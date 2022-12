Per la giornata di venerdì 23 dicembre 2022, l'Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno dell'Acquario, eccezionalmente in prima posizione nella classifica. Seguiranno alcuni segni di terra e lo Scorpione. In lieve rialzo si troverà il segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: amicizie per Capricorno

1° Acquario: riavrete il pieno controllo delle vostre forze, e con tutta probabilità anche le questioni professionali riprenderanno un ritmo del tutto nuovo. In occasione delle festività natalizie, potrete divertire amici e parenti con delle splendide trovate decisamente originali.

2° Capricorno: fare delle amicizie in questo momento significherà avere dei supporti validi che riescano a non deludervi e a stare sempre al vostro fianco. Probabilmente nuovi amici saranno dei regali molto più belli delle cose materiali, in questo momento.

3° Scorpione: sarete davvero spensierati, in questo momento. Probabilmente l'atmosfera dell'Antivigilia vi renderà non solo più rilassati ma anche più gentili. Potrete godervi tutto ciò che la festa comporta, dall'atmosfera al cibo. La serata potrebbe regalarvi dei momenti molto romantici con la persona cara.

4° Vergine: le sorprese vi attenderanno nel pomeriggio, ovvero quando gli impegni saranno risolti e tutto potrà tornare ad uno stato di quiete.

Secondo l'oroscopo le vicende amorose vi porteranno ad avere alcune sicurezze circa il vostro partner. Le amicizie però saranno al centro dell'attenzione per voi.

Soddisfazioni per Toro

5° Toro: le soddisfazioni vi porteranno ad un periodo di pausa e di rilassamento. Secondo l'oroscopo sul lavoro avrete fatto moltissimo, per cui ora il riposo sarà non solo una opzione da considerare, ma anche una bella occasione per poter allacciare qualche amicizia per cui valga davvero la pena.

6° Ariete: gli affari saranno quelli che vi guideranno verso un umore molto alto, mentre le festività in sé potrebbero darvi dei momenti monotoni per cui non varrà la pena di stancarvi. Avrete un po' di nostalgia del passato in serata.

7° Gemelli: avrete una bella passionalità che esprimerete con il partner, ma per quanto riguarda alcune questioni burocratiche dovrete necessariamente attendere che almeno parte delle festività giungano al termine.

Secondo l'oroscopo potrete preparare il terreno per tanti progetti.

8° Cancro: l'aria di festa potrebbe essere un evento ristoratore per il vostro animo. Vi lascerete circondare da quelle amicizie che vi sanno sempre ascoltare, anche nei momenti più difficili per quanto riguarda l'umore.

Leone stressato

9° Leone: farete in tempo a preparare tutto ciò che avevate in mente, però lo stress purtroppo si farà sentire, e in modo molto forte. Premiarvi con qualche strappo alla regola potrebbe fare al caso vostro.

10° Bilancia: la vostra storia d'amore potrebbe giungere al capolinea, forse con un ripensamento che avevate in mente da tanto tempo. Secondo l'oroscopo ora sarà tempo di pensare fondamentalmente a voi stessi, e poi anche alla famiglia.

11° Pesci: con il partner potreste vivere un periodo di crisi, per cui sarà meglio trovare il vostro spazio per poter fare tutto ciò che vorreste senza pensare necessariamente ad altro. Secondo l'oroscopo il lavoro potrebbe non darvi tregua, purtroppo.

12° Sagittario: anche una questione banale potrebbe farvi innervosire, e anche parecchio. Sperimentare qualcosa di nuovo sul lavoro invece potrebbe farvi sentire alquanto smarriti, dovrete attendere dei momenti migliori per mettervi in gioco.