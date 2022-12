Mercoledì 28 agosto troveremo sul piano astrale Nettuno insieme alla Luna transitare nel segno dei Pesci, mentre Giove risiederà sui gradi dell'Ariete. Marte, invece, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli, così come Saturno resterà stabile nel domicilio dell'Acquario. Plutone, Mercurio, Venere e il Sole, in ultimo, permarranno in Capricorno come il Nodo Nord assieme a Urano resteranno stabili nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: romantici.

La languida congiunzione Luna-Nettuno nel loro Elemento parrà, nel corso di questo giorno di fine 2022, aprire i rubinetti del romanticismo in casa Scorpione, col segno Fisso che avrà come unico obiettivo far felice la dolce metà.

2° posto Pesci: disponibili. Il dodicesimo segno zodiacale potrebbe rivelarsi, durante le ventiquattro ore in questione, una pedina fondamentale nel settore professionale, in quanto non si tirerà indietro a fornire una mano d'aiuto alle nuove leve ma anche ad alleggerire il peso di alcune mansioni gravose ai colleghi storici.

3° posto Toro: polso fermo. I nati Toro a capo di un team professionale avranno buone chance di essere etichettati, in questo giorno dicembrino, come superiori dal polso fermo grazie alla tenacia e alla dedizione che trasparirà agli occhi dei loro subalterni.

I mezzani

4° posto Cancro: chiarimenti. Ottime le effemeridi per la terza decade di casa Cancro che vorranno ristabilire l'armonia nel ménage amoroso, specialmente per coloro che hanno da poco avuto un contrasto col partner e si lanceranno con successo in un chiarimento dal felice epilogo.

5° posto Capricorno: organizzati. Riuscire a conciliari gli impegni pratici con quelli amorosi sarà, c'è da scommetterci, un gioco da ragazzi per i nati Capricorno in questo giorno d'inizio inverno, col segno Cardinale che risulterà più organizzato che mai.

6° posto Bilancia: focus sul corpo. Complice qualche caloria di troppo ingerita nei pasti festivi, i nati Bilancia potrebbero utilizzare questo mercoledì per cercare di snellire il girovita, magari facendo una corsetta al parco o utilizzando gli attrezzi ginnici in casa.

7° posto Leone: scocciatori al bando. Le attività sulle quali concentrarsi saranno presumibilmente molteplici questo giorno dicembrino per i felini, così il segno di Fuoco esigerà che nessuno gli metta i bastoni tra le ruote o lo disturbi mentre sarà affaccendato.

8° posto Ariete: attrazioni. Il rischio che potrebbero correre i nati Ariete, ancor più i primi due decani, questo mercoledì sarà di prendere una sbandata per una nuova conoscenza, la quale però si rivelerebbe fonte di continui dissidi qualora decidessero di assecondare tale attrazione.

9° posto Gemelli: perplessi. Un'amica fidata o un collega metteranno, con ogni probabilità, in atto un atteggiamento dai lineamenti ambigui che farà drizzare le antenne dei nati Gemelli, con quest'ultimi che saranno indecisi se indagare più a fondo per scoprire il perché di quel comportamento oppure infischiarsene bellamente.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: contare sulle loro forze. A calzare a pennello per descrivere il mercoledì degli arcieri sarà, c'è da scommetterci, il proverbio "Chi fa da sé, fa per tre", in quanto il segno Mobile si renderà conto di poter fare esclusivamente conto sulle proprie potenzialità.

11° posto Acquario: umore flop. Mercoledì da prendere probabilmente con le pinze quello che trascorreranno i nati Acquario nel settore pratico, in quanto un tono umorale al ribasso gli farà vedere eventuali ritardi e inceppi come insormontabili.

12° posto Vergine: altezzosi. Il pianeta dei venti in difficile angolazione al loro Sole di nascita, reso più ruvido dal transito del Messaggero degli Dei, potrebbe indurre i nati Vergine a divenire altezzosi nella cerchia amicale, specialmente quando l'argomento virerà sulle questioni monetarie.