I passaggi planetari più rilevanti del 2023 saranno lo spostamento di Saturno nel segno dei Pesci il 7 marzo, il cambio di guardia di Giove, che passerà dall'Ariete al Toro il 16 maggio, l'anello di sosta di Venere in Leone dal 6 giugno al 9 ottobre e, in ultimo, il passaggio del Nodo Nord dall'asse Toro-Scorpione ad Ariete-Bilancia.

Oroscopo del 2023 sull'amore favorevole per Ariete e Capricorno, meno roseo per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: concretizzazioni. Il segno Cardinale, nel prossimo anno, riceverà il favore del binomio Giove-Urano dall'amico Toro, il quale dal 16 maggio in poi parrà promettergli delle concretizzazioni in coppia perlopiù legate alla sfera domestica.

Sarà probabile, nella seconda parte dell'anno, che i nati Capricorno, in particolar modo chi tra loro vive una relazione consolidata, decidano assieme al partner di iniziare una convivenza, meditare un trasloco in una casa più grande e confortevole ma anche mettere in cantiere un erede.

2° posto Leone: protagonisti. I nati Leone nel 2023 potrebbero beneficiare non poco sia dell'anello di sosta venusiano che del transito di Lilith, entrambi rispettivamente per quattro e sei mesi nel loro domicilio. Transiti che regaleranno ai felini un modo di vivere le vicende sentimentali decisamente più spensierato e meno sospettoso. I single, soprattutto in estate, saranno dotati di un fascino da capogiro, grazie al quale calamiteranno l'attenzione delle 'prede' affettive più ambite divenendo protagonisti dentro e fuori l'alcova.

Gli accasati che godranno di una relazione armoniosa, invece, penseranno bene di mettere su famiglia o di sposarsi.

3° posto Ariete: progetti a due. Sino al 23 marzo, il segno dell'Ariete avrà buone probabilità di essere chiamato a un lavoro introspettivo riguardante la sfera amorosa, esercizio dove dovrà capire sino in fondo sia cosa cerca da un rapporto di coppia che quale atteggiamento assumere coi figli.

Dal 24 marzo al 9 ottobre, invece, il segno di Fuoco riceverà il sostegno della Bianca Signora e del Grande Benefico in seconda casa, periodo in cui un progetto esistenziale a due potrebbe trasformarsi da utopistico a facilmente realizzabile. La parte finale dell'anno risulterà un pizzico meno entusiasmante e il parterre astrale suggerirà ai nativi di focalizzare le sue attenzioni principalmente negli interessi condivisi con la dolce metà e nelle questioni legate alla sfera domestica.

I mezzani

4° posto Pesci: dichiarazioni d'amore. Le vicende sentimentali di casa Pesci nel 2023 si divideranno in due trance. Da inizio primavera a fine luglio, difatti, il dodicesimo segno zodiacale sarà invogliato da Giove in terza dimora e da Saturno nel segno a vivere l'amore con uno spirito più audace. In questo periodo potranno così godere di una trasgressione più accentuata. Nel secondo frangente, che interesserà i mesi di gennaio, febbraio e settembre, Mercurio e Marte in posizioni ostiche intimeranno invece ai nativi di dimostrarsi più disponibili con la famiglia originaria e, ove necessario, di darla vinta al partner durante eventuali diatribe.

5° posto Toro: forma fisica top. Saturno e Mercurio, sino ai primi giorni di marzo, potrebbero minare la sfera comunicativa nel ménage amoroso di casa Toro.

Le frequenze planetarie, però, cambieranno in meglio dall'approdo di Giove nel segno dal 16 maggio, coi nativi che riusciranno a ottenere presumibilmente un'invidiabile forma fisica. Sentendosi in ottima simbiosi con il loro corpo, i nativi avranno buone chance di trovare il coraggio per avanzare delle proposte di fidanzamento o matrimonio. Da metà luglio a metà agosto, invece, un barlume d'insofferenza sentimentale sembrerà farsi strada nelle loro menti.

6° posto Cancro: cambio di prospettiva. La stagione amorosa dei nati Cancro entrerà probabilmente nel vivo a partire dal 3 aprile, quando la retrogradazione mercuriale andrà a toccare l'undicesima casa spingendo il segno Cardinale a mutare la sua prospettiva in ambito sentimentale.

Dalla data citata e sino al 15 maggio, i nativi dovrebbero fare il punto della situazione, chiedendo eventualmente scusa a chi di dovere e riflettendo su alcune azioni poco lineari commesse in precedenza. Dal 16 maggio al 5 giugno, invece, chi tra loro avrà fatto un certosino lavoro di pulizia interiore potrà godere dei favori astrali, per merito dei quali potrebbero incontrare la persona per iniziare una duratura storia d'amore.

7° posto Gemelli: voglia di sperimentare. La propensione a rimescolare le carte, in questo caso sentimentali, parrà farsi più vivida che mai nel 2023, ancor di più nei primi due mesi e dal 14 al 24 luglio. Nelle fasi in questione i nativi, a maggior ragione la prima decade, riusciranno con spiazzante semplicità ad essere sempre al centro dell'attenzione, a mettere in campo una massiccia trasgressione e soprattutto si lasceranno pervadere da una pressante voglia di sperimentare nelle questioni amorose.

A prescindere se liberi o meno, difatti, i nati Gemelli parranno essere attratti d'improvviso da persone con peculiarità estetiche e caratteriali totalmente differenti rispetto ai consueti gusti.

8° posto Bilancia: prima decade a gonfie vele. Le questioni amorose di casa Bilancia nel prossimo anno saranno ben più favorevoli per il primo decano rispetto alle altre due decadi. I nati nei primi dieci giorni del segno, dal 18 aprile all'11 marzo e dal 16 maggio a fine anno, vedranno aumentare a dismisura sia il feeling che l'armonia nel ménage sentimentale, mentre il mood focoso sarà di rado presente all'appello. Seconda e terza decade, da metà estate a inizio ottobre e nella seconda metà di dicembre, dovranno invece fare i conti con qualche vecchio attrito genitori/figli che riemergerà in maniera prorompente.

9° posto Vergine: rami secchi. Disorientati e un pizzico frustrati nel settore amoroso sino a inizio maggio, i nati Vergine potrebbero notare un sostanziale miglioramento delle loro questioni affettive col subentro gioviale nel loro nono campo. Il periodo più significativo del 2023 avrà buone chance di essere quello che andrà dal 10 ottobre all'8 novembre, quando il segno di Terra riuscirà con una spiazzante facilità a tagliare dei rami secchi relazionali, ad esempio troncando una relazione tossica o un logoro rapporto d'amicizia.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: revisione amorosa. Ad eccezione del periodo estivo che, seppur in maniera altalenante, consentirà ai nati Sagittario di portare avanti la loro relazione amorosa, il 2023 avrà buone possibilità di essere un anno dove gli arcieri dovranno revisione con cura la sfera sentimentale.

Bisognerà così affrontare ogni questione di coppia di petto, mettendo in campo coraggio e sincerità. Diversi saranno gli astri a invogliare tale focus amoroso ma in prima linea ci sarà senz'altro Saturno in quarta dimora che, specialmente dal 14 al 19 marzo, inviterà i nativi ad allontanarsi da chi non è più idoneo al proprio percorso evolutivo. Il risultato di queste decisioni sarà più che mai evidente dall'11 luglio al 27 agosto, quando la quadratura marziale e l'anello di sosta venusiano giocheranno in favore del segno di Fuoco.

11° posto Scorpione: alla ricerca della perfezione. Rispetto agli altri segni Fissi, che a marzo vedranno terminare l'opposizione saturniana, i nati dello Scorpione nel 2023 dovranno ancora fare i conti con un ultimo anno intriso di sfide relazionali che coinvolgeranno soprattutto la sfera amorosa.

Giove opposto e i due transiti mercuriali, prima in Toro e poi in Vergine, faranno presumibilmente sì che il segno d'Acqua si metta alla ricerca di una storia d'amore perfetta. Chi è in coppia esigerà che la relazione risulti ineccepibile, mentre i single cercheranno l'anima gemella.

12° posto Acquario: focus sulle priorità. Le faccende sentimentali del quarto segno Fisso nel 2023 parranno potersi dividere in due tronconi, trance divise dallo spostamento del domicilio di Giove. Quando il Grande Benefico sarà in sestile dall'Ariete, sino a metà maggio, i nati Acquario saranno chiamati a rivalutare le loro priorità sentimentali, interrogandosi principalmente se la relazione in essere li valorizza o li sta metaforicamente asfissiando.

Col transito gioviale in quadratura, invece, il segno d'Aria potrebbe dover fare i conti con delle scoperte tutt'altro che entusiasmanti, come una scappatella del partner, la richiesta di separarsi, l'apprendere che la dolce metà è sterile o un affido genitoriale che verrà respinto. Trattandosi di una fase esistenziale delicata tutto ciò che accadrà diverrà un piccolo tesoro per il futuro bagaglio esperienziale.