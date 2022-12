Secondo l'oroscopo del 17 dicembre 2022, sarà una giornata produttiva per i nati in Cancro e particolarmente piacevole per le persone nate sotto il segno della Vergine. La fortuna aiuterà i nati sotto il segno del Toro, mentre i Pesci dovranno fare i conti con qualche pianeta sfavorevole.

Oroscopo di sabato 17 dicembre: da Ariete a Gemelli

Ariete – Siete pieni di entusiasmo per il vostro lavoro e le vostre relazioni. Sul posto di lavoro, convincerete altre persone a unirsi al vostro gruppo. Tuttavia, l'Oroscopo consiglia di essere cauti e di pensare prima di intraprendere qualsiasi azione, poiché le cose possono ritorcersi contro e dovrete assumervi la responsabilità.

Toro – La buona fortuna vi seguirà come la vostra ombra. È molto probabile che voi riceviate buone notizie nel pomeriggio. Potreste correre il rischio di esprimere i vostri sentimenti nascosti a una persona speciale. Non complesso, avrete uno strato d’animo senza problemi.

Gemelli – Sarete dell’umore giusto per liberarvi dalla routine quotidiana. Cercare di tenere il passo con numerose scadenze vi manterrà tesi per la preoccupazione. Finirete per trascurare i vostri doveri familiari nel perseguimento di attività legate al lavoro.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 17 dicembre: da Cancro a Vergine

Cancro – Il vostro prestigio sociale aumenterà. Le persone loderanno i tratti della vostra personalità e cercheranno di emularvi.

Questa sarà una giornata molto redditizia per molti nativi del Cancro. Indirizzate le vostre energie verso scopi significativi. La riflessione profonda e l’autoanalisi non saranno fuori luogo.

Leone – È il momento giusto per intraprendere nuovi progetti e firmare nuovi contratti. Anche la vostra capacità aziendale aumenterà.

Dovrete lavorare sotto il peso di crescenti aspettative, tuttavia, è naturale che gli altri nutrano tali aspettative da coloro che stanno percorrendo la strada verso il successo.

Vergine – Sarà una giornata piacevole, piena di sorprese e cambiamenti inaspettati. Potete fare un lungo viaggio con il vostro partner d’amore. Il viaggio sarò molto interessante e calmerà i vostri nervi logori.

Tutto sommato, è una giornata ottimista e felici, quindi, andate avanti per la vostra strada e cercate di ottenere il meglio da essa.

Astrologia per il giorno 17 dicembre: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L’ottimismo e una mentalità positiva fanno parte della vostra natura, quindi, portateli con voi ovunque andiate. In questo periodo potreste essere un po’ cauti al lavoro ma ciò non vi danneggerà. Questa sembra una di quelle giornate in cui non riuscite a smettere di preoccuparvi delle vostre prospettive di carriera.

Scorpione – State attenti, tenete le orecchie e gli occhi ben aperti per non perdere cognizione degli eventi che accadono intorno a voi. Il vostro intuito sta cercando di dirvi qualcosa, fidatevi.

Riflettete attentamente e agite in maniera positiva, per il resto nessun problema.

Sagittario – Mettendo da parte tutto il lavoro, potreste dipingere la città di rosso. Innamorarsi è molto eccitante, questo lo sapete benissimo. Tuttavia, per quelli che hanno già una relazione amorosa, le cose potrebbero complicarsi. Evitate discussioni con il vostro partner.

Oroscopo e previsioni degli astri per il giorno 17 dicembre: da Capricorno a Pesci

Capricorno – La pressione del lavoro sta aumentando e trovate molto difficile sopportarne il peso. Le scadenze si stanno avvicinando e c’è ancora molto da fare, ma nessuno può smorzare il vostro spirito e abbattervi. Non solo combatterete con tutta la vostra forza, ma sceglierete anche la strada giusta per andare avanti.

Acquario – Prenderete la strada delle spiritualità e perderete il materialismo. Visiterete templi, altri luoghi religiosi e leader spirituali per trovare risposte ad alcune delle vostre domande.

Pesci – L'oroscopo consiglia di non intraprendere alcun nuovo progetto o impresa commerciale a causa dell’allineamento sfavorevole dei pianeti. Farete bene i compiti che non richiedono troppa creatività e innovazione. Non schieratevi quando non vi viene richiesto.