È quasi arrivata la giornata della vigilia di Natale per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 24 dicembre 2022 con tutte le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci sia in amore sia nel lavoro.

Ariete: in amore mattinata migliore del pomeriggio, arriverà un Natale da trascorrere in modo tranquillo. Nel lavoro alcuni vorrebbero una conferma al momento.

Toro: per i sentimenti qualcosa potrebbe essere cambiato, se ci sono degli appuntamenti importanti meglio anticipare.

Nel lavoro non mancano nuove intuizioni e questo momento premia.

Gemelli: a livello amoroso i contrasti di inizio mese al momento non sono più presenti, per questo motivo per quanto possibile non arrabbiatevi. Nel lavoro i prossimi giorni saranno interessanti per sfruttare le nuove idee.

Cancro: in amore giornata da trascorrere con le persone che vi interessano, al momento è importante per stare insieme. A livello lavorativo alcuni hanno preso una pausa di riflessione ma siete in recupero.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci sono alcune discussioni da dover calmare, siate sinceri in una coppia. Nel lavoro ultimamente non sono mancate alcune spese di troppo.

Vergine: per i sentimenti giornate che vedrà diversi pianeti favorevoli e gli incontri di questo periodo saranno importanti.

Nel lavoro non mancheranno buone idee.

Stelle e oroscopo del 24 dicembre 2022: previsioni dei segni per la Vigilia di Natale

Bilancia: a livello sentimentale giornata diversa dalle altre, c'è qualcosa che potrebbe non andare. Nel lavoro fase che vi vede più agitati, per questo motivo meglio prendere tempo piuttosto che fare scelte sbagliate.

Scorpione: in amore gli incontri al momento sono positivi e questa giornata porterà diverse emozioni. Nel lavoro non mancano grandi cambiamenti in quest'ultima parte dell'anno.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase che vi vede più passionali e torna una fase di ottimismo. Nel lavoro grazie a Giove favorevole gli incontri saranno importanti.

Capricorno: per i sentimenti giornata particolare che vi permetterà di stare con la persona che amate in modo tranquillo. Nel lavoro le stelle sono della vostra parte e portano nuove opportunità.

Acquario: a livello amoroso se il vostro cuore è solo da tempo dovete ora agire visto che il periodo porta nuove emozioni. Nel lavoro se è possibile fermatevi in queste ore per recuperare.

Pesci: in amore con la Luna favorevole vi sentite più forti adesso anche se qualche momento di nervosismo non mancherà. Nel lavoro buona carica di energia.