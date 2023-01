L'oroscopo del 10 gennaio 2023 preannuncia che i Gemelli sono possessivi, il Cancro è molto sensibile e il Leone può avere delle discussioni. Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i sentimenti della coppia sono molto tranquilli e invece la famiglia è affettuosa. Di lavorare oggi non se ne parla proprio e bisogna pensare solo allo svago. La sensazione dominante della giornata è il nervosismo.

Toro: piuttosto che disoccupati è meglio lavorare continuamente. La coppia può trascorrere l'intera giornata in totale relax.

La perfetta forma può regalare sempre il buonumore.

Gemelli: un filo di possessività può divertire il partner, ma disorienta la dolce metà. Chi soffre di intolleranze alimentari può vivere un momento molto malinconico. I single non sono sicuri della persona che hanno avvicinato.

Cancro: la vita di coppia è sempre facilitata dalla sensibilità e dall'intuito. Chi lavora in campo turistico può vivere un momento soddisfacente. I cuori solitari possono avere un momento di riflessione con una nuova preda.

Leone: i single devono programmare un bell'incontro chiarificatore con una preda. La coppia può avere molte discussioni, ed essere di malumore con tutti. Chi ha un lavoro dipendente può affrontare delle spese improvvise.

Vergine: chi ha commesso un errore può tornare sui propri passi. Nel pomeriggio le cose possono migliorare per i cuori solitari. Per la coppia alcune cose continuano a non andare per il verso giusto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i lupi solitari continuano a non ascoltare il giudizio di persone invidiose. Le coppie che si vogliono bene da tempo stanno vivendo un bel momento.

Le attività di ricerca e studio vanno entrambe molto bene.

Scorpione: questo è il momento giusto per eliminare delle relazioni superflue. Alcune collaborazioni di lavoro possono subire un cambiamento. L'unico difetto dei single è di essere troppo sensibili.

Sagittario: per le relazioni in difficoltà è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro.

La forza fisica è sempre molto buona, merito dello sport. I cuori solitari possono mettere in discussione alcune questioni.

Capricorno: nella sfera lavorativa possono arrivare dei risultati concreti. Per le coppie non possono mai mancare le novità. I cuori solitari vogliono vivere i sentimenti in maniera libera.

Acquario: nell'ambiente lavorativo ci può essere un po' troppa agitazione. Per i lupi solitari possono arrivare degli amori molto importanti. La coppia non deve avere paura di alcuni parenti che abitano lontano.

Pesci: i single possono avere l'orgoglio ferito nel profondo. La coppia non deve esagerare con le provocazioni o il nervosismo. Nel lavoro è il momento di raggiungere un buon risultato.