L'Oroscopo di lunedì 26 dicembre è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche, rispecchiando il transito dei pianeti, sono pronte a svelare tutti i segreti della giornata. Alcuni segni zodiacali cercheranno di recuperare il tempo perduto, mentre altri avranno ancora bisogno di riposare.

In particolare, Ariete, Bilancia e Pesci avvertiranno un po' di fastidio, mentre Toro, Leone e Sagittario vorranno sentirsi più leggeri. Gemelli, Vergine e Capricorno ritroveranno subito le energie e, infine, Cancro, Scorpione e Acquario discuteranno con il partner.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 dicembre.

Previsioni astrologiche di lunedì 26 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le feste lasceranno qualcuno con l'amaro in bocca. Riceverete alcune delusioni da parte di persone che ritenevate amiche. La ripresa non sarà facile, però, sicuramente, avrete le idee molto più chiare. Non vedrete l'ora di potervi lasciare alle spalle questo momento a favore di altri più coinvolgenti.

Toro: ultimamente, la passione per il cibo vi ha spinto ad assumere fin troppe calorie. Deciderete di provare a tornare in forma tramite un programma mirato di dieta ed esercizio fisico. Questo non farà bene solo al corpo, ma anche alla mente perché vi aiuterà ad essere più spensierati.

Gemelli: sarete pronti a concludere l'anno in bellezza. Avrete così tante energie da non riuscire a utilizzarle tutte. Vi piacerà trascorrere il tempo con gli amici e organizzare scherzi divertenti da fare in famiglia. Dal punto di vista sentimentali, la situazione rimarrà stabile, senza picchi eccessivamente positivi.

Cancro: non riuscirete a fidarvi completamente del partner.

Le sue parole, infatti, toccheranno dei tasti molto delicati. Avrete bisogno di parlarne con lui, ma deciderete di farlo in un secondo momento. Per ora, non vorrete sovraccaricarvi di problemi aggiuntivi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non perdere la speranza.

Oroscopo del 26 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: deciderete di fare una selezione dei pensieri su cui concentrarvi.

Vorrete vivere una giornata spensierata, all'insegno dell'affetto, del divertimento e degli hobby preferiti. Sicuramente, riuscirete a compiere molti passi avanti. Dovrete solo avere la pazienza di attendere la svolta decisiva.

Vergine: sarete precisi e produttivi. Non abbasserete la guardia per via delle feste natalizie. Al contrario, vi dimostrerete efficienti anche tra le mura domestiche. La famiglia, ovviamente, apprezzerà gli sforzi compiuti, ma qualcuno potrebbe non riuscire a trovare le parole giuste per dimostrarvelo.

Bilancia: avrete alcune situazioni in sospeso da risolvere. Non sarà facile perché determinate persone si rifiuteranno di venirvi incontro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non stressarvi troppo.

Non sarete costretti a farvi carico di problemi che, a livello pratico, non sono stati causati da voi.

Scorpione: la vita di coppia di metterà davanti a sfide impreviste. Riuscirete a risolvere alcune discussioni, però, non potrete impedire la nascita di nuovi scontri. Potrebbe essere arrivato il momento per prendere una decisione definitiva. Il confronto con la famiglia sarà davvero importante.

Previsioni zodiacali del 26 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le feste lasceranno solo un vago ricordo. Non vedrete l'ora di tornare alla vita di tutti i giorni. Sarete determinati a stabilire una nuova routine, in modo da non trascurare più alcuna mansione. Gli amici e il partner saranno pronti a condividere altri momenti di gioia insieme a voi.

Capricorno: niente e nessuno riuscirà a buttarvi già. La gioia del presente riuscirà a sconfiggere la paura per il futuro e la nostalgia del passato. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di mettere al primo posto i sentimenti: sicuramente, non ve ne pentirete. Il partner si dimostrerà dolce.

Acquario: vorrete migliorare alcuni aspetti del rapporto di coppia. Vi renderete conto di non poter continuare a discutere per i motivi più disparati. Sicuramente, sarà possibile trovare una soluzione, ma non potrete farlo da soli. Anche il partner dovrà essere pienamente collaborativo.

Pesci: la vostra emotività rappresenterà un piccolo ostacolo in questa giornata. Non riuscirete a farvi scivolare addosso le critiche altrui e tenderete a dare troppo peso alle parole di persone che non vi meritano. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a intraprendere un percorso personale.