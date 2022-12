L'Oroscopo settimanale dal 26 dicembre al 1° gennaio 2023 è pronto a valutare la settimana a cavallo tra la fine del vecchio e l'inizio del nuovo anno. In evidenza in questo frangente i segni appartenenti alla seconda trance zodiacale, ovvero quelli compresi nel filotto dalla Bilancia fino a Pesci.

Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi? Bene, allora senza perdere altro tempo passiamo subito a dettagliare i sei simboli in questione analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 26 a domenica 1° gennaio e, nel contempo, svelare l'attesissima classifica a stelline valida per tutti e setti i giorni della settimana.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Ottima settimana davvero. Non pretendere troppo però nelle giornate del 26 e 27 dicembre altrimenti finireste per ritrovarvi a mani vuote. Imparate a dosare, anche se il vostro temperamento spesso rappresenta un ostacolo in tal senso. Il campo sentimentale esigete dialoghi sinceri e approfonditi affinché una questione delicata venga affrontata senza passi falsi. I malesseri di stagione saranno sulla via della risoluzione: state lontano da spifferi di freddo. È vero, ci sono delle questioni da risolvere, ma se ci pensate di continuo rischierete di ingigantirle senza concludere nulla. Se qualcuno vi chiedesse aiuto, non negatevi.

In amore invece c’è una splendida atmosfera: la presenza del partner rassicura e placa sotto più punti di vista. I rapporti sociali ispireranno in particolar modo.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno domenica 1° gennaio;

★★★★ mercoledì 28 dicembre;

★★★ martedì 27 dicembre;

★★ lunedì 26 dicembre 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Con la fine delle festività natalizie potrebbero aprirsi per molti del segno nuove frontiere, magari sotto forma di incontri o proposte relative all’ambito professionale e non. Quest’ultimo periodo sarà in notevole fermento, dunque non lasciatevi sfuggire alcuna chance. Per quanto concerne la vita privata, se siete ancora in stato singolo sarà davvero impossibile frenare la vostra legittima voglia di fare nuove conquiste a scopo affettivo/sentimentale.

Anche se alcune questioni governeranno ancora alcuni vostri pensieri, in questi giorni cercate di non mordere il freno, altrimenti rischiate di pregiudicare il cammino futuro. Allo stesso tempo, non esagerate con la diffidenza: ogni tanto potreste anche lasciarvi andare. L’amore andrà meglio rispetto agli ultimi tempi.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ sabato 31, domenica 1;

★★★★ lunedì 26, martedì 27, venerdì 30;

★★★ mercoledì 28 dicembre;

★★ giovedì 29 dicembre 2022.

♐ Sagittario: voto 5. Settimana poco positiva, questo è quanto offre il panorama astrologico del periodo a voi nativi. Forse vi toccherà affrontare qualche imprevisto di troppo oppure momenti di tensione abbastanza vivi. Mettete in campo le sempre e comunque ogni vostra ragione, senza timori di sorta.

L’ambiente lavorativo a un certo punto vi sembrerà una sorta di campo minato; per fortuna la prossima settimana le cose andranno meglio, anche grazie anche agli affetti familiari che fanno sempre tanto per il vostro umore. Se vorrete realizzare qualche desiderio e magari raggiungere qualche obiettivo, dovete rischiare, altrimenti tutto resterà pura teoria. In campo professionale vi saranno i presupposti per fare un bel passo in avanti. In campo amoroso, lunedì lo spirito di iniziativa sarà premiato in tempi brevissimi.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 26 dicembre;

★★★★ martedì 27, sabato 31, domenica 1;

★★★ giovedì 29, venerdì 30;

★★ mercoledì 28 dicembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Buona settimana in arrivo a voi nativi del Capricorno. In alcune situazioni sarete particolarmente ispirati e dunque farete certamente le mosse giuste senza pensarci troppo. D’altra parte il cielo, specialmente giovedì e sabato, sarà davvero dalla vostra parte e renderà tutto molto più facile. Se avete qualcosa in mente, parlate subito e con chiarezza verso la persona interessata. Nel rapporto di coppia però potreste essere anche un tantino più presente: a metà settimana avrete una serie di occasioni per dare al rapporto di coppia un colore particolare e trarne il meglio. Giocate bene le vostre carte e non risparmiatevi per alcun motivo, ok? In campo professionale vi verrà richiesto un grande impegno e sarà necessaria anche una certa concentrazione: alla fine noterete con soddisfazione che ne è valsa la pena.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ giovedì 29, sabato 31;

★★★★ mercoledì 28, venerdì 30, domenica 1;

★★★ lunedì 26 dicembre;

★★ martedì 27 dicembre 2022.

♒ Acquario: voto 6. In questa settimana condivisa tra anno vecchio e anno nuovo la tendenza sarà quella di cercare di essere il più razionale possibile, ovviamente in riferimento ad alcuni progetti che vi stanno particolarmente a cuore e che vorreste realizzare al più presto. E invece no: lasciate un po' spazio in più anche al buon istinto! Cercate di avere maggiore fiducia nelle vostre capacità e nei vostri talenti. Qualche incertezza in ambito sentimentale a fine settimana sarà sicuramente da mettere in conto. Sappiate che non c’è nulla da temere.

Idee confuse a inizio weekend, soprattutto nella prima parte della giornata di sabato. Dal pomeriggio di domenica però le cose miglioreranno sensibilmente: basterà respirare con calma e razionalizzare per rimettere a posto le idee.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 26, martedì 27;

★★★★ mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30;

★★★ sabato 31 dicembre;

★★ domenica 1° gennaio 2023.

♓ Pesci: voto 10. La Luna questa settimana si prepara a rallegrare gran parte del periodo, Infatti da martedì potrete contare su una splendida giornata, tutta all'insegna dell'Astro d'Argento. Le questioni finanziarie saranno in via di miglioramento, quelle sentimentali invece avranno sfumature sensualissime, dense di fascino e vibrazioni passionali.

Per quanto riguarda il lavoro, è la settimana giusta per far vedere cosa siete veramente capaci di fare. Alla fine delle giornate però, dedicatevi agli affetti più cari e basta! La Luna nel segno vi renderà intanto anche più sicuri e determinati: dal 27 in poi sarà praticamente impossibile fermarvi o scoraggiarvi. Ottimi anche i rapporti sociali: gli amici avranno ancora una volta prova del vostro valore. La famiglia procederà nel segno del buon dialogo e svaniranno anche eventuali piccole nubi apparse recentemente.

La classifica stelline settimanale: