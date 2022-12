L'oroscopo di sabato 24 dicembre sarà ricco di novità. Le previsioni astrologiche, in base ai transiti planetari, descriveranno l'andamento della giornata, concentrandosi sulla vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 24 dicembre.

Previsioni astrologiche di sabato 24 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: una persona speciale attirerà la vostra attenzione. Cercherete di entrare in contatto con lei, ma la situazione potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non essere troppo pressanti.

L'insistenza, infatti, non sarà gradita.

Toro: il vostro cuore sarà pronto ad accogliere l'amore, l'amicizia e la gioia per l'arrivo del Natale. Non vi porrete alcun problema perché vorrete festeggiare con tutto l'entusiasmo possibile. Il partner condividerà il vostro stesso punto di vista, anche se qualche imprevisto non mancherà.

Gemelli: la giornata apparirà piuttosto altalenante. Per il momento, preferirete non prendere una posizione definitiva. Ascolterete il punto di vista degli amici e della famiglia, senza esporvi eccessivamente. Questo vi consentirà di cambiare idea successivamente, senza alcun problema.

Cancro: cercherete di godervi questa giornata in modo sereno e spensierato. I cattivi pensieri, ovviamente, non mancheranno, ma le persone care vi daranno la grinta necessaria per andare avanti.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non gettare la spugna con il partner.

Oroscopo del 24 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di ritagliare un po' di tempo da dedicare a voi stessi. Ultimamente, infatti, vi siete fatti carico di troppo impegni. Alleggerire le vostre mansioni potrebbe rivelarsi un vero e proprio toccasana.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non rendere conto a nessuno.

Vergine: proverete una certa avversione per le decorazioni natalizie. Non avrete alcuna voglia di festeggiare perché la malinconia sarà più forte di qualsiasi cosa. Neanche il partner riuscirà a spazzare via i cattivi pensieri. Sarà importante non fossilizzarvi sugli avvenimenti negativi.

Bilancia: vi farete travolgere dall'allegria delle feste. Sarete spensierati, leggeri e innamorati della persona amata. Condividerete con lei momenti indimenticabili. Non vedrete l'ora di continuare ad aggiungere nuovi ricordi alla vostra storia. Anche gli amici saranno felici per voi.

Scorpione: sarete piuttosto litigiosi. Non condividerete il clima festivo con i parenti. I recenti contrasti, infatti, si ripresenteranno in modo ancora più netto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non lasciarvi andare a questo istinto: non vi pentirete di adottare un comportamento più pacato.

Previsioni zodiacali del giorno 24 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata avrà in serbo delle sorprese inaspettate.

Dal punto di vista sentimentale, però, le cose non prenderanno una piega piacevole. Dovrete lottare per cercare di assumere il punto di vista della persona amata. La comprensione reciproca non sarà semplice.

Capricorno: eviterete di pensare al lavoro e ai vostri impegni quotidianità. Vi prenderete qualche giorno di pausa per riflettere sulla vostra situazione. Comprenderete nuovi aspetti del vostro carattere. Non sarete del tutto soddisfatti, ma non avrete alcuna intenzione di tirarvi indietro.

Acquario: proverete un amore immenso verso la cucina. Vi piacerà creare piatti particolari, ricchi di fantasia e di sapori insoliti. Non tutti gli sperimenti avranno successo, ma il divertimento sarà assicurato.

La famiglia sarà ben contenta di partecipare insieme a voi.

Pesci: gli amici rappresenteranno una risorsa insostituibile. Approfitterete di questa giornata per stare tutti insieme e per parlare del futuro. Avrete anche modo di conoscere nuove persone. Potrebbe non essere il momento giusto per l'amore, ma la ruota della fortuna girerà di nuovo.