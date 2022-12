L'Oroscopo del giorno 13 dicembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì. In questa circostanza, a finire sotto l'occhio attento dell'Astrologia quotidiana sono i sei simboli relativi alla seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere in anteprima come potrebbe andare il secondo giorno della settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 dicembre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 13 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata all'insegna della normalità, basata sulle solite incombenze alle quali siete già abituati. Gli impegni di lavoro in alcuni momenti non vi daranno tregua, ma alla resa dei conti le soddisfazioni non mancheranno. In arrivo, a breve, guadagni inaspettati e obiettivi raggiungibili. Il trigono di Marte a Saturno può tradursi in sorprese che manderanno il cuore in "brodo di giuggiole". Nel lavoro, invece, a volte sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese. Attenzione, sollecitudine e disponibilità varranno più di mille parole. In amore sta per spirare un vento di novità, pronto a spazzar via l'eventuale solitudine e, all'orizzonte, potrebbe esserci un nuovo amore.

Le cose finalmente cominciano a cambiare per voi della Bilancia.

Scorpione: ★★★. Sarà un martedì 13 dicembre da sottotono. Una certa condizione di inquietudine, sia mentale che fisica, consiglia di concedere più tempo ai vostri hobby e agli interessi personali. Qualche problema pratico sul lavoro richiederà la vostra attenzione.

Attivatevi: non siate pigri ma agite non appena ne avrete la possibilità. Chi lavora alle dipendenze altrui, farebbe bene ad attenersi scrupolosamente alle consegne ricevute, evitando di fare di testa propria. In amore, specialmente in merito alla coppia, ravvivate questa giornata che potrebbe rivelarsi un po' spenta, magari con qualche trovata divertente.

Soprattutto, cercate di non sbadigliare. Se vi sentiste un po' sottotono, una passeggiata nel verde cittadino vi aiuterà a sentirvi meglio.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 13 dicembre predice un martedì poco positivo. Congiunta a Mercurio, Venere in Capricorno convoglierà perturbazioni soprattutto sullo stato emotivo. Considerate poi la pessima quadratura da Marte verso il vostro Sole nel segno, e la frittata è fatta. Possessività e gelosia supereranno in qualche occasione il livello di guardia: fate attenzione. Una giornata di cielo grigio può capitare: prendetela con filosofia e guardate avanti fiduciosi. Nel lavoro sembrerà che tutto vi sfugga di mano, poiché spesso non riuscirete a riprendere il bandolo della matassa.

Tenetevi ancorati a obiettivi concreti e non mollate la presa. In amore, stessa solfa: più che gioie, questo martedì per i sentimenti son dolori. Evitate di continuare a marcare stretto il partner, forse per timore che alla prima occasione vi pianti in asso.

Oroscopo e stelle del 13 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Tutto genericamente sotto controllo. Dunque, periodo incartato nella rassicurante routine che ben conoscete. Continuando il suo viaggio verso l'Acquario, Venere vi procurerà qualche noia. Da non escludere lo smarrimento di documenti o carte importanti a cui tenete. Se aveste in programma una serata tra amici, rinviatela, per evitare che qualcosa sciupi il divertimento.

Nel lavoro, attenzione alle pretese irragionevoli: meglio non offrire ai colleghi ulteriori occasioni per farsi quattro risate (alle vostre spalle). In amore, invece, con il trigono Mercurio-Urano le intenzioni saranno abbastanza trasgressive. Consiglio: soprattutto nei primi approcci, non guasterebbe un po' di romanticismo in più. Se avete appena iniziato una dieta, non abbattetevi se ancora la bilancia non vi dovesse ripagare degli sforzi: tenete duro.

Acquario: ★★. Giornata "no", portatrice di possibili difficoltà alle quali dover porre rimedio. Con la Luna in Leone che le impone una brusca frenata, Saturno nel segno non brillerà come dovrebbe. Orgoglio da tenere sotto controllo: fatelo, visto che anche l'entusiasmo e la passione non vi mancano.

Tenete solo a mente che, al momento di concretizzare, non dovete perdere lucidità. Il lavoro lascerà un po' a desiderare: non sarà buttando tutto all'aria che risolverete i problemi. Al contrario, se manterrete sangue freddo e razionalità, restando calmi, tutto scorrerà in maniera migliore. In amore, l'ardore in questo momento non è di certo un falò ma una misera fiammella: potrebbe smorzarsi al primo colpo di vento. Non abusate delle vostre forze. Stress e nervosismo oltre il livello di guardia consigliano di staccare momentaneamente la spina.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 13 dicembre, annuncia a voi nativi un periodo molto positivo. Grazie a Plutone in Capricorno che prosegue con i due ottimi sestili indirizzati ai vostri Nettuno e Giove nel segno, la giornata soprattutto in amore non potrebbe avere un impulso migliore.

Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. Nel lavoro altresì, tutto alla grande. Tenetevi pronti a svolgere mansioni di maggior prestigio e non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che queste dovessero comportare. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti per i single o per quelli del segno in cerca di emozioni "forti". Molti dei vostri progetti o eventuali aspirazioni non verranno delusi: prima di Natale, accadrà qualcosa di eccezionale.