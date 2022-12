L'Oroscopo della settimana dal 26 dicembre al 1° gennaio 2023 porta una novità e opportunità da sfruttare. A beneficiarne di più sono i segni indicati a massima positività, poi tutti gli altri a seguire. In questo finale di 2022 e inizio del nuovo anno ad avere una splendida settimana tra gli appartenenti alla prima sestina saranno in primis coloro appartenenti al Toro (voto 9) e all'Ariete (voto 8). In linea generale il periodo si prevede stabile e mediamente positivo anche per il terzetto formato da Cancro (voto 7), Leone (voto 7) e Vergine (voto 7).

Invece, l'oroscopo della settimana sino al 1° gennaio prevede un periodo sufficiente per i prossimi sette giorni ai nati nel simbolo dei Gemelli (voto 6).

Luna nei segni: transiti della settimana

Saranno tre le tappe in programma messe in conto alla Luna nel corso della prossima settimana. La Luna in Pesci nella giornata martedì 24 dicembre darà avvio al tour settimanale entrando in un segno di Acqua. Il secondo passaggio sarà messo in preventivo per giovedì 29 dicembre alle ore 11:36 attraverso il transito della Luna in Ariete. La settimana infine potrà ritenersi conclusa in merito ai passaggi lunari nei segni con l'entrata della Luna in Toro prevista per sabato 31 dicembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Vi attende una splendida settimana, a tratti parecchio intensa ma gratificante: avrete addosso una gran carica e saprete indirizzarla nel modo migliore. La giornata di giovedì, grazie all'arrivo della Luna nel segno: potrebbe essere un periodo molto divertente, interessante, e non si escludono nuovi incontri per chi è ancora single.

C’è del fermento costruttivo molto positivo anche nell’ambiente professionale: ci saranno momenti di confronto con i colleghi, forse derivanti da qualche incarico fin troppo complesso, ma dai quali potete uscire vincenti. La sfera familiare sarà ancora colorata dall’atmosfera festaiola del periodo, anche se il ritorno alla normalità inizierà a farsi sentire man mano che si avvicina l'anno nuovo.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno giovedì 29 dicembre (Luna nel segno);

giovedì 29 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 30, sabato 31 e domenica 1;

★★★★ mercoledì 28 dicembre;

★★★ martedì 27 dicembre;

★★ lunedì 26 dicembre.

♉ Toro: voto 9. Settimana davvero senza pari. L'ingresso della Luna nel vostro segno, sabato 31 dicembre darà un tocco di euforia alla festività di fine/inizio anno. In ambito lavorativo invece, una situazione renderà consigliabile alzare il tiro in campo professionale, magari facendo il primo passo verso la concretizzazione di progetti che vi stanno particolarmente a cuore. Arrivati alla fine della settimana, perché non provate a stupire la persona amata con qualche piccola sorpresa? Il ambito familiare la situazione generale è in fermento: non lasciatevi scappare l’occasione per migliorare i rapporti parentali, anche se ciò avrà dei costi in termini di impegni e piccoli compromessi.

In qualche caso potrebbe esserci un po’ di caos creato dai figli o dal partner, ma in fondo sarà un caos appagante.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno sabato 31 dicembre (Luna nel segno);

sabato 31 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 28, venerdì 30 e domenica 1;

★★★★ martedì 27 e giovedì 29;

★★★ lunedì 26 dicembre.

♊ Gemelli: voto 6. Sta per succedere qualcosa di bello nella vostra vita sentimentale, o comunque all'interno del vostro animo: presto giungeranno nuovi stimoli positivi, del tipo più svariato, e non si escludono colpi di scena. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, avrete modo di sperimentare l’importanza di certi contatti e toccare con mano la stima nei vostri confronti da parte di persone che contano.

Attenti solo a giovedì e venerdì: in questo periodo cambierete più volte d'umore e nello spazio di pochissimo tempo potreste essere accusati di essere volubili e testardi. Capita, certo; cercate però di non farlo pesare troppo agli altri, soprattutto in ambito lavorativo. In campo sentimentale invece dovrete fare i conti con qualche tentazione, ma il consiglio è quello di non fare sciocchezze per un istinto controproducente.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 26 e domenica 1;

★★★★ martedì 27, mercoledì 28 e sabato 31;

★★★ venerdì 30 dicembre;

★★ giovedì 29 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. Questa settimana la vostra situazione astrale vi è abbastanza favorevole.

Questo periodo può essere quello giusto per fare passi avanti e allo stesso tempo non turbare la serenità e l’equilibrio di chi vi sta accanto. Avrete fascino e carisma da vendere, il che si unirà ad uno spirito vincente e ottimista. Non lasciatevi scappare un’eventuale proposta riguardante il lavoro. Dopo diverse giornate buie, ad inizio settimana tornerà a splendere nuovamente il sole. Sì, sarà una settimana bella per molti di voi: in amore arriveranno momenti densi di passione e allo stesso momento si affaccerà la possibilità di fare nuovi e interessanti incontri. Uno di questi potrebbe diventare fondamentale per la vita futura. Luna e Marte vi invitano ad essere più intraprendenti nelle situazioni che contano: alzate pure il tiro, potrete permettervelo.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno lunedì 26 dicembre;

lunedì 26 dicembre; ★★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★★ giovedì 29 e domenica 1;

★★★ sabato 31 dicembre;

★★ venerdì 30 dicembre.

♌ Leone: voto 7. La sfera amorosa in questi sette giorni che stanno per arrivare sarà in primo piano. Se siete single, da un momento all’altro potrebbe cominciare qualcosa di nuovo e parecchio interessante. Se invece avete già una buona relazione, due le ipotesi: o che s’affacci qualche tentazione o che il rapporto venga ravvivato da qualche elemento imprevisto. In tutti i casi, l’importante è che voi abbiate voglia di mettervi in gioco e siate disposti a guardarvi dentro con tutta la sincerità possibile. Sarà un buon periodo, in cui tutto apparirà alla vostra portata e la strada si sta già facendo in discesa.

I risultati da adesso in avanti arriveranno con facilità e in molti potrete godere di meritare soddisfazioni. Cercate però di mantenere i piedi per terra e di non peccare di presunzione: ci vorrebbe un pizzico di brio e fantasia in più per contrastare la solita routine.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno mercoledì 28 dicembre;

mercoledì 28 dicembre; ★★★★★ martedì 27 e giovedì 29;

★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★ domenica 1 gennaio;

★★ sabato 31 dicembre.

♍ Vergine: voto 7. Diversi pianeti si allineeranno per rendere questa vostra settimana decisamente frizzante e piacevole. Alcuni incontri saranno all’insegna della leggerezza e dell’armonia e vi daranno sensazioni di sollievo. In serata la passione prenderà il sopravvento: assecondate l’istinto, tutto il resto può restare in secondo piano!

Avrete addosso una grande energia e le vostre idee diventeranno chiarissime; la giornata di venerdì poi, comincerà con lo spirito giusto, dunque, ma qualcosa strada facendo minaccerà il vostro buonumore. Non mancheranno momenti di tensione e difficoltà, il consiglio è quello di non restare fermi a tutti i costi sui vostri punti di vista. Non permettete che i vostri entusiasmi si spengano. Ogni tanto trovate il modo per dedicarvi un po’ agli amici.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno venerdì 30 dicembre;

venerdì 30 dicembre; ★★★★★ giovedì 29 e sabato 31;

★★★★ lunedì 26 e domenica 1;

★★★ mercoledì 28 dicembre;

★★ martedì 27 dicembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.