicina a voi. Questo accenderà ancora di più il suo desiderio, fino a quando non cederete alle sue avances.