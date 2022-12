Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 17 dicembre per i cuori solitari in cerca d’amore.

Per i single dell’Acquario sarà una giornata noiosa, invece, per i nati in Leone sarà una giornata piena di sfide. Periodo di alti e bassi per i cuori solitari nati sotto il segno dello Scorpione. Potrebbe essere una notte fantastica per i nativi del Capricorno.

L'oroscopo dei cuori solitari, giorno 17 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non sprecate un minuto in più ripensando agli errori del passato. Sfruttate al massimo le opportunità che vi offre la vita.

I nati della terza decade sentiranno un grande bisogno di affetto e qualcuno, probabilmente un Leone, sarebbe felice di donarlo.

Toro – Venere si prende cura di voi e vi dà costantemente buoni consigli: non abbiate paura d’amare. Quelli che appartengono alla seconda decade sperimenteranno finalmente l’affetto e questo cambierà la loro visione delle cose. Trascorrete del tempo di qualità con i vostri cari, l'Oroscopo consiglia di guardare un film insieme.

Gemelli – Qualunque sia il motivo della vostra solitudine, presto potreste incontrare qualcuno che rivoluzionerà la vostra vita. I nati della terza decade dovrebbero cercare di mantenete la calma poiché il loro nervosismo potrebbe danneggiare mente e fisico.

Cancro – Per molti single del segno, l’amore è davvero importante e non sopportano l’idea di non avere al proprio fianco l’anima gemella. I nati della prima decade desiderano una relazione sana e piena d’amore, ma si ritrovano single. Forse è ora di smetterla di fare le cose a modo vostro. Se andate in un locale, avrete diverse opportunità di trovare il partner dei vostri sogni.

Previsioni astrologiche di sabato 17 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Avrete voglia di tranquillità, ma le stelle vi daranno nuove sfide da affrontare. Se siete della terza decade, volete una conferma dalla persona che vi piace tanto. Lui è audace e poetico, lei è comprensiva. I vostri amici vi sproneranno a uscire con loro, ma in qualche modo dovete trovare il coraggio di rivelare loro ciò che volete veramente.

Vergine – Essere single è un peso per voi e non riuscirete ad assaporarlo con gioia. L'oroscopo consiglia di riflettere su ciò che volete veramente. Quelli della prima decade saranno impegnati a risolvere certe situazioni, ma le stelle di questa giornata renderanno difficile affrontare tutto. Dovete sforzarvi di conoscere nuove persone, è una grande medicina contro la malinconia e vi aiuterà a risolvere meglio la situazione.

Bilancia – L’ultimo periodo frenetico vi ha prosciugato di tutte le energie ma ora vi sentite ansiosi, stressati e poco bene. È dura essere single! I nati nella terza approfitteranno delle stelle gentili per dichiarare il proprio amore. Nel corso della serata, vi renderete conto che avete trascurato un po’ i vostri amici.

Fatevi sentire tramite messaggi o telefonata.

Scorpione – Una giornata piena di alti e bassi. Non abbassate mai la guardia e preparatevi ad affrontare le nuove sfide. Quelli della terza decade saranno soggetti a grandi frustrazioni, quindi, devono cercare di capire cosa li sconvolge prima di rendere insopportabile la vita della persona amata.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 17 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Non ha senso fantasticare di avere una relazione con la vostra anima gemella se poi nella vita reale quella persona non ricambia i vostri sentimenti. Le stelle di questa giornata consigliano a quelli della prima decade di essere più freddi. Nel corso della serata vi renderete conto che la maggior parte dei vostri amici pensa che voi siate freddi come il ghiaccio e che la vostra serietà impedisce di incontrare gente nuova.

Capricorno – Nonostante i vostri sbalzi d’umore, spesso finite per essere tristi. Al lavoro potreste incontrare una persona importante. Quelli della seconda decade, se sono innamorati di una persona conosciuta da poco, devono farsi avanti e dichiarare il proprio amore. Molti single del segno potrebbero vivere una notte fantastica.

Acquario – Questa giornata noiosa vi spingerà a desiderare ardentemente di essere di nuovo un adolescente. Le stelle sembrano lontane, ma prestano ascolto. I nati nella seconda decade dovranno cercare di fuggire dalla cerchia sociale per un paio d’ore, per trascorrere del tempo con la persona che vogliono fare colpo.

Pesci – Essendo strati spesso concentrati sugli affari, avete scelto di essere single e concedervi qualche avventura occasionale.

Se siete nati nella seconda decade, avrete dei bei momenti con la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Non sforzatevi di interpretare ruoli che attualmente non sono in linea con il vostro modo di essere.