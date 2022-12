Per la giornata di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre 2022, potrebbe essere decisamente ottimo per il segno dello Scorpione, mentre per i Pesci ci sarà ancora un sensibile ribasso. Alcuni segni di Terra saranno alle prime posizioni.

A seguire le previsioni dell'oroscopo del 26 dicembre per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di S. Stefano: Capricorno ottimo in amore

1° Scorpione: con la vostra sicurezza che al momento sarà delle migliori, questo lunedì potreste nuovamente partire con tanti progetti dettati dalla vostra spiccata inventiva. Avrete dalla vostra parte anche un supporto familiare che con tutta probabilità vi accompagnerà piuttosto a lungo.

2° Capricorno: saranno dalla vostra parte Venere e Mercurio, ovvero quei pianeti che combinati vi daranno delle soddisfazioni in amore che potrebbero superare le settimane precedenti. Secondo l'Oroscopo, anche in famiglia vivrete una delle atmosfere più serene di tutto l'arco temporale mensile di dicembre.

3° Toro: avrete a che fare con un romanticismo che sicuramente non farà altro che aumentare e portarvi anche qualche bella sorpresa sia a voi che alla persona amata. Secondo l'oroscopo, avrete una comunicazione che vi renderà molto più semplice riallacciare i rapporti con una persona cara all'interno della famiglia.

4° Acquario: questo buonumore che vi porterete dietro in questa giornata potrebbe fare molto bene alle persone che vi circondano, specialmente se l'atmosfera di festa sarà ancora piuttosto presente.

Secondo l'oroscopo, avrete una predilezione particolare per quelle cibarie che si fanno soltanto in questo periodo di festività natalizie.

Gemelli energico

5° Gemelli: le energie di questa giornata vi permetteranno di riprendere il lavoro e di fare molto per la famiglia allo stesso tempo. Non ci saranno molti ostacoli per voi che possano farvi retrocedere in questo momento, ma sarà doveroso rilassarvi nei confronti del vostro fisico.

6° Ariete: il vostro ottimismo non farà che crescere esponenzialmente, mentre le festività vi stanno regalando abbastanza distrazioni per poter riposare adeguatamente la mente per riprendere con una dinamicità maggiore dopo la prima parte delle festività natalizie.

7° Vergine: probabilmente questa giornata sarà di rinnovamenti e di cambiamenti abbastanza positivi, specialmente se vi riguardano in prima persona.

Con il partner ritroverete dei punti di sintonia che spesso e volentieri sono rimasti nel cassetto per tanto tempo a questa parte.

8° Leone: avrete una bella fortuna a vostra disposizione, peccato che al momento sfruttarla potrebbe servire molto poco. Certamente avrete una carica tale da poter preparare il terreno per moltissimi progetti, ma al momento potrebbero rimanere solo sulla carta. Sicuramente le festività adesso la faranno da padrone.

Sollievo per Cancro

9° Cancro: ritroverete un po' di sollievo a fronte di questioni che risolverete in un batter d'occhio, nonostante sia festa e le vicende lavorative potrebbero essere accantonate abbastanza frequentemente. Avrete una affinità maggiore con le amicizie, piuttosto che con il partner e la famiglia.

10° Pesci: avrete un umore che non sarà dei migliori, e conversare in questo momento per voi non sarà molto edificante o produttivo. Tuttavia, potreste ricavare un certo sollievo nell'aprirvi a chi saprà ascoltarvi, specialmente e avete con questa persona un legame del tutto particolare.

11° Bilancia: la fortuna in ribasso sta mettendo a dura prova i vostri nervi, ma nel complesso con una bella situazione alle spalle, l'ambito finanziario non avrò molti danni. Dovrete pensare prima alle spese di casa e poi a quelle che concernono altre situazioni.

12° Sagittario: l'atteggiamento di stanchezza di questo periodo potrebbe ripercuotersi anche su questa giornata. Dovrete rivedere qualche rapporto familiare che con il tempo è andato irrimediabilmente a deteriorarsi, forse a causa di un trascorso non esattamente piacevole.